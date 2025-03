Instagram vám konečně dovolí přetáčet Reels. Jak novinka funguje?

Jak novinka funguje? Je to naprosto jednoduché. Sledujete nějaký Reel, ale už víte, že část, kterou sledujete, není nic extra? Stačí podržet prst na pravé nebo levé straně obrazovky a video poběží až 2x rychleji. Nehledejte v tom žádnou další vědu. Funkce je zcela intuitivní, návyková, a jakmile si na ni zvyknete, téměř ihned si ji zamilujete.

Reels už dávno nejsou jen pár sekund dlouhá videa. Z původních 15 sekund se maximální délka protáhla až na 3 minuty. A ruku na srdce, kdo má čas sledovat tříminutová videa, když hledáte jen tu jednu nejzajímavější část? Instagram ví, že pokud uživatelé nebudou moct snadno přeskočit nudné pasáže, raději video vypnou a přejdou na další. Tahle funkce je tedy nejen praktická pro uživatele, ale také chytrý tah od Instagramu, jak je udržet na platformě déle.

New long-awaited Instagram feature: fast forward on reels

Users can now press and hold on the left or right edge of the screen to play reels at 2x speed, taking another page out of TikTok’s book.

Pressing and holding in the middle still works to pause reels. pic.twitter.com/SCjh0OiHXc

— Elie Kalim (@elie1kalim) March 28, 2025