Internetem koluje video ze hry vytvořené pomocí AI. Je to neuvěřitelné, shodují se hráči

- Internetem koluje zajímavé video hry kompletně vytvořené umělou inteligencí
- Ačkoli bychom tento titul hrát nechtěli, jedná se o zajímavý příslib do budoucna
- AI se totiž v herním průmyslu bude pravděpodobně využívat stále více
Využití umělé inteligence je stále velkou otázkou. Teoretické možnosti jsou sice poměrně široké, avšak praktické použití naráží na řadu překážek. Jednou z oblastí, kde by mohla AI ušetřit řadu nákladů, jsou bezesporu videohry. Ostatně právě zde trvá vývoj poměrně dlouho a není zrovna nejlevnější, tudíž se využití umělé inteligence přímo nabízí. Jak by taková hra vygenerovaná umělou inteligencí mohla vypadat, zveřejnil v krátkém videu na sociální síti X Matt Shumer, generální ředitel společností HyperWriteAI a OthersideAI a také investor řady firem zabývajících se AI.
AI se v herním průmyslu bude prosazovat čím dál tím více
Téměř minutu a půl záběrů z titulu připomínající kolejnicové střílečky z pohledu třetí osoby nevypadají vůbec špatně po grafické stránce, stejně tak jako po stránce mechanismů. Nutno ovšem velmi zdůraznit, že taková hra by nejspíše u hráčů valný úspěch neměla, především kvůli generické hratelnosti a nejednoho přešlapu, které se umělá inteligence dopustila. Při sledování záběrů je tak potřeba mít na paměti především současné možnosti AI (a jejich srovnání se situací před pár lety) a hledět trochu více do budoucna s tím, že některé prvky mohou výrazně urychlit a zlevnit vývoj videoher.
AI games are going to be amazing
(sound on) pic.twitter.com/66aOdWJr4Y
— Matt Shumer (@mattshumer_) October 23, 2025
Otázkou ale zůstává, jak by se takový titul dokázal prosadit na trhu. Přeci jen studio, které by při vývoji her nasadilo umělou inteligenci ve větším měřítku, by se jistě potkalo s odporem zaměstnanců, kteří v AI často vidí ohrožení svých pracovních pozic. Hráči taktéž velmi negativně reagují na informace, že se při vývoji nějaké hry využívá umělá inteligence, byť by se jednalo o takovou drobnost, jako jsou placeholder textury. To je možná trochu paradoxní v situaci, kdy nejeden hráč požaduje, aby vývoj her netrval tak dlouho a byl kvalitnější.
Velká či malá herní studia se nicméně dříve či později nasazení AI ve vývoji her patrně nevyhnou, budou-li chtít být konkurenceschopná. Dlouhodobá situace herního trhu je totiž taková, že žádné studio není tak velké, aby je na lopatky nepoložilo několik průměrně hodnocených titulů za sebou. Pro investory jsou vysoké náklady a nejisté vyhlídky v mnoha případech překážkou, a to i přes to, že se celosvětově jedná o jedno z nejvíce výdělečných odvětví zábavního průmyslu.