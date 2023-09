Huawei Mate 60 Pro rozebrán do posledního šroubku: jak je tohle vůbec možné?

Známý YouTube kanál rozebral nejnovější telefon od Huawei

Uvnitř našel paměti společnosti SK, která Huawei nic nedodala od začátku sankcí

Při pokusu o rozebrání se také velmi snadno poškodí displej

Čínská značka Huawei už nějaký ten pátek trpí pod tíhou sankcí ze strany Spojených států. Zamezení přístupu k americkým technologiím znamenalo pro dříve perspektivní společnost citelnou ránu, ze které se doposud nevzpamatovala, alespoň pokud jde o mobilní divizi. To ovšem neznamená, že by to v Číně vzdali a kompletně rezignovali na výrobu chytrých telefonů. Jejich poslední novinka Huawei Mate 60 Pro se dostala do rukou youtubera z kanálu PBKreviews, který neváhal jej kompletně rozebrat a podívat se pořádně na to, jak se firma vypořádala se sankcemi.

Huawei do Mate 60 Pro schoval překvapení

Zajímavostí je nasazení odolného skla Kunlun 2, které poměrně dobře chrání 6,82″ LTPO AMOLED panel. To má na druhou stranu i jednu nevýhodu – při pokusu youtubera o oddělení displeje od těla, což je nezbytný postup pro opravu zařízení, se mu podařilo displej nenávratně poškodit. Oprava zařízení tedy bude z pohledu techniků oříškem, neboť při sebemenší chybě se může výsledná cena opravy pořádně prodražit. Za opravitelnost si Huawei Mate 60 Pro odnesl známku 5/10.

Nutno podotknout, že po rozebrání čekalo na populárního youtubera pořádné překvapení. Smartphone totiž slibuje 5G kompatibilitu a čipset vyrobený 7nm technologií, což by za současné situace nemělo být možné. Samotný čipset HiSilicon Kirin 9000s na videu vidět není, avšak v telefonu se prokazatelně nachází RAM SK Hynix, což je velkou záhadou – firma totiž od uvalení sankcí Huawei nic oficiálně neprodala, a je tedy otázkou, jak se její paměti do telefonu dostaly.

Huawei se s americkými sankcemi snaží vypořádat dlouhodobě. Naposledy uzavřel lukrativní dohodu se švédským Ericssonem, která se týká sdílení patentů v oblasti sítí 5. generace. S rapidním pokrokem čínských dodavatelů v oblasti výrobních technologií mobilních čipsetů se rovněž brzy možná dočkáme i podobně výkonných čipů, jakými disponovaly chytré telefony jen pár let nazpět, což by samo o sobě bylo z pohledu Huawei velikým úspěchem.