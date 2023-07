Honor 90 má velmi univerzální fotoaparát. Vyzkoušeli jsme, co všechno umí

Honor po krátké době přichází s dalším zajímavým fotomobilem – modelem 90

Ten má k dispozici trojčlennou zadní sestavu, za extra zmínku stojí 200Mpx hlavní foťák

Kromě toho však nabízí i celou řadu kreativních režimů

Honor 90 přichází na trh s velmi zajímavou výbavou. Na jednu stranu se snaží cenou zaujmout i méně náročné zákazníky, na stranu druhou nabízí pokročilý 200Mpx hlavní fotoaparát a kromě něj i výborný displej či velkou baterii a 66W nabíjení. Jenže kromě vysokého rozlišení má fotoaparát i celou řadu funkcí, na které se nyní zaměříme.

Tři vzadu, jeden vpředu

Sestava zadních fotoaparátů se nachází ve dvou vystouplých kružnicích. V té první se nachází 2Mpx hloubkový snímač a také hlavní 200Mpx kamera, která fotí ve výchozím rozlišení 12,4 Mpx. Hlavní snímač disponuje fázovým ostřením, clonou f/1.9 a elektronickou stabilizací.

V druhé kružnici najdeme 12Mpx širokoúhlý foťák s autofokusem a 112° záběrem. Prostor v kruhovém modulu sdílí ještě s duálním LED přisvícením. Z přední strany vystupuje z průstřelu čelní kamerka s rozlišením 50 Mpx, která je superširoká a zvládá 100° úhel záběru. To je vlastně vše, přiblížení je pouze digitální, a sice desetinásobné.

Fotíme ve dne

Hlavní fotoaparát s 200Mpx rozlišením působí impozantně, díky technologii skládání pixelů však fotí běžné snímky v rozlišení 12,4 Mpx. Zásadní rozdíl na první pohled nenajdete, po chvilce si ale uvědomíte, že menší snímky jsou méně detailní a zabírají i významně méně místa na úložišti: běžný snímek má třeba 4 MB, 200megapixelový necelých 40 MB, nárůst je tedy plus minus desetinásobný.

K čemu je dobrý 200Mpx fotoaparát? Díky extrémně vysokému rozlišení 16 320 × 12 240 pixelů snímek boduje svou ostrostí a detailností. V praxi můžete takovou fotku vytisknout, udělat z ní velký plakát anebo vyříznout jen určité části. Díky extrémně vysokému rozlišení 16 320 × 12 240 pixelů snímek boduje svou ostrostí a detailností. V praxi můžete takovou fotku vytisknout, udělat z ní velký plakát anebo vyříznout jen určité části.

Snímky hlavní kamerou v automatickém režimu mají dostatečnou hloubku ostrosti a pochválit chci i příkladnou věrnost barev. Pokud aktivujete režim s AI úpravou, mohou vám snímky přijít až moc přesvětlené a barvy nerealistické. Tyto režimy nikdy nedoporučuji, chcete-li fotit maximálně realistické snímky.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

To stejné platí o různých filtrech a zkrášlovacích režimech u portrétního fotoaparátu. Výsledek je většinou nedostatečný a onen edit se z fotografie ad hoc vyjmout nedá. V interiéru se sestava foťáků občas pere s osvětlením. V potemnělé místnosti se do fotek vkrádá šum – 200Mpx focení v tuto chvíli nedoporučujeme vůbec, skládání pixelů je totiž branou k nočnímu režimu.

Hardwarové parametry Honor 90 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, octa-core, 1×2,4GHz Cortex A710 + 3×2,36 GHz Cortex A710 + 4×1,80 GHz Cortex A510, GPU: Adreno 644, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,9 × 74,1 × 7,8 mm, hmotnost: 183 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2664 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.9, 1/1.56", PDAF, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, AF, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.4, 4K video, HDR Cena: 13 490 Kč Kompletní specifikace

O tom ale až za chvíli. Docela rád bych totiž pochválil širokoúhlý režim, který slouží k zachycení širší scény. V tomto ohledu funguje výborně, záběr 112° sice nepatří k těm nejlepším na trhu (setkat se můžeme například i se 123stupňovým), nicméně snímky produkuje slušné, barevně věrné, jen lehce zašuměné po okrajích.

Pixely skládá i selfie kamerka, konkrétně z ní „lezou“ v automatickém režimu 12,5Mpx snímky. Během testování jsem nenašel větší výhrady – fotí velmi ostře, parádně i při horším osvětlení a umí vynikající softwarově generovaný bokeh efekt. Pro fajnšmekry: umí i 4K videa, ačkoliv jen při 30 fps.

Fotíme v noci

Noční scény zvládá Honor 90 obstojně i díky zmíněnému skládání pixelů. Kvalita noční fotky – nehledě toho, zdali je vyfocena hlavním či širokoúhlým snímačem – závisí na třech hlavních faktorech. Prvním je množství světla na snímku, druhým stabilita vaší ruky a třetím množství pohybu. Tohle mimochodem neplatí jen u Honoru, ale prakticky u všech výrobců.

Pakliže chcete vyfotit snímek pochodujícího davu, počítejte spíše s rozmazaným výsledkem. Část osvětlené ulice nebo světelnou show v dálce umí mobil zachytit celkem přesvědčivě. Při focení úplně tmavých míst si však už tolik nevěří. Pozor také při fotografování selfie a portrétních fotek v noci – opět platí, že málo světla fotku potenciálně zašumí či rozmaže.

Pokud je světla opravdu málo a potřebujete fotit v nočních podmínkách, můžete využít silný LED blesk na zádech. Ten dokáže osvětlit noční scénu na zhruba 4 metry, v interiéru rozsvítí i větší obývací pokoj. Při noční selfie seanci využijete blesk také, ale spíše ten „softwarový“ – tedy bíle rozzářený displej.

Bonusové režimy a funkce

O portrétních snímcích již řeč byla. Honor 90 mohu skutečně pochválit, umí fantastický bokeh efekt (oddělení pozadí od popředí), zároveň bez nutných příkras zvýrazní obličej fotografované osoby. Kromě režimu Portrét je tu ještě mód Clona, který umožňuje využívat bokeh i při focení neživých objektů. Stejně jako v režimu Portrét i zde můžete ručně upravovat clonu.

Makro snímky jsou mé oblíbené a Honor ve své fotoaplikaci nabízí speciální režim zvaný Super makro. Ten umožňuje přiblížit kameru zhruba 3–4 centimetry a detailně vyfotit zmenšený svět. Dejte si však pozor na stabilizaci, jinak bude váš snímek neostrý. Protože o makro snímky se stará 12Mpx širokoúhlá kamera, můžete fotit i širokoúhlé makro fotky.

V rámci fotorežimů nechybí ani panorama pro focení výhledů a širokoúhlých panoramat. Našemu oku nemohl uniknout ani režim Fotografie HDR, který však negeneruje nikterak odlišné snímky od běžného automatického režimu.

Na závěr je tu ještě malá libůstka. Honor, jako již dlouhé roky, nabízí funkci nálepek – na fotografii si coby vodoznak můžete přilepit datum, čas nebo třeba počasí. Sice to není nic, co by nedokázaly zastat sociální sítě, ale proč ne.

Video je k dispozici ve 4K rozlišení při 30 fps, popřípadě ve Full HD při 30 i 60 fps. Zajímavější než běžný režim natáčení videí je však mód Více videí určený zřejmě pro influencery a nadšence do videotvorby. Umožňuje vám totiž natáčet dvě videa simultánně: například záběr přední i zadní hlavní kamerou anebo zadní hlavní a zadní širokoúhlou.

Honor 90 v nejvyšší paměťové variantě (12 GB RAM/512 GB) se na českém trhu prodává za 14 990 Kč. Pokud byste si ovšem vystačili s menší porcí paměti (8/256 GB), dostanete se na cenu 13 490 Kč. V rámci aktuální promo akce navíc k telefonu jako dárek zdarma získáte i tablet Honor Pad X8.