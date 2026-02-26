TOPlist

Honor MagicPad 4 je nejtenčí tablet na světě. V pase má méně než 5 mm

Jakub Karásek
Jakub Karásek 26. 2. 15:00
Honor MagicPad 4
  • Honor před veletrhem MWC odhalil svůj nový vlajkový tablet
  • MagicPad 4 oslní výkonem, výbavou a hlavně tloušťkou
  • V pase má rekordních 4,8 mm, je tak nejtenčím tabletem na světě

Značka Honor se rozhodla nečekat na veletrh MWC a s předstihem odhalila svůj nejnovější tablet MagicPad 4. Jedná se o vlajkový model, který oslňuje nejen špičkovou výbavou, ale především rekordně tenkým tělem – novinka má v pase pouze 4,8 mm, čímž předčí i tablety iPad Pro a Samsung Galaxy Tab S11 Ultra s tloušťkou 5,1 mm.

Honor MagicPad 4: tenký, lehký, výkonný

V loňském roce se výrobci elektronických hraček předháněli v tom, kdo představí co nejtenčí smartphone, ve světě tabletů tento trend trvá již delší dobu. O prvenství se dlouho přetahovaly značky Apple a Samsung, nyní jim vypálil rybník čínský Honor s tabletem MagicPad 4. Už jeho předchůdce MagicPad 3 byl se svými 5,8 milimetry příjemně tenký, letos Honor našel ještě milimetr k dobru.

Honor Magicpad 4

Honor MagicPad 4 není jenom tenký, ale i lehký tablet – hmotnost se mezigeneračně snížila o 135 gramů na pouhých 460 gramů, nutno však podotknout, že této diety výrobce dosáhl celkovým zmenšením celého tabletu a jeho displeje. Obrazovka je nově o palec menší, v úhlopříčce má 12,3″, jedná se o OLED panel s obnovovací frekvencí 165 Hz. Podle tiskových snímků lze počítat i s podporou stylusu a externí klávesnice, pro kterou je na zádech připravena trojice pinů.

Do rámečku nad displej výrobce umístil přední kamerku s rozlišením 9 megapixelů, ve vystouplém ostrůvku na zádech pak najdeme 13Mpx fotoaparát. Do rámečku po obvodu tabletu Honor nainstaloval osm reproduktorů pro zprostředkování prostorového zvuku.

MagicPad 4 rovněž oslní vysokým výkonem, o jeho pohon se stará čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (nikoliv Elite), v nabídce budou dvě paměťové varianty – 12/256 a 16/512 GB. Navzdory tenkému a lehkému tělu se výrobci podařilo do útrob tabletu vměstnat akumulátor s kapacitou 10 100 mAh, která by mohla slibovat slušnou výdrž. V balení s tabletem bude dodávána rychlonabíječka s výkonem 66 wattů.

Cena a dostupnost zatím neznámá

Přestože Honor odhalil svůj tablet před veletrhem MWC, na oznámení ceny a dostupnosti si budeme muset počkat až na samotný veletrh. Zatím pouze víme jen to, že bude dostupný ve stříbrné a bílé barvě.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

