Ikea má skvělý senzor, který odhalí potopu v koupelně. Stojí 199 Kč a podporuje Matter

- Únik vody v domácnosti rozhodně není nic, co chce člověk po příchodu domů řešit
- IKEA nabízí chytrý senzor, který únik nejen odhalí, ale náležitě na něj upozorní
- Stojí pouhých 199 korun a podporuje standard Matter
Vytopená koupelna od pračky nebo nečekaná potopa v kuchyni pod myčkou – to jsou situace, kterých se více či méně bojí snad každý, kdo doma tyto spotřebiče má. Dvojnásobně se pak bojí lidé ve vyšších patrech bytových domů, jelikož kromě sebe ohrožují i majetek lidí bydlících pod nimi. Velmi často bohužel lidé odhalí problém až ve chvíli, kdy už je pohroma na světě a obyčejný hadr na záchranu nestačí. Existuje přitom jednoduchý a levný způsob, jak se o maléru dozvědět včas.
Řešením je chytrý senzor Klippbok od IKEA. Jedná se o detektor úniku vody fungující na vcelku jednoduchém principu. Jednoduše ho položíte na zem do rizikové oblasti a v případě, že senzor přijde do kontaktu s vodou, začne pípat. Senzor má vespod dva kovové hroty a výstražný alarm se spustí v momentě, když se oba hroty dostanou do kontaktu s vodou. Alarm následně zní nepřetržitě po dobu 5 minut a poté v rovnoměrných intervalech, a to tak dlouho, dokud kovové hroty nevyschnou nebo se zcela nevybije baterie.
Díky svým kompaktním rozměrům přitom není problém jej položit přímo pod dřez či pod samotný spotřebič. Na výšku má pouhých 17 milimetrů, délka a šířka pak činí 70 a 40 milimetrů. Napájení je řešeno pomocí dvou AAA baterií. To je sice trochu méně praktické než integrovaný akumulátor, na druhou stranu si lze trochu pomoci dobíjecími bateriemi.
Jednou z největších předností je možnost senzor integrovat do IKEA Home Smart nebo jej použít s jakýmkoli jiným systémem využívajícím standard Matter. Bez problémů jej tak dostanete třeba i do oblíbeného Home Assistanta. Díky tomu kromě integrovaného alarmu můžete dostat navíc ještě notifikaci do telefonu, takže se o úniku vody dozvíte i v případě, že se momentálně nenacházíte v blízkosti senzoru. Je důležité zmínit, že pro instalaci a ovládání senzoru se neobejdete bez hubu s podporou komunikačního protokolu Thread. Pokud však vaši chytrou domácnost tvoří výhradně produkty z IKEA, můžete pochopitelně sáhnout třeba po hubu Dirigera přímo od skandinávského nábytkáře, který stojí 1 490 Kč.
Výrobek lze však použít i samostatně bez integrace s jakýmkoliv chytrým systémem. Bezpochyby největším lákadlem je pak cena, IKEA si totiž za senzor Klippbok účtuje pouhých 199 korun. Konkurenční senzory úniku vody přitom mohou stát i více než dvojnásobek.