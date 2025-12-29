Hyundai představí svůj největší elektromobil, tahákem bude 800V architektura

- Hyundai plánuje odhalení nového elektromobilu pro evropský trh
- Představení se má odehrát na autosalonu v Bruselu začátkem příštího roku
- Mělo by se jednat o dosud největší elektromobil jihokorejské značky s 800V architekturou
Jihokorejský Hyundai (a jeho sesterská Kia) jsou na tuzemském trhu dobře etablovanými značkami nejen díky výrobnímu závodu ve slezských Nošovicích. I když se jeho modely se spalovacími motory těší velké popularitě, automobilka se stále více obrací také k výrobě elektromobilů. Právě jejich portfolio plánuje v příštím roce výrazně rozšířit, přičemž právě Evropa by měla být jedním z hlavních odbytišť nových vozidel.
Víceúčelové vozidlo v plně elektrické variantě
Bruselský autosalon, který začíná 9. ledna, bude hostit významné premiéry elektromobilů od Hyundai Motor Group, což podtrhuje trvalý význam této události pro globální automobilky. Hyundai využije autosalon k představení svého dosud největšího elektromobilu, zatímco sesterská značka Kia naopak odhalí svůj nejmenší elektromobil, sériově vyráběný model EV2, spolu s verzemi GT modelů EV3, EV4 a EV5.
Hyundai zároveň potvrdil, že jeho nový model bude vybaven 800V architekturou. Konkrétně by se mělo jednat o doplnění stávající řady elektromobilů, která v současné době sahá od kompaktního modelu Inster až po model Ioniq 9. Podle spekulací by se mohlo jednat o elektrickou variantu modelu Staria (v současné době je k dispozici v hybridní verzi), což naznačuje i obrázek zobrazující LED světelnou lištu přes celou šířku vozu, kterou disponuje právě tento model.
Zprávy z poloviny roku 2024 naznačují, že plně elektrický model Staria by mohl být uveden na trh v roce 2026, přičemž jako klíčový trh je identifikována Evropa a předpokládaný roční globální prodej dosáhne až 20 tisíc kusů, uvádí Motor1. Premiéra přichází v době, kdy Evropská unie zvažuje zmírnění svého plánovaného zákazu spalovacích motorů po roce 2035, i když Hyundai v tomto regionu nadále klade silný důraz na elektromobilitu.