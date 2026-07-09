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Instagram tajně mění pravidla: vaše fotky teď poslouží umělé inteligenci

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 9. 7. 8:00
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iPhone s aplikací Instagram položený na desce stolu

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  • Společnost Meta představila Muse Image, svůj první AI model pro generování obrázků
  • Zároveň upravila pravidla pro Instagram tak, aby mohl využívat příspěvky z veřejných profilů
  • Uživatelé ale naštěstí mohou sdílení obsahu s Meta AI odmítnout v nastavení

Umělá inteligence je všude okolo nás a stává se pevnou součástí prakticky všech platforem, které běžně používáme. Do sociálních sítí již prorostla naplno a najdeme ji jak na Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, tak samozřejmě i na síti X. Společnost Meta nyní představila svůj první AI generátor obrázků s označením Muse Image a zároveň výrazně zasáhla do pravidel Instagramu.

Instagram na vrcholu

Sociální síť Instagram patří mezi nejpopulárnější platformy pro sledování oblíbených tvůrců a většina z nás ji používá také pro sdílení oblíbených videí či fotografií se svými přáteli. Umělá inteligence Meta AI byla do této platformy zahrnuta již v roce 2023 a nyní přichází další milník – model pro generování obrázků s označením Muse Image.

Meta Muse Image
Meta Muse Image

Jedná se o jasnou odpověď Mety na podobné platformy od OpenAI a Googlu, nicméně Meta spolu s příchodem tohoto modelu výrazně zasáhla do pravidel Instagramu. Tato změna síti umožňuje, aby využívala obsah z veřejných profilů k tvorbě obsahu generovaného pomocí umělé inteligence. Tuto skutečnost potvrzují dvě nové položky, které se v Instagramu objevily.

Náhodné příspěvky jako potrava pro AI

Toto nové nastavení se nachází v sekci Sdílení a opakované použití (najdete ve svém profilu, ideální je použít fulltextové vyhledávání). Funkce se jmenuje Povolit lidem znovu použít váš obsah na Instagramu a využít funkce AI od společnosti Meta. Je vázána pouze na veřejné účty a v základním nastavení je aktivní. Pokud tedy s tímto krokem nesouhlasíte, doporučujeme ji vypnout.

Aplikace Instagram na mobilním telefonu
Aplikace Instagram na mobilním telefonu

Zde se nacházejí dvě možnosti (Příspěvky a Reely), kde můžete přepínačem možnost použití tohoto obsahu vypnout. Obsah, který je možné použít, se vztahuje například i na profilovou fotografii a funguje to velmi jednoduše – stačí dotyčného označit pomocí symbolu @ a Instagram jeho fotografie využije pro „výtvory“ vytvořené umělou inteligencí.



Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)



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Nejlepší ochranou je mít soukromý účet

Za zmínku stojí také to, že obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence na základě vašich příspěvků nebudou odstraněny, ani když toto sdílení dodatečně vypnete a změníte účet na soukromý. Pokud ho tedy máte veřejný a nechcete, aby byly vaše příspěvky a informace využívány umělou inteligencí Mety, raději ho co nejrychleji přepněte na soukromý.

Instagram na chytrém telefonu
Instagram na chytrém telefonu

To uděláte tak, že kliknete v aplikaci Instagram na svou fotografii vpravo dole, následně na tři čárky v pravém horním rohu a do vyhledávání napíšete Účet a soukromí. V tomto nastavení přepněte svůj účet z veřejného na soukromý tak, že aktivujete přepínač u položky Soukromý účet.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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