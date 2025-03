Ikonická Sphere nebude výsadou Las Vegas. Ve světě vzniknou další zmenšené varianty

Společnost Sphere Entertainment plánuje vybudovat menší verze své ikonické stavby

Plnohodnotná Sphere je sice dechberoucí, ovšem pro umělce je velmi nákladná

Kde by mohly menší varianty známé stavby stát se prozatím neví, spekuluje se o Dubaji

Budova s názvem Sphere, která stojí v centru města Las Vegas, vzbudila před pár lety oprávněnou pozornost. Kulovitá aréna se pyšní největší LED stěnou na světě a umožňuje dechberoucí promítání nejen uvnitř, ale také na plášti budovy. Tento unikát ovšem má svou cenu – ačkoli původní odhady stanovovaly náklady na výstavbu na 1,2 miliardy dolarů (cca 27,4 miliard korun), společnost Sphere Entertainment nakonec vynaložila na vybudování přibližně 2,3 miliardy dolarů (cca 52,5 miliard korun). Nyní se zdá, že firma stojící za Sphere se nehodlá zastavit v Las Vegas a chce expandovat i do dalších měst.

Dočkáme se menších Sphere v různých městech?

Podle zprávy časopisu AV Magazine pracuje firma Sphere Entertainment v současné době na návrhu miniaturních sálů s kapacitou přibližně 5 tisíc osob, jak uvedl výkonný předseda a generální ředitel společnosti James Dolan. Las Vegas Sphere pojme 17 600 lidí, ale návštěvnost se může přiblížit 20 000 lidí, pokud do čísel zahrneme i kapacitu na stání. Menší verze Sphere by měly být méně náročné na pozemky (a parkovací místa), tudíž by byly nejen mnohem levnější na výstavbu, ale mohly by také přilákat širší škálu umělců, pro které je vyprodání Sphere v Las Vegas spíše snem, než realitou.

Problém je také samotná tvorba obsahu, která se ne každému umělci vyplatí – ostatně zaplnit vnitřní LED panely lasvegaské Sphere o rozloze téměř 15 tisíc metrů čtverečních rozhodně není levná záležitost. Dosud se na tomto místě představily zavedené kapely jako Eagles, Phish a U2, které si na pomoc při vytváření jedinečných vizuálních efektů pro svou show ve Sphere přizvaly efektové studio Industrial Light and Magic. Ne každá kapela má takový rozpočet. Menší stavby Sphere by stále byly vybaveny obřími obrazovkami a poskytovaly by podobný zážitek, avšak v mnohem levnějším provedení.

Prozatím nebyly uvedeny žádné podrobnosti o tom, kde a kdy by se menší verze Sphere měly stavět. Už dříve nicméně firma oznámila, že by se další plnohodnotná Sphere měla stavět v Abú Dhabí či Dubaji. Je také možné, že by se menší varianta mohla objevit také v některém evropském městě, například v Paříži, Londýně či Berlíně, nicméně v tomto případě už spekulujeme.