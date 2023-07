Huawei vyřešil velký problém svých telefonů. Velká novinka dorazí ještě letos

Huawei se stále nechce smířit se sankcemi ze strany USA

Nyní přišel na způsob, jak do svých telefonů znovu dostat 5G

První telefony s podporou sítí 5. generace se na trh mají dostat ještě letos

Čínská společnost Huawei zažívá krušné období od chvíle, kdy na ni byly v roce 2019 uvaleny sankce ze strany Spojených států. Ty omezily přístup ke klíčovým technologiím, kvůli čemuž musela společnost ze svých zařízení odstranit nejen služby Googlu a tím i celý ekosystém, který je navázaný na Android, ale například také podporu sítí 5. generace, které jsou dnes již standardem. Právě tento problém se podle Reuters podařilo Huawei úspěšně vyřešit. Podle dostupných informací se čínský gigant dohodl se společností Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) na společném vývoji 5G čipsetu, který by nevyžadoval americké patenty.

5G se vrátí do telefonů Huawei

Zprávy tří nezávislých výzkumných firem, které se zabývají čínským trhem s chytrými telefony naznačují, že společnosti Huawei a SMIC vyvíjejí 5G čipsety s využitím výrobního procesu N+1 společnosti SMIC a softwarových nástrojů pro automatizaci společnosti Huawei. Na základě dřívějších zpráv je výrobní proces společnosti SMIC z hlediska výkonu a stability srovnatelný se 7nm procesními technologiemi konkurentů, i když ve skutečnosti není vyráběn 7nm procesem.

Co se týče počtu vyrobených čipů, odhady se pohybují okolo 2 až 4 milionů kusů, přičemž je zde pravděpodobnost, že dosáhnou až na 10 milionů. Huawei každopádně počítá s tím, že první smartphony s podporou sítí 5. generace by z výrobních linek mohly sjet ještě letos. Otázkou zůstává, zda si tyto chytré telefony ponechá na domácím čínském trhu, nebo zda je bude dodávat i do světa.

V Evropě a Spojených státech totiž není hlavním problémem absence 5G, ale chybějící služby Googlu, které jsou stěžejní pro fungování celé řady aplikací. Ačkoli se tuto překážku snaží Huawei aktivně řešit, stále se jedná pro řadu uživatelů o těžko překonatelný problém, který nejspíše nespasí ani podpora sítí 5. generace.