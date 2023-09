Sphere v Las Vegas je světový unikát. Kulovitá aréna se pyšní největší LED stěnou na světě

Obří kulovitá budova měla vyjít na 1,2 miliardy dolarů, nakonec stála mnohem více

Než se vůbec začalo stavět, bylo potřeba odvozit 84 000 m³ zeminy

Velkou část energie pro svůj noční provoz je budova schopna sbírat ze slunce

Špičkový zvuk uvnitř zajišťuje 160 tisíc reproduktorů

Oficiální název této ohromné a fascinující stavby zní Sphere at The Venetian Resort. Tato kulovitá budova, která má od září 2023 sloužit k pořádání hudebních, zábavních, sportovních nebo společenských událostí, se nachází v u hotelu The Venetian Las Vegas v prominentní čtvrti Paradise, která se nachází v bezprostřední blízkosti proslulého lasvegaského stripu. Stavba má na výšku 112 metrů, široká je 157 metrů.

LED obrazovka o velikosti 8 fotbalových hřišť

Projekt oznámila společnost Madison Square Garden Company v roce 2018 s očekávaným dokončením v roce 2021. Stavbu však pozdržela řada geopolitických událostí, které se v minulých letech odehrály, a tak se oficiální otevření posunulo až na 29. září 2023, kdy by se zahajovacího ceremoniálu s názvem „Achtung Baby Live“ měla ujmout irská skupina U2.

Vnější plocha budovy má rozlohu 81 300 m² a jde tak o největší „sférickou“ budovu na světě – dokonce větší, než je Avicii Arena ve Švédsku. Vnitřní plocha je tvořena největší LED obrazovkou na světě s rozlišením 16K, která má výšku 76 metrů a plochu 15 000 m². Venkovní „displej“ zabírá plochu 54 000 m² a obsahuje 1,2 milionu LED částí (každá část je tvořena 48 nezávislými diodami). To je prostor, na kterou by se teoreticky vměstnalo téměř 8 fotbalových hřišť. Naprosto špičkový zvuk má zajistit 160 tisíc reproduktorů. Samotné hlediště má nabídnout kapacitu pro zhruba 18 tisíc lidí. Projekt navrhla firma Populous a nachází se na pozemku o rozloze 7,3 ha.

Projekt plný superlativů, a to i z hlediska financí

Jako každý velkolepý projekt i budova Sphere narazila během svého vzniku na několik zádrhelů. Původní odhad nákladů byl 1,2 miliardy dolarů (cca 26 miliard Kč), výstavbu však nejprve pozdržela pandemie koronaviru a nakonec ji značně prodražily potíže s dodávkou stavebního i elektronického materiálu po invazi Ruské federace na Ukrajinu.

Firma tak momentálně odhaduje celkové náklady na 2,3 miliardy (!) dolarů (bezmála 51 miliard Kč). To znamená, že budova Sphere je dokonce dražší než lasvegaský stadion Allegiant, díky čemuž jde s přehledem o nejdražší výstavbu v historii státu Las Vegas.

Než se však vztyčily první podpůrné trámy, bylo z ohromného pozemku potřeba odvést 84 000 m3 zeminy, zpočátku se na stavbě mělo podílet okolo 400 pracovníků, nakonec však tato číslovka činí cca 1500. Základy prvního podlaží o rozloze 74 000 m² byly hotové v říjnu 2019, přičemž sahají do hloubky až 6,4 metru.

Svého nejširšího bodu stavba dosáhla v březnu 2020 – šířka budovy v jejím „rovníku“ činí 157 metrů ve výšce 33 metrů nad zemí. Krátce nato však byla stavba pozastavena kvůli pandemii, práce se opět rozjely v srpnu 2020.

Výstavba železobetonové konstrukce trvala 15 měsíců, navrch pak přišla střecha tvořená ocelovou kupolí o hmotnosti 13 000 tun, k jejímu vyztužení nakonec přibyl ještě 170tunový kompresní prstenec a dva obří trámy, každý o hmotnosti 240 tun. Vnitřní skelet je tvořen příhradovou konstrukcí, přičemž každý z jejích 32 členů má hmotnost 100 tun.

Hrubá stavba nakonec byla dokončena 18. července 2021, montáž světelných LED panelů proběhla v srpnu 2021. K dokončení vnějšího pláště (tzv. exosféry) došlo 24. května 2022, poté se přešlo na interiérové práce a instalaci a následné spuštění LED modulů. Jejich slavnostní rozsvícení se odehrálo 4. července, tedy na americký svátek Dne nezávislosti, a podle očitých svědků byla budova viditelná doslova na míle daleko.

Až 70 % energie ze slunce

Obrovská LED obrazovka, která pokrývá celý povrch „Sféry“, nedisponuje rozlišením 4K, nýbrž 16K a má celkovou plochu 15 000 m². Dle firmy MSG Company, která projekt zaštítila, je budova ideální k pořádání koncertů, výstav, ale i sportovních událostí jako hokejových, basketbalových, či dokonce MMA zápasů a tzv. e-sportů. Součástí pozemku je mimo jiné 304 parkovacích míst, další prostor zabírá nespočet garáží pro vystavovatele.

Zajímavé je, že světelné LED panely by navzdory svým rozměrům neměly být nikterak energeticky náročné. Proč? Státní společnost Nevada Energy spravující veřejné zakázky již pracuje na integrovaném solárním poli, které umožní sbírat sluneční energii a ukládat ji do baterií umístěných v základech budovy. Díky tomu bude schopna pohánět až 70 % nočních světelných efektů jen ze solární energie.

Sphere je tedy jedna obrovská sbírka superlativů a patří k nejpozoruhodnějším stavbám třetí dekády 21. století. Její výstavbu sice provázela řada potíží, v historii architektury však není ani první, ani poslední takovou stavbou a je dost dobře možné, že nad jejími konstruktérskými a inženýrskými finesami budou nevěřícně kroutit hlavou ještě další generace.