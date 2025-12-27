TOPlist

Hrajete Fortnite či Rocket League? Nově se v nich můžete prohánět ve sporťáku Aston Martin
  • Hráči a fanoušci značky Aston Martin si mohou užít supersport Valhalla ve Fortnite i Rocket League
  • Ve hře Fortnite jde dokonce o oficiální debut značky Aston Martin
  • Valhalla se tím zároveň vrací do Rocket League, kde debutovala jako koncept už v roce 2021

 Aston Martin a Epic Games společně přišli s oznámením, že první plug-in hybridní supersportovní vůz britské luxusní značky – model Valhalla, s výkony na úrovni hypersportovního modelu – slaví premiéru ve hře Fortnite a vrací se do Rocket League. Hráči budou moci zažít oslnivý výkon vozu ve stejně jedinečném designu, s jakým se vůz představil v rukou Fernanda Alonsa během víkendu Velké ceny Monaka na začátku tohoto roku.

Společnost Epic Games se proslavila vývojem technologie Unreal Engine, nejvýkonnějšího nástroje pro tvorbu 3D grafiky v reálném čase, a také hrami Fortnite a Rocket League, dvěma z nejznámějších herních titulů na světě.

Aston Martin Valhalla se objeví v hrách Fortnite a Rocket League v rámci nové spolupráce, konkrétně v letošních herních oslavách, které se budou konat v rámci Winterfestu ve Fortnite a Frosty Festu v Rocket League. Stefano Saporetti, ředitel pro diverzifikaci značky ve společnosti Aston Martin, řekl: „Začlenění modelu Valhalla do herního světa Fortnite je pro Aston Martin úžasným krokem. Společnost Epic Games revolučním způsobem změnila způsob, jakým mohou značky autenticky oslovit mladší publikum, a tato spolupráce dokáže novou generaci posadit přímo za volant. Aston Martin Valhalla představuje výjimečný konstruktérský um i design a hráči Fortnite nyní budou moci virtuálně zažít vzrušující výkon našeho vůbec prvního hybridního supersportovního vozu.



Testování Apple CarPlay Ultra ve voze Aston Martin Vantage Roadster



Hráči mohou model Valhalla získat už nyní, přičemž exkluzivní možnosti přizpůsobení budou k dispozici, dokud bude vozidlo v obchodě. Některé zahraniční zdroje hovoří o dostupnosti ve Fortnite pouze do 2. ledna, proto byste s případným stažením rozhodně neměli otálet. Dostupný je také balíček Valhalla, který je přístupný jak v titulech Fortnite, tak Rocket League, s vlastnictvím napříč hrami.

