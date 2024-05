Instalace GeForce Now na Steam Deck nikdy nebyla jednodušší, nově si zahrajete i českou střílečku Gray Zone Warfare

Streamovací služba GeForce Now přichází se snadnější instalací na Steam Deck

Součástí nejnovější aktualizace je také podpora ovladačů, která přijde vhod nejen majitelům kapesních herních počítačů

Nechybějí ani přírůstky do knihovny podporovaných titulů – je mezi nimi i česká střílečka Gray Zone Warfare

Nejnovější aktualizace oblíbené herní služby GeForce Now přináší několik praktických vychytávek, které potěší zejména majitele Steam Decku. Společnost Nvidia totiž přichází s betaverzí nové instalační metody, která automaticky nastaví váš prohlížeč v herním režimu kapesní „konzole“ od Valve.

Bezstarostná konfigurace

Jedná se o speciální skript, který automaticky nainstaluje Google Chrome a poté do něj přidá všechna potřebná nastavení, která hráčům usnadní přihlášení do populární cloudové služby a zjednoduší tím streamování jejich oblíbených her.

Aktualizace na verzi 2.0.62 dále přidává možnost ovládat prostředí aplikace GeForce Now pomocí gamepadu, což by mělo výrazně usnadnit ovládání nejen majitelům Steam Decku, ale i všech podobných přenosných zařízení, mezi něž patří třeba ASUS ROG Ally, Logitech G Cloud, Lenovo Legion Go, MSI Claw či Razer Edge.

Česká střílečka Gray Zone Warfare v cloudu

Zároveň došlo k dalšímu rozšíření knihovny podporovaných her, mezi nimiž vyčnívá zejména Hellblade: Senua’s Sacrifice od britského studia Ninja Theory. Oceňovaná akce z vikingského prostředí sice vyšla už před sedmi lety, avšak s blížícím se příchodem druhého dílu si hráči nyní mohou události z původní hry připomenout i prostřednictvím cloudu.

Za zmínku stojí také česká taktická střílečka Gray Zone Warfare. Počítačový debut brněnského studia MadFinger Games se mezi hráči těší značné oblibě, což ostatně dokládá 400 tisíc prodaných kopií po dvou dnech od vydání v rámci předběžného přístupu na Steamu. Mezi další novinky patří třeba humorná příběhová hra o jeptišce INDIKA či simulátor závodních motorek MotoGP 24.

V průběhu května se navíc hráči dočkají podpory pro několik dalších titulů. Za zmínku stojí například The Rogue Prince of Persia, stylizovaná akční plošinovka s rogue-lite prvky, či loňská válečná strategie zasazená do období druhé světové války Men of War 2.