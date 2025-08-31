Inspirace Applem? Xiaomi chystá model 16 Pro Max s brutálním výkonem

Jakub Karásek
Jakub Karásek 31. 8. 8:00
0
Xiaomi 15
  • Xiaomi příští měsíc představí hned tři nové smartphony
  • Základní model a variantu Pro údajně doplní zbrusu nová verze Xiaomi 16 Pro Max
  • Všechny tři telefony bude pohánět nový vlajkový Snapdragon a dočkají se podpory 100W nabíjení

Řada vlajkových smartphonů Xiaomi 16 se nejspíše rozroste o nového člena. Zatímco v minulých letech jsme byli zvyklí na trojici smartphonů – základní, Pro a Ultra, nadcházející generace pravděpodobně bude (minimálně) o jeden model širší. A ne, pravděpodobně se nebude jednat o ultra tenký model, jak je dnes u výrobců smartphonů moderní.

Xiaomi 16 přijde ve třech příchutích

Premiéra vlajkových smartphonů Xiaomi v posledních letech probíhala víceméně jako přes kopírák. Krátce po odhalení nových vlajkových čipsetů od společnosti Qualcomm byly v Číně představené dva modely – základní a Pro, které zhruba o půl roku později doplnil vrcholný model s přídomkem Ultra. Nadcházející řada Xiaomi 16 bude pravděpodobně představená podle podobného scénáře, ovšem s jedním rozdílem – na podzimní premiéře se pravděpodobně nedočkáme dvou, ale rovnou tří nových modelů.

Chytrý telefon Xiaomi 15 ve všech barevných kombinacích
Chytrý telefon Xiaomi 15 ve všech barevných kombinacích

Podle čínských zdrojů Xiaomi letos na podzim představí tři smartphony – Xiaomi 16, 16 Pro a 16 Pro Max (podobnost v názvosloví s iPhony je čistě náhodná). Existenci těchto modelů prozradila čínská certifikace, která zároveň odhalila nabíjecí výkon všech tří telefonů. Po kabelu do nich půjde poslat energii výkonem až 100 wattů, což je o 10 wattů víc než u jejich předchůdců. Ochuzeni bychom neměli být ani o bezdrátové nabíjení.

Dá se předpokládat, že Xiaomi 16 a 16 Pro budou kompaktní stroje, zatímco nová varianta Xiaomi 16 Pro Max nabídne stejnou výbavu jako Xiaomi 16 Pro, avšak zabalenou do většího těla s větším displejem a větší baterií. Celou trojici bude pohánět druhá generace čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite, kterou Qualcomm představí již brzy – nejspíše již v první den svého Snapdragon Summitu, který se letos koná mezi 23. a 25. zářím. Čínská premiéra nových vlajek od Xiaomi by se měla odehrát krátce poté.

Otázkou je, za jak dlouho se Xiaomi podaří dostat své nové vlajkové smartphony na globální trh – letos se to podařilo na začátku března v rámci veletrhu MWC v Barceloně.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Salón elektromobilů 2025 v Ostravě: zažijte budoucnost dopravy na vlastní kůži
Salón elektromobilů 2025 v Ostravě: zažijte budoucnost dopravy na vlastní kůži
Redakce
Redakce Redakce 7:30
0
Detail fotomodulu smartphonu Google Pixel 10 Pro
Google to zase dokázal! Pixel 10 Pro XL patří mezi fotomobilovou elitu, potvrzuje DxOMark
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:30
4
Chytrý telefon od společnosti Xiaomi
Xiaomi odhalilo HyperOS 3! Máme seznam zařízení, které se dočkají aktualizace
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 18:00
0
Auta jedoucí po dálnici v Saudské Arábii (ilustrační obrázek)
Saúdská Arábie chce ve velkém vyrábět vodík, přemění ho na amoniak
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek včera 14:00
0

Kapitoly článku