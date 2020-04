Huawei má náhradu za Google Mapy. Do AppGallery přibyla populární bezplatná navigace

Novodobé smartphony značek Huawei a Honor trpí absencí aplikací a služeb, které jsou zakořeněné v ekosystému Google. Chybí i oblíbené Google Mapy s integrovanou navigací, které se čínský výrobce zavázal nahradit mapovými podklady od TomTom. Než však na jejich integraci dojde, můžete si z Huawei AppGallery stáhnout čerstvě zpřístupněnou aplikaci HERE WeGo.

Počátky HERE WeGo hledejme na dnes již mrtvé plaftormě Windows Phone, později došlo k jejímu rozšíření na Android a iOS. Původně finská služba z dílny slavné Nokie v roce 2016 přešla pod konsorcium německých automobilek Audi, BMW a Daimler, kteří se na jejím vývoji nadále podílejí. HERE WeGo umožňuje stažení map do offline režimu, využít ji nejen pro navigaci autem, ale také pěšky, na kole a ve vybraných městech hromadnou dopravou/taxi.

HERE WeGo může vyzkoušet nejen na telefonech Huawei, ale i dalších značek.