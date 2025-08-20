TOPlist

Huawei MatePad 11.5 přichází na český trh. Pyšní se „papírovým“ displejem a podporou pera

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 8. 13:30
0
Huawei MatePad 11.5
  • Na český trh míří nový tablet od Huawei
  • Láká na speciální povrchovou úpravu displeje a podporu klávesnice a stylusu
  • Cena startuje na 10 999 Kč, respektive na 9 999 Kč po aplikaci slevového kódu

Značka Huawei v minulém týdnu v Číně představila nový tablet MatePad 11.5 a nyní jej přináší i na český trh. Jedná se o zajímavý kus techniky, který nabízí neobvyklou technologii displeje, podporu stylusu a klávesnice a také solidní výdrž na jedno nabití.

„Papírový displej“ s podporou pera

Představená novinka o sobě mnohé prozrazuje už v samotném názvu – jeho číselná část totiž nezmiňuje generaci, ale úhlopříčku displeje. 11,5″ obrazovka láká na příjemně tenké rámečky, vysoké rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů, dynamickou obnovovací frekvenci 60-120 Hz, maximální jas 600 nitů a hlavně na speciální povrchovou úpravu PaperMatte, která imituje vzhled i strukturu papíru.

Huawei MatePad 11.5 s připojenou klávesnicí
Huawei MatePad 11.5 s připojenou klávesnicí

Výrobce tohoto efektu docílil magnetronovým nanooptickým povlakováním a pokročilou technologií leptání. Díky tomu má obrazovka působit jako papír nejen při čtení, ale rovněž při psaní stylusem M-Pencil. Ten ale bohužel není součástí balení a je nutné jej koupit separátně. To samé platí i pro klávesnicový kryt se stojánkem, který dokáže tablet proměnit v kompaktní přenosný počítač. Samotný tablet se v zavazadle hravě ztratí – v pase má pouze 6,1 mm a váží 515 gramů.

Huawei Matepad 11.5 (zadní strana)

Neznámý čipset a slibná výdrž

Tablet pohání blíže nespecifikovaný čipset (patrně Kirin 8020), který pracuje v doprovodu 8 GB RAM. Huawei slibuje vysoký výkon a také příjemně tichý chod. Navíc zde najdeme vylepšený systém chlazení, který má být o 25 procent účinnější než u minulé generace. Tablet se rovněž pyšní slušnou výdrží na jedno nabití – akumulátor s kapacitou 10 100 mAh má zajistit až 14 hodin nepřetržité práce. Nabíjení je možné realizovat výkonem až 40 wattů. Bezdrátovou komunikaci obstarává Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2.

MatePad 11.5 je vybaven čtyřmi reproduktory a dvěma fotoaparáty – ten přední má rozlišení 8 megapixelů a světelnost f/2.0, na zádech se pak nachází 13Mpx fotoaparát s automatickým ostřením a světelností f/1.8. Video je možné natáčet maximálně ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za sekundu.

Huawei MatePad 11.5 zezadu

Na novém MatePadu běží operační systém HarmonyOS 4.3, který je připraven na velké displeje i práci se stylusem. Huawei zmiňuje například možnost práce s aplikacemi v oknech, či možnost využít tablet jako externí displej notebooku. K dispozici je také exkluzivní kreslící aplikace GoPaint, či poznámkový blok, který s pomocí inteligence dokáže převádět ručně psaný text na strojově čitelný.

Cena a dostupnost

MatePad 11.5 je k dispozici od dnešního dne na oficiálním e-shopu Huawei, případně na Alza.cz. Tablet je dostupný ve fialové a šedé barvě, cena startuje na 10 999 Kč za variantu se 128GB úložištěm, nicméně se slevovým kódem cena klesne na 9 999 Kč. Uživatelé s nákupem zařízení získají i nárok na jednu bezplatnou výměnu displeje po dobu 1 roku od koupě.

Vstoupit do diskuze
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Keyart z DLC ke Kingdom Come: Deliverance 2 s názvem Legacy of the Forge
Kingdom Come 2 čeká další rozšíření. Z Jindry se stane mistr kladiva a kovadliny
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Samsung Galaxy Z Fold 7
Zapomeňte na předsudky: Galaxy Z Fold 7 se tváří jako běžný telefon, uvnitř ale skrývá revoluci
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
3
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi se chystá dobýt Evropu! Do dvou let sem přiveze své elektromobily
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:09
3
Snímek z filmu F1
Brad Pitt v hlavní roli! Film F1 by se už brzy měl objevit ke koupi na Apple TV
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0

Kapitoly článku