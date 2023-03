Instagram našel způsob, jak s přáteli snadněji sdílet fotografie a videa

Určitě to znáte – prohlížíte časovou osu na Instagramu, když tu narazíte na zajímavou fotografii či video, které si nechcete nechat pro sebe. Zatímco až doposud bylo nutné každému sdílet tento příspěvěk manuálně a následně čekat na reakce, s novou funkcí se celý proces značně zjednodušší. Jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí světa totiž přidala novou funkci, díky které už nebudete muset ručně sdílet nalezený příspěvek.

Onou vychytávkou je sdílený seznam uložených položek. Pokud jste si chtěli uložit oblíbený příspěvek na později, stačilo klepnout na ikonu záložky. Nyní vám však Instagram nabídne možnost vytvořit kolekci, kterou lze sdílet s dalšími přáteli. Zajímavé fotografie a videa tak můžete sdílet s celou řadou dalších osob (konkrétně až s 250) jen na několik málo kliknutí.

Friends who share together, stay together 🤝

You can now save content with friends through collaborative collections.

Find a post you like → tap save icon → create new collaborative collection → name collection and toggle “on” pic.twitter.com/8cMKoOlMFA

— Instagram (@instagram) March 29, 2023