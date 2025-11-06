Ikea uvede 21 chytrých produktů: budou levné, praktické a připravené na standard Matter

- Firma Ikea přidává do svého portfolia přes dvě desítky nových produktů chytré domácnosti
- Zahrnuje jak chytré žárovky, tak různé senzory či dálkové ovladače
- Cenově mají být dostupné, nicméně do Česka prozatím nedorazily
Švédská Ikea není v rámci chytré domácnosti žádný nováček, ostatně ve svém portfoliu má řadu zajímavých zařízení, která jsou cenově dostupná. Nyní se portfolio rozroste hned o 21 zajímavých novinek, které se zaměří na osvětlení, senzory a ovládání, přičemž všechny jsou kompatibilní univerzálním standardem pro chytré domácnosti Matter. Nové produkty zahrnují jak nová zařízení, tak vylepšení v rámci stávajících kategorií, které tak budou přizpůsobené pro spolupráci s Matter.
Nové produkty s podporou Matter
„Dosud nebyla technologie chytrých domácností pro většinu lidí dostatečně snadno použitelná – ani dostatečně cenově dostupná, aby ji mnozí zvažovali. Toto uvedení na trh nás přibližuje k tomu, abychom pomohli všem cítit se připraveni a sebejistě začít,“ říká David Granath, Range Manager z Ikea of Sweden. Novinky se zaměřují na tři klíčové segment*, které tvoří základ chytré domácnosti od Ikea – konkrétně jde o chytré žárovky, několik nových senzorů a také různé druhy ovladačů a chytrých tlačítek.
Nové žárovky zahrnují typy E27/E26, P45/E14 a GU10, a to jak v různých teplotách bílé, tak i RGB spektru, či s možností stmívání. Zajímavostí jsou i dekorativní žárovky z průhledného skla, které vyniknou v designově zařízené domácnosti. Senzory zahrnují pět variant pro detekci pohybu, kvalitu vzduchu, vlhkosti a úniku vody, které jsou navrženy tak, aby nebyly složité na ovládání a zabraňovaly možným hmotným škodám. Novinky doplňují také dálková ovládání se dvěma tlačítky, která lze na stavit na různé akce, ovladač se srcollovacím posuvníkem či chytrý zásuvka, jež umí proměnit jakýkoli spotřebič v chytrý.
„Náš cíl je stále stejný jako v roce 2012, kdy jsme začali zkoumat oblast inteligentních domácností: zajistit, aby byly snadno použitelné, srozumitelné a dostupné pro širokou veřejnost. Začínáme tím, že se snažíme porozumět životu v domácnosti, kde neustále sledujeme, posloucháme a učíme se, co má v každodenním životě význam,“ dodal Granath. Ačkoli celá nabídka vypadá více než dobře, má aktuálně docela podstatný háček – v nabídce české pobočky Ikea prozatím tyto produkty nenajdeme, nicméně není vyloučeno, že se brzy dočkáme také v Česku, potažmo na Slovensku.