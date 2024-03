Hrozí tučné pokuty. Evropská komise kvůli DMA prověřuje nejen Apple, ale i Metu a Alphabet

Evropská komise jde po krku Applu, neboť se jejímu antimonopolnímu úřadu nelíbí, jak firma z Cupertina uvedla do souladu své služby a aplikace s evropským Aktem o digitálních trzích (DMA). Podle komise Apple nijak implementací novinek nepřispěl k většímu otevření trhu, což je původní záměr DMA. Apple navíc není sám – v hledáčku Evropské komise uvízly i společnosti Alphabet a Meta.

Evropská komise v tomto týdnu zahájila kroky, které povedou k vyšetřování společnosti Apple, Alphabet a Meta kvůli potenciálnímu nedodržování zákona o digitálních trzích. Google podle podezření Evropské komise stejně jako Apple zneužívá své postavení tím, že vývojářům aplikací blokuje možnosti propagace alternativních obchodů, či jiných zdrojů aplikací. Google i Apple navíc vybírají od vývojářů poplatky i v situacích, kdy prodávají své aplikace skrze obchody třetích stran – ostatně celá nová struktura poplatků Applu pro evropské vývojáře je postavena tak, aby nebyla výhodná prakticky pro nikoho. U vyhledávače Google se zase komise domnívá, že v něm americký gigant protěžuje vlastní služby, například Google Flights. V případě společnosti Meta se komisi nelíbí nový model „zaplať nebo souhlas s využíváním osobních dat“.

🔹Alphabet’s rules on steering in Google Play

🔹Alphabet’s self-preferencing on Google Search

🔹Apple’s rules on steering in the App Store

🔹Apple's choice screen for Safari… pic.twitter.com/kiZ7sLQa8B

March 25, 2024