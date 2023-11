Huawei pracuje na vlastním fotočipu. Představit by se mohl v řadě P70

Čínský gigant údajně vyrábí vlastní fotočip

Neprodloužil spolupráci se Sony

Novinka by se mohla objevit už příští rok v modelové řadě P70

Mobilní fotografie je jedno z mála odvětví v rámci chytrých telefonů, které se stále ještě rozvíjí a poskytuje zákazníkům relevantní důvody k pořízení nového zařízení. Není proto divu, že společnosti investují do fotoaparátů velké částky, které mají za cíl vylepšit mobilní fotky do té míry, aby pro běžného uživatele byly jediným fotografickým zařízením v domácnosti. Ačkoli se mezi lídry v tomto odvětví přetahují Samsung a Sony, pozadu nechce zůstat ani čínská společnost Huawei, a to přes to, že vinou amerických sankcí není příliš konkurenceschopná, minimálně na světových trzích.

Vlastní fotočip i čtečka otisků prstů

Podle leakera s přezdívkou Fixed Focus Digital neobnovil Huawei kontrakt s japonskou Sony, která společnosti dodávala fotočipy. Vzhledem k tomu, že dle dostupných informací čínský gigant nepodepsal dohodu o dodávkách fotočipů s nikým jiným, nahrává to spekulacím, že se pokusí o výrobu vlastních senzorů. Ty by se mohly objevit už v řadě P70. Společnost musela nedávno vyměnit další část svého kamerového systému – po ukončení spolupráce se společností Leica představila platformu XMAGE včetně na míru vyrobeného NPU.

Vlastní senzor pro fotoaparáty ale není jedinou novinkou, na které se v Šen-čenu údajně pracuje. Spekulace rovněž kolují okolo nové optické čtečky otisků prstů, kterou by si v Huawei mohli také sami vyrábět. Sama společnost nic z toho nepotvrdila, nicméně předpokládá se, že by vlastní komponenty mohly být hlavní součástí prezentace nového hardwaru, která se odehraje nejspíše začátkem příštího roku.

Vinou amerických sankcí musel Huawei nahradit alternativami celou řadu jiných komponent. Nedávno kupříkladu uzavřel strategické partnerství s evropskou společností Ericsson, která by mu měla pomoci v návratu technologií 5G, minimálně v globálních variantách zařízení. Společnost bude muset také dříve či později řešit výrobu vlastních čipsetů, kterou americké sankce taktéž výrazně zpomalily. Bude velmi zajímavé sledovat, co Huawei společně s řadou P70 nakonec představí, přičemž prozatím to vypadá, že by se mohlo jednat o velké překvapení.