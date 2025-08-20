Huawei MatePad 11.5 přichází na český trh. Pyšní se „papírovým“ displejem a podporou pera

- Na český trh míří nový tablet od Huawei
- Láká na speciální povrchovou úpravu displeje a podporu klávesnice a stylusu
- Cena startuje na 10 999 Kč, respektive na 9 999 Kč po aplikaci slevového kódu
Značka Huawei v minulém týdnu v Číně představila nový tablet MatePad 11.5 a nyní jej přináší i na český trh. Jedná se o zajímavý kus techniky, který nabízí neobvyklou technologii displeje, podporu stylusu a klávesnice a také solidní výdrž na jedno nabití.
„Papírový displej“ s podporou pera
Představená novinka o sobě mnohé prozrazuje už v samotném názvu – jeho číselná část totiž nezmiňuje generaci, ale úhlopříčku displeje. 11,5″ obrazovka láká na příjemně tenké rámečky, vysoké rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů, dynamickou obnovovací frekvenci 60-120 Hz, maximální jas 600 nitů a hlavně na speciální povrchovou úpravu PaperMatte, která imituje vzhled i strukturu papíru.
Výrobce tohoto efektu docílil magnetronovým nanooptickým povlakováním a pokročilou technologií leptání. Díky tomu má obrazovka působit jako papír nejen při čtení, ale rovněž při psaní stylusem M-Pencil. Ten ale bohužel není součástí balení a je nutné jej koupit separátně. To samé platí i pro klávesnicový kryt se stojánkem, který dokáže tablet proměnit v kompaktní přenosný počítač. Samotný tablet se v zavazadle hravě ztratí – v pase má pouze 6,1 mm a váží 515 gramů.
Neznámý čipset a slibná výdrž
Tablet pohání blíže nespecifikovaný čipset (patrně Kirin 8020), který pracuje v doprovodu 8 GB RAM. Huawei slibuje vysoký výkon a také příjemně tichý chod. Navíc zde najdeme vylepšený systém chlazení, který má být o 25 procent účinnější než u minulé generace. Tablet se rovněž pyšní slušnou výdrží na jedno nabití – akumulátor s kapacitou 10 100 mAh má zajistit až 14 hodin nepřetržité práce. Nabíjení je možné realizovat výkonem až 40 wattů. Bezdrátovou komunikaci obstarává Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2.
MatePad 11.5 je vybaven čtyřmi reproduktory a dvěma fotoaparáty – ten přední má rozlišení 8 megapixelů a světelnost f/2.0, na zádech se pak nachází 13Mpx fotoaparát s automatickým ostřením a světelností f/1.8. Video je možné natáčet maximálně ve Full HD rozlišení při 30 snímcích za sekundu.
Na novém MatePadu běží operační systém HarmonyOS 4.3, který je připraven na velké displeje i práci se stylusem. Huawei zmiňuje například možnost práce s aplikacemi v oknech, či možnost využít tablet jako externí displej notebooku. K dispozici je také exkluzivní kreslící aplikace GoPaint, či poznámkový blok, který s pomocí inteligence dokáže převádět ručně psaný text na strojově čitelný.
Cena a dostupnost
MatePad 11.5 je k dispozici od dnešního dne na oficiálním e-shopu Huawei, případně na Alza.cz. Tablet je dostupný ve fialové a šedé barvě, cena startuje na 10 999 Kč za variantu se 128GB úložištěm, nicméně se slevovým kódem cena klesne na 9 999 Kč. Uživatelé s nákupem zařízení získají i nárok na jednu bezplatnou výměnu displeje po dobu 1 roku od koupě.