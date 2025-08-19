Intel možná čeká záchrana z nejvyšších míst, do hry chce vstoupit Donald Trump

- USA chtějí koupit podíl v Intelu, tvrdí Bloomberg
- Trump tím chce pomoci vybudovat továrnu ve státě Ohio
- O nákupu akcií uvažuje poté, co vyzval k odstoupení generálního ředitele Intelu
Tradiční výrobce čipů Intel na tom není v současné chvíli zrovna dvakrát dobře. Problémy společnosti prosadit se proti konkurenci, klesající odbyt a nejistota v rámci vedení společnosti se negativně podepisuje na hodnotě akcií a důvěře investorů. Negativní vyhlídky si vybraly už i první daň v podobě masivního propouštění více než 33 tisíc zaměstnanců a řady zrušených projektů, včetně chystané továrny v sousedním Polsku. Nyní to ale vypadá, že by Intel mohl zachránit samotný Donald Trump.
Bude Intel částečně vlastněn Spojenými státy?
Jak upozornila agentura Bloomberg, Trumpova administrativa zahájila debaty o nákupu podílu ve společnosti Intel, skrze který by vláda Spojených států mohla podpořit vybudování velké továrny v americkém Ohiu, což by měl být největší komplex svého druhu na světě. Právě ale finanční problémy firmy tyto plány odložily až za horizont roku 2030. Trh na informace o možném vstupu USA do soukromé společnosti zareagoval pozitivně a to okamžitým nárůstem o 7,38 procent. V době psaní článku se akcie pohybovaly na hodnotě 23,87 dolarů za akcii (cca 500 korun).
Dohoda mezi USA a Intelem ale rozhodně není jistá a vzhledem k nevyzpytatelnosti Donalda Trumpa může být prakticky kdykoli smetena ze stolu. Jednání jsou zřejmě přímým důsledkem schůzky mezi Trumpem a generálním ředitelem Intelu Lip-Bu Tanem, která se uskutečnila minulý týden poté, co Trump veřejně vyzval k Tanovu odvolání. K tomu vyzval na základě skutečnosti, že Tan vedl společnost Cadence Design, jenž byla shledána vinou z obvinění vznesených americkým ministerstvem spravedlnosti v případu prodávání návrhů designů čipsetů čínské vojenské univerzitě.
Intel odmítl komentovat cokoli týkající se potenciálního nákupu podílu ze strany USA, nicméně v prohlášení společnost uvedla, že podporuje snahy Donalda Trumpa posílit vedoucí pozici Spojených států v oblasti technologií a výroby. Bílý dům taktéž situaci nikterak nekomentoval.