Huawei Watch 5 míří do prodeje: nový design, prémiové materiály a měření EKG

Čínská společnost Huawei právě představila nové hodinky Watch 5

Ty nabízí prémiové materiály a pokročilé měření zdravotních funkcí

Dostupné jsou již nyní za cenu začínající na 10 999 korunách, navíc zdarma dostanete sluchátka

Na dnešní představení novinek v Berlíně si čínská firma Huawei přichystala novinky v podobě chytrých hodinek s názvem Watch 5, přičemž kromě nich ukázala také cenově dostupnější model Watch Fit 4, o kterém si můžete více přečíst v naší samostatné recenzi a také sluchátka FreeBuds 6. Hlavní hvězdou jsou nicméně hodinky Huawei Watch 5 – co všechno mohou zákazníkům nabídnout?

Inovovaný design, prémiové materiály

Bystrému oku jistě neunikne nový design, kterým se hodinky mohou pochlubit. Ten je sice stále kulatý a navazuje na svého předchůdce, přesto Huawei sáhnul k několika změnám. Dvě velikosti 42 a 46 milimetrů jsou vhodné jak pro dámy, tak pro pány, přičemž obě skupiny potěší tenčí luneta s tloušťkou 1,8 milimetrů (42mm verze), respektive 2,2 milimetrů (46mm verze). Materiál pouzdra je nerezová ocel 904L v případě 42mm varianty, zatímco větší 46mm hodinky se mohou pyšnit titanem.

LTPO displej s rozměrem 1,38″ či 1,5″ poté chrání safírové sklíčko a nechybí mu ani vysoký jas 3000 nitů pro dobrou čitelnost na přímém slunci. Tím patrně největším tahákem je ale nový senzor na boční straně hodinek využívající technologii X-TAP. Ten pro měření zdravotních dat využívá vašeho prstu a kromě srdečního tepu a okysličení krve umí také měřit EKG. Zajímavostí je také možnost sledovat tuhost tepen či díky zabudovanému senzoru tlaku možnost hrát jednoduché hry.

To ovšem neznamená, že by Huawei zanevřel na tradiční měření ze zápěstí – novinka má za cíl toto měření doplnit a nabídnout ještě přesnější výsledky ve chvílích, kdy to vyžadujete, například hned po sportovní aktivitě. Samotný senzor na dýnku umí měřit i variabilitu srdečního tepu také ve spánku, čímž vám poskytne o něco lepší přehled o vašem zdraví a kondici.

Ideální na sport i sledování zdraví

Huawei poté v rámci funkce Health Insights nabízí komplexní vyhodnocení vašeho zdraví, k čemuž využívá měření srdečního tepu, spánku, stresu, SpO2, cvičení, frekvence dýchání, teploty kůže, nepravidelnosti dýchání ve spánku, menstruačního cyklu, krevního tlaku, EKG, zvuku kašle a tuhosti tepen.

Ani co se týče sportu, nezůstávají Huawei Watch 5 pozadu. Hodinkám nechybí přes 100 různých sportovních aktivit, z nichž 20 umí měřit i vrcholový sport, možnost kreslení během, trailové běhání, přes 15 tisíc map golfových hřišť či potápění až do 40 metrů. Pokud byste se někde ztratili, můžete využít mapové podklady, které fungují také offline. Pro pohodlnější ovládání hodinek v některých situacích lze využít také gesta s dvěma otočením zápěstí a poklepání palce a ukazováčku, čímž lze například přijmout/odmítnout hovor nebo ovládat spoušť fotoaparátu.

O konektivitu se stará nejen Wi-Fi 6, ale za příplatek také eSIM, díky které můžete být na příjmu i bez vašeho chytrého telefonu. Co se týče výdrže na baterii, mohou se Huawei Watch 5 pochlubit 3 až 4,5 dny výdrže ve standardním režimu, v úsporném módu se poté výdrž podle výrobce počítá mezi 7 až 11 dny. Kompatibilita je zajištěna nejen s telefony Huawei s EMUI, ale také se zařízeními s Androidem a iOS.

Cena a dostupnost

Huawei Watch 5 jsou od dnešního dne k dispozici hned v několika variantách – 42mm verze Green je dostupná se zeleným řemínkem za 10 990 korun, varianta Classic je poté s koženým řemínkem za cenu 13 990 korun. Tyto dvě verze jsou dostupné pouze na oficiálním obchodě Huawei. Varianta Elegant ve zlaté barvě s koženým řemínkem je poté dostupná za cenu 13 999 korun i v běžném prodeji, stejně jako verze Elite s titanovým řemínkem, za kterou zaplatíte 15 999 korun.

Větší 46mm model začíná variantou Active s černým pouzdrem a silikonovým řemínkem na ceně 10 999 korun, titanová varianta Classic s koženým řemínkem stojí 13 999 korun a je dostupná také ve fialové barvě a nejvybavenější verze Elite s titanovým řemínkem stojí 15 999 korun. K hodinkám navíc dostanete zdarma sluchátka FreeBuds 6i v hodnotě 2 499 korun.

