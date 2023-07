Hořký konec mobilní hry Just Cause. Vydavatel učinil radikální rozhodnutí

Hra se několik let potýkala s problematickým vývojem, před časem ji tvůrci museli odložit na neurčito

Společnost Square Enix již vrátila hráčům peníze za zakoupenou virtuální měnu

Japonská společnost Square Enix nadobro ukončila několikaletý vývoj mobilní hry podle akční série Just Cause. Titul se přitom od konce roku 2021 nacházel v regionálně omezeném předběžném přístupu – vyzkoušet si jej mohli hráči v Singapuru. Ke globálnímu vydání mělo podle původních plánů dojít téhož roku, avšak vinou řady odkladů a problematického vývoje se tak dodnes nestalo. Vydavatel se proto rozhodl neúspěšný projekt raději kompletně zrušit.

K odhalení Just Cause: Mobile došlo v roce 2020 během prosincového udílení videoherních cen The Game Awards. Tehdy se o hře mluvilo jako o free-to-play střílečce s příběhovou kampaní, kooperací až pro čtyři hráče a 30členným kompetitivním multiplayerem. Po vydání v Singapuru se během následujících let dostalo také na několik dalších zemí, avšak zmíněné potíže s vývojem nakonec vyústily v odklad na neurčito a následně i ve zrušení předběžného přístupu.

Zrušení projektu potvrdila manažerka značky Anne-Lou Grosbois-Favreau. Ve vyjádření poděkovala fanouškům za podporu s tím, že podobná oznámení se nikdy nečiní lehce. „Po skončení regionálního předběžného přístupu jsme hráčům formou kreditu v Google Play vrátili peníze za veškerou zakoupenou virtuální měnu,“ doplnil vydavatel v oficiálním prohlášení.