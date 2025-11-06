Huawei Mate 70 Air: o trochu tlustší, ale výrazně vybavenější než konkurence

- Značka Huawei představila svoji žiletku
- Není tak tenká jako konkurence, zato však dělá mnohem méně kompromisů
- Nechybí teleobjektiv, velká baterie a stereoreproduktory
Výrobci smartphonů v letošním roce objevili novou kategorii supertenkých smartphonů, u zákazníků ale narazili na poměrně velký nezájem – málokdo si chce připlácet za horší výbavu, byť zabalenou do elegantního fit kabátku. S drobným zpožděním do tohoto kolotoče nastoupila i značka Huawei, ale zvolila odlišný směr – nehnala se zbytečně za rekordně nízkou tloušťkou, ale spíše se pokusila najít kompromis mezi rozumně tenkým tělem a co nejméně ořezanou výbavou. Jak se jí to povedlo?
Huawei Mate 70 Air: není super tenký, ale dělá méně kompromisů
Při návrhu super tenkých smartphonů se stalo nepsaným pravidlem, že tloušťka nesmí převyšovat 6 milimetrů, což se nepříznivě podepisuje zejména na kapacitě akumulátoru a na množství fotoaparátů. V Huawei ale nechtěli v těchto oblastech dělat kompromisy, a proto stanovili tloušťku svého „Airu“ na 6,6 mm, nižší tloušťku nicméně evokuje výrazně zaoblený obvodový hliníkový rámeček. U šedého a bílého modelu má zlatou barvu, u černé varianty je… černý.
Huawei Mate 70 Air váží 208 gramů a pyšní se zvýšenou odolností IP68 a IP69. Huawei navíc tvrdí, že nová generace ochranného skla Kunlun zajišťuje oproti běžné produkci 10× vyšší odolnost vůči pádu, nylonové vlákno zadního skla pak má zajistit 5× vyšší odolnost vůči nárazu.
Ohromný 7″ displej
I když je Huawei Mate 70 Air příjemně tenký, v půdoryse to není žádný drobeček. Může za to obrovský 7″ OLED displej s Full HD+ rozlišením a dynamickou obnovovací frekvencí 120 Hz. Obrazovka se pyšní přesnými barvami, podporou HDR obsahu a špičkovým jasem až 4 tisíce nitů.
Součástí displeje je 10,7Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2, v obrovském modulu na zádech se pak nachází následující tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.8
- 8Mpx širokoúhlý s funkcí makro a světelností f/2.2
- 12Mpx teleobjektiv (RYYB senzor) s 3× optickým přiblížením a světelností f/2.4
Sestavu ještě doplňuje multispektrální snímač Red Maple TrueColor.
Dva různé čipsety a 6500mAh baterie
Huawei Mate 70 Air pohání dva různé čipsety, výběr závisí na kapacitě RAM – u 12GB modelu je to Kirin 9020A, u 16GB verze je to Kirin 9020B. Podrobné parametry ani jednoho čipsetu ale bohužel neznáme. Telefon bude nabízen ve dvou paměťových variantách (256 nebo 512 GB) bez možnosti rozšíření paměťovou kartou.
Jestliže v něčem Huawei Mate 70 Air exceluje, tak je to kapacita akumulátoru. Zatímco u jeho nejbližších konkurentů nedosahuje ani hodnoty 4 tisíc mAh, u tohoto kousku je to 6 500 mAh. To je víc, než má většina smartphonů běžné tloušťky. Baterii lze dobíjet výkonem až 66 wattů, bezdrátové nabíjení bohužel chybí, stejně tak musíme oželet podporu 5G sítí. Bezdrátovou komunikaci zastupují Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC a satelitní systém BeiDou, potěší také přítomnost infraportu.
Telefon je rovněž vybaven stereoreproduktory a čtečkou otisků prstů, která se překvapivě nachází v zamykacím tlačítku. Operačním systémem je Harmony OS 5.1 prošpikovaný spoustou funkcí využívajících umělou inteligenci.
Cena a dostupnost
Huawei Mate 70 Air se začíná prodávat v těchto dnech v Číně za následující ceny:
- 12/256 GB za 4 199 CNY (asi 15 300 korun s DPH)
- 12/512 GB za 4 699 CNY (asi 17 100 korun s DPH)
- 16/256 GB za 4 699 CNY (asi 17 100 korun s DPH)
- 16/512 GB za 5 199 CNY (asi 18 600 korun s DPH)
O dostupnosti v České republice zatím nemáme žádné informace.