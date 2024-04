Instagram ve vysílání? Televize Óčko spouští zajímavou novinku

Televize Óčko připravila na začátek dubna zajímavou novinku, která je v mediálním světě poměrně ojedinělá

Do vysílání nově „pouští“ Instagram, příspěvky se objevují v průběhu celého dne

Vývoj tohoto řešení vznikal „in house” a trval půl roku. Platforma Instagram v televizi, neboli IGvTV, je postavena na zcela nové technologii, kterou si stanice sama vyvinula. Tato technologie umožňuje pracovat s úpravou videa v několika vrstvách v reálném čase, ve kterém dochází k monitorování příspěvků z Instagramu a jejich následnému zařazení do vysílání. Jedná se o poměrně ojedinělé řešení, které zatím v Česku ani Evropě žádná jiná televize nenabízí.

Atraktivní má být i výběr instagramových příspěvků, které stanice pod pečlivým redakčním dohledem přebírá, tedy bez online reklam a automatických algoritmů. Divák se díky tomu dočká popkulturních zpráv nejen z hudební scény, ale i ze světa filmu, sportu, zábavy, vzdělání a životního stylu. Z tisíců veřejných profilů stanice vybrala ty nejzajímavější, výběr navíc neustále aktualizuje. Kromě postů z vlastních profilů stanice sleduje populární interprety, hudební labely, festivaly, ale i profily jako NASA, UFC nebo Marvel. „Rovněž dojde i na zapojení diváků prostřednictvím soutěží. Zájemci tak dostanou šanci se na určitý čas objevit se svým osobním profilem v televizi,“ říká šéf social media Óčka Michal Janíček.

„Jde o redakční servis zpráv, který doplní naše denní playlisty. Zatímco u zpravodajských TV jde o textovou infolištu, my zobrazujeme proud autentických postů včetně fotek a videí způsobem, jakým je dnes běžné konzumovat zábavu i zprávy při scrollování na sociálních sítích – a to za poslechu populárních hitů. IGvTV navíc vysílání nezakrývá, ale organicky doplňuje, takže tento infotainment poběží současně s videoklipy, pořady a i přes reklamní breaky, aniž by do nich zasahoval,“ objasňuje novou podobu vysílání Óčka programový ředitel Alexandr Guha.

Na televizi Óčko máme vlastní pořad SMARTmania i my. Vysílá se už déle než pět let (od února 2019) a každé dva týdny v něm cílovému publiku stanice představujeme ty nejzajímavější technologické novinky. Moderátorem pořadu je Dominik Vršanský.