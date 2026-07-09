Instagram tajně mění pravidla: vaše fotky teď poslouží umělé inteligenci

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
- Společnost Meta představila Muse Image, svůj první AI model pro generování obrázků
- Zároveň upravila pravidla pro Instagram tak, aby mohl využívat příspěvky z veřejných profilů
- Uživatelé ale naštěstí mohou sdílení obsahu s Meta AI odmítnout v nastavení
Umělá inteligence je všude okolo nás a stává se pevnou součástí prakticky všech platforem, které běžně používáme. Do sociálních sítí již prorostla naplno a najdeme ji jak na Facebooku, Instagramu a WhatsAppu, tak samozřejmě i na síti X. Společnost Meta nyní představila svůj první AI generátor obrázků s označením Muse Image a zároveň výrazně zasáhla do pravidel Instagramu.
Instagram na vrcholu
Sociální síť Instagram patří mezi nejpopulárnější platformy pro sledování oblíbených tvůrců a většina z nás ji používá také pro sdílení oblíbených videí či fotografií se svými přáteli. Umělá inteligence Meta AI byla do této platformy zahrnuta již v roce 2023 a nyní přichází další milník – model pro generování obrázků s označením Muse Image.
Jedná se o jasnou odpověď Mety na podobné platformy od OpenAI a Googlu, nicméně Meta spolu s příchodem tohoto modelu výrazně zasáhla do pravidel Instagramu. Tato změna síti umožňuje, aby využívala obsah z veřejných profilů k tvorbě obsahu generovaného pomocí umělé inteligence. Tuto skutečnost potvrzují dvě nové položky, které se v Instagramu objevily.
Náhodné příspěvky jako potrava pro AI
Toto nové nastavení se nachází v sekci Sdílení a opakované použití (najdete ve svém profilu, ideální je použít fulltextové vyhledávání). Funkce se jmenuje Povolit lidem znovu použít váš obsah na Instagramu a využít funkce AI od společnosti Meta. Je vázána pouze na veřejné účty a v základním nastavení je aktivní. Pokud tedy s tímto krokem nesouhlasíte, doporučujeme ji vypnout.
Zde se nacházejí dvě možnosti (Příspěvky a Reely), kde můžete přepínačem možnost použití tohoto obsahu vypnout. Obsah, který je možné použít, se vztahuje například i na profilovou fotografii a funguje to velmi jednoduše – stačí dotyčného označit pomocí symbolu @ a Instagram jeho fotografie využije pro „výtvory“ vytvořené umělou inteligencí.
Nejlepší ochranou je mít soukromý účet
Za zmínku stojí také to, že obrázky vytvořené pomocí umělé inteligence na základě vašich příspěvků nebudou odstraněny, ani když toto sdílení dodatečně vypnete a změníte účet na soukromý. Pokud ho tedy máte veřejný a nechcete, aby byly vaše příspěvky a informace využívány umělou inteligencí Mety, raději ho co nejrychleji přepněte na soukromý.
To uděláte tak, že kliknete v aplikaci Instagram na svou fotografii vpravo dole, následně na tři čárky v pravém horním rohu a do vyhledávání napíšete Účet a soukromí. V tomto nastavení přepněte svůj účet z veřejného na soukromý tak, že aktivujete přepínač u položky Soukromý účet.