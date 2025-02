Humane se svým AI pinem zavírá krám, pohltil jej gigant HP

Ambiciózní startup Humane oficiálně končí

Celou firmu, včetně intelektuálního vlastnictví a zaměstnanců, přebírá technologický gigant HP

Zaplatil za ni v přepočtu téměř 2,8 miliardy korun

Když nová společnost Humane představila v dubnu 2024 veřejnosti svůj AI Pin, tedy zařízení, které ukrývalo umělou inteligenci a mělo za cíl nahradit chytré telefony, řada technologických nadšenců na tento produkt nahlížela nejen optimisticky, ale také s notnou skepsí. I když zařízení nevypadalo špatně a neslibovalo zcela nerealistické funkce, když došlo na lámání chleba, už to taková sláva nebyla. Svou roli hrála také poměrně vysoká pořizovací cena ve spojení s předplatným, což velmi často bývá smrtící kombinace. Není proto divu, že Humane se na trhu příliš dlouho neohřálo.

Konec, který nikoho nepřekvapil

Po nevalném „úspěchu“ přišlo nevyhnutelné – Humane oficiálně končí. Není to ovšem tak, že by firma zavřela své kanceláře a propustila všechny zaměstnance. Skomírající společnost koupil technologický gigant HP, který za ni zaplatil 116 milionů dolarů, tedy přibližně 2,8 miliardy korun. HP přitom nejde ani tak o samotný produkt či hrstku zákazníků, ale především o talentované zaměstnance, duševní vlastnictví či operační systém CosmOS.

Co ale bude se současnými zákazníky, kteří si Humane AI Pin pořídili? Firma oznámila, že okamžitě ukončí prodej svého AI produktu a všechna dříve prodaná zařízení přestanou fungovat po 28. únoru 2025. Veškeré offline funkce budou fungovat i po tomto datu, ale online funkce, jako je přístup k umělé inteligenci a volání, přestanou fungovat. Zařízení se po 28. únoru 2025 v podstatě změní ve velmi drahou ozdobu. Humane také bude vracet peníze zákazníkům (pakliže o to požádají), kteří spadají do 90denní lhůty pro vrácení zboží. To příliš nepotěší první zákazníky, kteří za AI Pin dali 700 dolarů (cca 20 tisíc korun s daní).

HP se evidentně poučilo z minulosti, kdy pod svá křídla vzalo dříve legendu mezi chytrými telefony, společnost Palm. Ta přišla na svou dobu se spoustou revolučních nápadů jak v případě hardwaru, tak v softwaru, které dnes považujeme v oblasti chytrých telefonů za naprostý standard, jako je třeba ovládání gesty či bezdrátové nabíjení. HP původně chtělo ve výrobě a vývoji chytrých zařízení pokračovat, nicméně zhruba po roce tyto snahy z důvodu malých prodejů ukončila. Značka Palm poté putovala společně s intelektuálním vlastnictvím společnosti TCL, zatímco operační systém webOS se stal základem chytré domácnosti od LG.