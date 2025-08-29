Instalace aplikací bokem? Android příští rok zavede zásadní omezení

- Android už nebude tak otevřený, jako vždycky býval
- Od příštího roku plánuje Google omezit instalaci aplikací z třetích zdrojů
- Instalovat půjde pouze aplikace od certifikovaných vývojářů
Obecně platí, že operační systém Android je otevřenější než iOS, a tudíž je i zranitelnější. Do Androidu lze například instalovat aplikace z libovolných zdrojů, uživatel pouze musí jednou odsouhlasit, že veškeré riziko bere na svá bedra. Díky této možnosti se lze vyhýbat standardní distribuci aplikací skrze obchod Play, na druhou stranu se ale uživatel vystavuje riziku, že s instalací neověřené aplikace do svého zařízení propašuje i škodlivý kód. Aby Google toto riziko zmenšil na minimum, rozhodl se, že od příštího roku instalaci aplikací bokem výrazně ztíží.
Instalace aplikací bokem pouze od prověřených vývojářů
Google na svém blogu oznámil, že z bezpečnostních důvodů v operačním systému Android částečně omezí instalaci aplikací z neznámých zdrojů. Uživatelé o tuto možnost nepřijdou, avšak nebudou moci nainstalovat libovolný APK soubor, který najdou na internetu – aplikace nově bude muset pocházet od vývojáře, který prošel ověřovacím procesem, v opačném případě se instalace aplikace na zařízení nezdaří.
Aby bylo možné tuto praktiku uvést v život, chystá Google specializovanou konzoli, do které se vývojáři budou muset registrovat, ověřit svoji identitu a zaregistrovat názvy balíčků aplikací, které budou chtít zveřejňovat mimo obchod Play. Vývojáři, kteří budou chtít nadále distribuovat aplikace skrze obchod, budou moci zůstat u stávající Play Console – ta již ověřování identity obsahuje od roku 2023, přičemž díky tomuto opatření došlo ke znatelnému poklesu podvodných aplikací, finančních podvodů a malwaru.
Bezpečnostní rozdíl mezi oběma způsoby distribuce je přímo drastický – podle nedávné analýzy Googlu hrozí u aplikací nainstalovaných bokem 50× větší riziko nakažení malwarem než u aplikací z obchodu Play. Nejvíce se pochybným aplikacím daří v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku, kde Google ověřování vývojářů zavede v první vlně, která započne v září příštího roku. Jak rychle se bude toto opatření šířit do dalších regionů, zatím nevíme.
Podobným způsobem od letošního roku postupuje i Apple, který byl „přinucen“ Evropskou unií otevřít platformu iOS a umožnit v ní instalaci aplikací mimo App Store – i v tomto případě musí vývojáři procházet ověřovacím procesem.