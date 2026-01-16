TOPlist

Ikea má skvělý senzor, který odhalí potopu v koupelně. Stojí 199 Kč a podporuje Matter

David Pilař
David Pilař 16. 1. 18:00
Klippbok - Senzor úniku vody od IKEA
  • Únik vody v domácnosti rozhodně není nic, co chce člověk po příchodu domů řešit
  • IKEA nabízí chytrý senzor, který únik nejen odhalí, ale náležitě na něj upozorní
  • Stojí pouhých 199 korun a podporuje standard Matter

Vytopená koupelna od pračky nebo nečekaná potopa v kuchyni pod myčkou – to jsou situace, kterých se více či méně bojí snad každý, kdo doma tyto spotřebiče má. Dvojnásobně se pak bojí lidé ve vyšších patrech bytových domů, jelikož kromě sebe ohrožují i majetek lidí bydlících pod nimi. Velmi často bohužel lidé odhalí problém až ve chvíli, kdy už je pohroma na světě a obyčejný hadr na záchranu nestačí. Existuje přitom jednoduchý a levný způsob, jak se o maléru dozvědět včas.

Chytrý senzor se Skandinávie za hubičku

Řešením je chytrý senzor Klippbok od IKEA. Jedná se o detektor úniku vody fungující na vcelku jednoduchém principu. Jednoduše ho položíte na zem do rizikové oblasti a v případě, že senzor přijde do kontaktu s vodou, začne pípat. Senzor má vespod dva kovové hroty a výstražný alarm se spustí v momentě, když se oba hroty dostanou do kontaktu s vodou. Alarm následně zní nepřetržitě po dobu 5 minut a poté v rovnoměrných intervalech, a to tak dlouho, dokud kovové hroty nevyschnou nebo se zcela nevybije baterie.

Klippbok - Senzor úniku vody od IKEA
Klippbok – senzor úniku vody od IKEA

Díky svým kompaktním rozměrům přitom není problém jej položit přímo pod dřez či pod samotný spotřebič. Na výšku má pouhých 17 milimetrů, délka a šířka pak činí 70 a 40 milimetrů. Napájení je řešeno pomocí dvou AAA baterií. To je sice trochu méně praktické než integrovaný akumulátor, na druhou stranu si lze trochu pomoci dobíjecími bateriemi.

Jednou z největších předností je možnost senzor integrovat do IKEA Home Smart nebo jej použít s jakýmkoli jiným systémem využívajícím standard Matter. Bez problémů jej tak dostanete třeba i do oblíbeného Home Assistanta. Díky tomu kromě integrovaného alarmu můžete dostat navíc ještě notifikaci do telefonu, takže se o úniku vody dozvíte i v případě, že se momentálně nenacházíte v blízkosti senzoru. Je důležité zmínit, že pro instalaci a ovládání senzoru se neobejdete bez hubu s podporou komunikačního protokolu Thread. Pokud však vaši chytrou domácnost tvoří výhradně produkty z IKEA, můžete pochopitelně sáhnout třeba po hubu Dirigera přímo od skandinávského nábytkáře, který stojí 1 490 Kč.

Výrobek lze však použít i samostatně bez integrace s jakýmkoliv chytrým systémem. Bezpochyby největším lákadlem je pak cena, IKEA si totiž za senzor Klippbok účtuje pouhých 199 korun. Konkurenční senzory úniku vody přitom mohou stát i více než dvojnásobek.

