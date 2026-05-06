Intel Inside? Apple pokukuje po jiných dodavatelích čipů do svých zařízení

- Apple si nechává vyrábět všechny čipy v továrnách TSMC
- Kvůli diverzifikaci dodávek ale pokukuje i po jiných dodavatelích
- Aktuálně probíhají „oťukávající“ jednání se Samsungem a Intelem
V roce 2020 Apple oznámil zásadní změnu ve své počítačové strategii – opustil procesory od Intelu a namísto nich začal do svých počítačů nasazovat ARMové procesory vlastního návrhu. Tyto čipy dokáží být velmi výkonné a přitom příkladně úsporné, za což vděčí jak špičkovému návrhu, tak i moderním výrobním procesům. Od první generace procesorů Apple Silicon se firma z Cupertina spoléhá na výrobu čipů v továrnách tchajwanské společnosti TSMC, ovšem nyní začínají prosakovat informace, že si „oťukává“ i jiné výrobce.
Apple hledá výrobce svých stěžejních čipsetů
Společnost TSMC dlouhodobě ukazuje, že je ve svém oboru absolutní špičkou – procesory vyráběné v jejích továrnách patří k těm nejpokročilejším a nejefektivnějším na celém trhu. Za vysokou kvalitu si ale tchajwanská firma nechá řádně zaplatit, a to pro Apple není zdaleka jediný problém.
Firma z Cupertina je známá tím, že se snaží maximálně diverzifikovat výrobu komponent pro svá zařízení – jednak aby mohla v případě výpadku některého dodavatelů sáhnout po komponentách od jiného výrobce a také proto, aby mohla díky konkurenci tlačit na nižší ceny. Z tohoto důvodu Apple například odebírá displeje do iPhonů od více firem, to samé platí pro paměťové moduly a další klíčové součástky. U čipů je to ale jiné – procesory do počítačů, tabletů, telefonů, hodinek a další elektroniky si Apple nechává vyrábět právě u TSMC. To je pro Apple nevýhodné, zvláště pak v aktuálně napjaté geopolitické situaci, která může dodávky čipů pro jablečná zařízení výrazně ovlivnit.
Sám Tim Cook v minulém týdnu při komentování kvartálních finančních výsledků uvedl, že v dodavatelském řetězci má jeho firma méně flexibility, než by normálně měla mít. Cook také přiznal, že Apple aktuálně řeší omezené zásoby počítačů Mac mini a Mac Studio, u nichž může nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou trvat i několik měsíců. Jablečné počítače jsou přitom velmi žádané, neboť se ukázaly být velmi silné v provozování lokálních jazykových modelů.
Proto firma z Cupertina hledá nové dodavatele „hlavních čipů pro zařízení“, přičemž podle zákulisních zdrojů v současnosti probíhají jednání se společnostmi Samsung a Intel. Jednání mají být v současné fázi pouze průzkumná, přičemž přáním Applu je, aby výroba probíhala na území USA. Manažeři Applu dokonce v minulých týdnech navštívili aktuálně budovanou továrnu Samsungu v Texasu.
Případná změna dodavatele může být pro Apple v mnohém komplikovaná – Samsung i Intel v technologických procesech za TSMC zaostávají a otazník také visí nad možným objemem výroby. Loni se prodalo téměř 250 milionů iPhonů, avšak pouze 100 milionů jejich čipsetů bylo vyrobeno v americké továrně TSMC ve Phoenixu, zbytek musel být vyroben na Tchajwanu. A to nehovoříme o čipech pro počítače, tablety a další zařízení.
Jednání mezi Applem a ostatními výrobci budou nepochybně probíhat i nadále, a pokud k nějaké vzájemné dohodě dojde, můžeme čipy od Samsungu či Intelu očekávat v jablečných zařízeních nejdříve v příštím roce. Obě firmy by ale pouze plnily roli výrobce, o návrh čipů by se i nadále staral Apple.