Hrajete Fortnite či Rocket League? Nově se v nich můžete prohánět ve sporťáku Aston Martin

- Hráči a fanoušci značky Aston Martin si mohou užít supersport Valhalla ve Fortnite i Rocket League
- Ve hře Fortnite jde dokonce o oficiální debut značky Aston Martin
- Valhalla se tím zároveň vrací do Rocket League, kde debutovala jako koncept už v roce 2021
Aston Martin a Epic Games společně přišli s oznámením, že první plug-in hybridní supersportovní vůz britské luxusní značky – model Valhalla, s výkony na úrovni hypersportovního modelu – slaví premiéru ve hře Fortnite a vrací se do Rocket League. Hráči budou moci zažít oslnivý výkon vozu ve stejně jedinečném designu, s jakým se vůz představil v rukou Fernanda Alonsa během víkendu Velké ceny Monaka na začátku tohoto roku.
Společnost Epic Games se proslavila vývojem technologie Unreal Engine, nejvýkonnějšího nástroje pro tvorbu 3D grafiky v reálném čase, a také hrami Fortnite a Rocket League, dvěma z nejznámějších herních titulů na světě.
Aston Martin Valhalla se objeví v hrách Fortnite a Rocket League v rámci nové spolupráce, konkrétně v letošních herních oslavách, které se budou konat v rámci Winterfestu ve Fortnite a Frosty Festu v Rocket League. Stefano Saporetti, ředitel pro diverzifikaci značky ve společnosti Aston Martin, řekl: „Začlenění modelu Valhalla do herního světa Fortnite je pro Aston Martin úžasným krokem. Společnost Epic Games revolučním způsobem změnila způsob, jakým mohou značky autenticky oslovit mladší publikum, a tato spolupráce dokáže novou generaci posadit přímo za volant. Aston Martin Valhalla představuje výjimečný konstruktérský um i design a hráči Fortnite nyní budou moci virtuálně zažít vzrušující výkon našeho vůbec prvního hybridního supersportovního vozu.“
Hráči mohou model Valhalla získat už nyní, přičemž exkluzivní možnosti přizpůsobení budou k dispozici, dokud bude vozidlo v obchodě. Některé zahraniční zdroje hovoří o dostupnosti ve Fortnite pouze do 2. ledna, proto byste s případným stažením rozhodně neměli otálet. Dostupný je také balíček Valhalla, který je přístupný jak v titulech Fortnite, tak Rocket League, s vlastnictvím napříč hrami.