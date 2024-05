Infinix Hot 40 Pro disponuje jednou neobvyklou funkcí. Přesto se s ní nechlubí

Čínský výrobce Infinix se zaměřuje především na střední a nižší střední třídu

Model Hot 40 Pro se pyšní bohatým balením, zajímavou výbavou či svítícími zády

Za 4 690 Kč se nejedná o nijak špatnou koupi, je ale nutné počítat s několika kompromisy

Infinix si na našem trhu získává stále větší podíl. Nejnovější prodejní čísla výzkumné agentury GfK odhalila, že Infinixu v České republice aktuálně patří pátá příčka s téměř 15 tisíci prodanými telefony mezi lednem a březnem letošního roku. Před ním je Motorola, Apple, Xiaomi a Samsung, za ním překvapivě Honor, Vivo či Realme.

Čínská společnost se zaměřuje především na cenově dostupné smartphony, jako je nedávno představený Infinix Hot 40 Pro, který se nám také dostal do redakce. Ten není až tak zajímavý pro své specifikace, jako pro speciální úpravu zad, která ho odlišuje od konkurence. Ta by sice měla být hlavním marketingovým lákadlem, nicméně Infinix je příliš nepropaguje. Nejen proč tomu tak je se dozvíte v tomto článku.

Telefon se svítícími zády?

Po stránce designu není na první pohled Infinix Hot 40 Pro nikterak zajímavý. Rozložení fotoaparátů na zadní straně čerpá inspiraci od iPhonu, konstrukce je plastová a rámečky okolo displeje poměrně výrazné. Fotoaparáty působí na první dobrou masivně, při bližším pohledu ale odhalíte mnohem menší čočky, než jak by se mohlo zdát. Infinix Hot 40 Pro se zkrátka snaží působit prémiově, kde se dá, avšak realita je trochu jiná. Co rozhodně potěší je obsah balení, který obsahuje nejen nabíječku a kabel, ale také silikonové pouzdro, aplikovanou ochrannou fólii na displeji či dokonce sluchátka s 3,5mm konektorem. Ta sice nehrají zrovna nejlépe, přesto jsme si takto bohaté balení již odvykli vídat a v této cenové hladině rozhodně potěší.

Barevné varianty jsou na našem trhu jen dvě, černá a zelená. Zatímco ta první potěší především konzervativce, druhá v sobě ukrývá malé tajemství. Tím je speciální fluorescenční vrstva, která telefonu po nasvícení přidá ve tmě efekt vzoru padajících hvězd. Někteří výrobci již s podobnými efekty experimentovali v minulosti, nicméně v praxi se tyto „vychytávky“ příliš mnoho zákazníků neoslovily. Jinak tomu s nejvyšší pravděpodobností nebude ani v tomto případě.

Infinix se speciální fluorescenční vrstvou příliš nechlubí a má to svůj pádný důvod – pro to, abyste svítícího efektu dosáhli, je potřeba telefon osvítit přímým zdrojem světla, například lampou. Poté telefon vydrží svítit jen zhruba 40 sekund, než fluorescenční efekt vyprchá. Nejedná se tedy o nikterak spektakulární show a kupovat telefon jen kvůli této drobnosti by byla hloupost.

Na nižší střední třídu nabízí Infinix slušnou výbavu

Přesto má Infinix Hot 40 Pro co nabídnout, pokud hledáte cenově dostupný telefon. Přední straně vévodí 6,78″ IPS panel s rozlišením 1080 × 2460 pixelů (jemnost 396 ppi), maximálním jasem 500 nitů a obnovovací frekvencí 12% Hz. O výkon se stará čipset MediaTek Helio G99 v doprovodu grafiky Mali-G57, 8 GB RAM a 256 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD karty až o kapacitě 1 TB. V benchmarku AnTuTu sice získal poměrně solidních 430 tisíc bodů, přesto to na žádné velké hraní her a náročnější aplikace nebude.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, podpora pro FM rádio, 3,5mm audio konektor pro sluchátka či stereo reproduktory. Čeho se bohužel nedočkáme je podpora sítí 5. generace, kterou použitý čipset nezvládá.

Hardwarové parametry Infinix Hot 40 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Helio G99, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 168,6 × 76,6 × 8,3 mm, hmotnost: 199 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,78", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2460 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, f/1.8, 0.64µm, AF, druhý: 2 Mpx, makro, f/2.4, třetí: 0,3 Mpx, hloubkový, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.2, Full HD video Kompletní specifikace

Rychlé nabíjení i občasné podivnosti v překladu

Baterie dostala kapacitu 5 000 mAh a také podporu pro 33W rychlé nabíjení. Jeden den běžného používání telefon v pohodě zvládne, pokud jej budete šetřit, o nabíječku si řekne až na druhý den. Pakliže mu ale dáte zabrat, budete mít problém vydržet s baterií do večera. Rychlé nabíjení poznáte především při začátku dobíjení – za patnáct minut se dostanete přibližně na 30 procent kapacity, za půl hodiny poté na polovinu. Z 0 na 100 procent nicméně dobijete telefon za zhruba hodinu a půl, což není zrovna málo.

Software v tomto případě samozřejmě zajišťuje Android 13 s nadstavbou XOS 13.5. I přes to, že telefon je na světovém trhu od prosince loňského roku a na tom českém od poloviny února, zařízení stále ještě nedostalo aktualizaci na Android 14 a není jisté, kdy se tak stane. Samotná nadstavba je poměrně svižná a nabízí bohaté možnosti přizpůsobení, nicméně je na ní patrné, že v některých ohledech byla šitá horkou jehlou, především v oblasti lokalizace. Systém je pochopitelně v češtině, nicméně občasné přešlapy typu „Aktualizace aktualizace“ nepůsobí dvakrát dobře a profesionálně – i levná zařízení by si v tomto ohledu měla dát záležet. Počítat je nutné i s množstvím tzv. bloatware v podobě nálože zbytečných aplikací. Většinu z nich jde naštěstí odinstalovat, ale kdyby v základu nebyly vůbec, uživatelům by to ušetřilo několik minut zbytečného mazání.

Fotoaparát honí čísla místo kvality

Opomenout nesmím ani fotoaparáty na zadní straně. Ten hlavní se pyšní rozlišením 108 Mpx s clonou f/1.8. S kvalitou výsledných snímků až takový problém není, ostatně v dané cenové kategorii podává poměrně solidní výkon. Doprovází ho ovšem dvojice snímačů, které jsou na telefonu přítomny jen kvůli honění marketingových čísel.

2Mpx makro s clonou f/2.4 je levný standard, který vzhledem ke kvalitě výstupu použijete jen v krajní nouzi. Také 0,3Mpx hloubkový senzor je zde poté jen do počtu a v praxi vám s ničím moc nepomůže. Na přední straně se ještě nachází 32Mpx selfie kamera.

Infinix Hot 40 Pro je zajímavým přírůstkem do nižší střední třídy, v rámci které má co nabídnout i bez svítících zad. Kdyby nebylo několika drobných přešlapů, jednalo by se o zajímavou alternativu k zavedeným výrobcům. Za cenu 4 690 Kč si i tak jistě najde své příznivce.