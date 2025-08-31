Inspirace Applem? Xiaomi chystá model 16 Pro Max s brutálním výkonem

- Xiaomi příští měsíc představí hned tři nové smartphony
- Základní model a variantu Pro údajně doplní zbrusu nová verze Xiaomi 16 Pro Max
- Všechny tři telefony bude pohánět nový vlajkový Snapdragon a dočkají se podpory 100W nabíjení
Řada vlajkových smartphonů Xiaomi 16 se nejspíše rozroste o nového člena. Zatímco v minulých letech jsme byli zvyklí na trojici smartphonů – základní, Pro a Ultra, nadcházející generace pravděpodobně bude (minimálně) o jeden model širší. A ne, pravděpodobně se nebude jednat o ultra tenký model, jak je dnes u výrobců smartphonů moderní.
Xiaomi 16 přijde ve třech příchutích
Premiéra vlajkových smartphonů Xiaomi v posledních letech probíhala víceméně jako přes kopírák. Krátce po odhalení nových vlajkových čipsetů od společnosti Qualcomm byly v Číně představené dva modely – základní a Pro, které zhruba o půl roku později doplnil vrcholný model s přídomkem Ultra. Nadcházející řada Xiaomi 16 bude pravděpodobně představená podle podobného scénáře, ovšem s jedním rozdílem – na podzimní premiéře se pravděpodobně nedočkáme dvou, ale rovnou tří nových modelů.
Podle čínských zdrojů Xiaomi letos na podzim představí tři smartphony – Xiaomi 16, 16 Pro a 16 Pro Max (podobnost v názvosloví s iPhony je čistě náhodná). Existenci těchto modelů prozradila čínská certifikace, která zároveň odhalila nabíjecí výkon všech tří telefonů. Po kabelu do nich půjde poslat energii výkonem až 100 wattů, což je o 10 wattů víc než u jejich předchůdců. Ochuzeni bychom neměli být ani o bezdrátové nabíjení.
Dá se předpokládat, že Xiaomi 16 a 16 Pro budou kompaktní stroje, zatímco nová varianta Xiaomi 16 Pro Max nabídne stejnou výbavu jako Xiaomi 16 Pro, avšak zabalenou do většího těla s větším displejem a větší baterií. Celou trojici bude pohánět druhá generace čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite, kterou Qualcomm představí již brzy – nejspíše již v první den svého Snapdragon Summitu, který se letos koná mezi 23. a 25. zářím. Čínská premiéra nových vlajek od Xiaomi by se měla odehrát krátce poté.
Otázkou je, za jak dlouho se Xiaomi podaří dostat své nové vlajkové smartphony na globální trh – letos se to podařilo na začátku března v rámci veletrhu MWC v Barceloně.
