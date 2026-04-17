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Honor opět posune hranice výdrže: chystaná novinka nabídne 11000mAh baterii

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 17. 4. 10:30
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Honor Power 2 v oranžové barvě
  • Honor má v plánu opět posunout hranice týkající se kapacity baterie
  • Údajně připravuje telefon, který nabídne rekordně velký akumulátor
  • Pomalu se blížíme ke kapacitám, které jsme si pár let zpět ani nedokázali představit

Pokud se nějaká oblast mobilních telefonů vyvíjí opravdu překotně a tempem, které zastiňuje ostatní, jsou to baterie. Lví podíl na tom mají čínští výrobci, kteří začali zhruba před třemi lety ve velkém přecházet na nový typ baterií postavených na bázi uhlíku a křemíku. Výsledkem jsou telefony s akumulátory o kapacitě klidně 8 000 mAh nebo i víc v šasi, které je často až překvapivě tenké. Honor se nyní chystá posunout hranice zase o trochu dál.

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Novinka od Honoru s rekordní baterií

Značka Honor patří mezi průkopníky uhlíkovo-křemíkových baterií a do svých telefonů je nasadila mezi prvními. Tato technologie umožňuje dosáhnout lepší kapacity akumulátorů při zachování stejných, nebo dokonce menších rozměrů, a to vlivem vyšší energetické hustoty. Aktuálně má na trhu telefony s největšími bateriemi právě Honor, a sice modely Win RT a Power 2.

Honor Power 2
Honor Power 2

Tyto modely disponují akumulátory o kapacitách 10 000 mAh, respektive 10 080 mAh, což jsou bez přehánění úctyhodné hodnoty. Dle nejnovějších zpráv chystá Honor telefon, který na tyto modely naváže a nabídne ještě o něco větší baterii. Ve hře je údajně velikost 10 690 mAh, což bude pravděpodobně zaokrouhleno na 11 000 mAh.

Střední třída s pořádnou výdrží

O tomto telefonu se prozatím neví nic konkrétního, ale vše nasvědčuje tomu, že půjde o přímého nástupce modelu Power 2. Opět bychom se tedy měli dočkat velmi dobře vybaveného mobilu, který v sobě zkombinuje dva hlavní parametry – výkon a výdrž. V otázce první veličiny se tato novinka s největší pravděpodobností opět spolehne na procesor Dimensity od MediaTeku.

Honor Magic V6 a jeho křemíková baterie
Honor Magic V6 a jeho křemíková baterie

Excelentní výdrž by měla tato novinka nabídnout nejen u baterie, ale i v oblasti mechanické odolnosti. Model Power 2 se může pochlubit odolností dle normy IP69K, což značí odolnost i proti tlakové vodě, a není pravděpodobné, že by měl být jeho nástupce méně odolný. Očekávat můžeme i rychlé nabíjení, pravděpodobně okolo výkonu 80 až 100 W.



Honor Magic 8 Pro v bílé barvě



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Čína pokračuje v dominanci

Faktem je, že čínští výrobci v otázce velikosti baterií zcela dominují trhu a nůžky mezi nimi a trojicí v podobě Applu, Googlu a Samsungu se rozevírají čím dál víc. Tyto tři značky prozatím nový typ akumulátorů odmítají, nicméně dříve nebo později na něj budou muset přejít, protože situace se pro ně v tomto směru stane neúnosnou. Doufejme, že k tomu dojde co nejdříve.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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