Honor 90 Lite míří do Česka. Zaujme příznivou cenou a fitness náramkem zdarma

Honor 90 Lite je od dnešního dne v prodeji

Za cenu 7 290 Kč nabídne povedený displej či fotoaparát s rozlišením 100 Mpx

Až do 9. července k němu navíc dostanete fitness náramek Honor Band 7 zdarma

Čínská značka Honor se po osamostatnění od dříve mateřské společnosti Huawei snaží opět zaujmout ztracené pozice na trhu s chytrými telefony. Na uživatele, kteří hledají ideální poměr mezi cenou a výkonem, směřuje svou novinku Honor 90 Lite, která se může pyšnit například povedeným fotoaparátem s vysokým rozlišením, jemným displejem s certifikací TÜV Rheinland nebo dostatečným úložištěm pro všechny vaše soubory. Co dalšího může českým zákazníkům nabídnout?

Sympatické parametry za přijatelnou cenu

Přední straně dominuje 6,7″ IPS displej s rozlišením 1 080 × 2 388 pixelů (jemnost 391 ppi) a obnovovací frekvencí 90 Hz. Panel se rovněž pyšní certifikací TÜV Rheinland Low Blue Light za nízkou úroveň modrého světla. Uvnitř tepe osmijádrový čipset Mediatek Dimensity 6020 v doprovodu grafiky Mali-G57, 8 GB RAM s možností virtuálního navýšení o 5 GB a 256 GB interní paměti, bohužel bez možnosti rozšíření o microSD karty.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, USB-C 2.0, čtečka otisků ve vypínacím tlačítku, NFC či všechny relevantní geolokační systémy. Operačním systémem je poté Android 13. Baterie dostala kapacitu 4 500 mAh a také podporu rychlého 35W nabíjení, které podle výrobce dobije 55 procent kapacity za přibližně 30 minut. To vše se vešlo do těla o rozměrech 162,9 × 74,5 × 7,5 milimetrů a hmotnosti 179 gramů.

Co se týče fotoaparátů, na zadní straně najdeme hlavní 100Mpx snímač se světelností f/1.9 a PDAF, který doprovází 5Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2. Třetím do party je 2Mpx hloubkový snímač pro vytvoření efektu bokeh s clonou f/2.4. Samozřejmostí je přisvícení skrze LED blesk či focení do HDR. V případě videa se nicméně budete muset spolehnout pouze na rozlišení Full HD při 30 snímcích za sekundu. Na přední straně se ještě nachází 16Mpx selfie kamera s clonou f/2.5 a rovněž možností natáčení Full HD videí se 30 snímky za sekundu.

K nákupu dostanete fitness náramek zdarma

Honor 90 Lite zamířil do prodeje počínaje dnešním dnem, a to konkrétně ve dvou barevných variantách – tyrkysové Cyan Lake a černé Midnight Black. S cenou se Honor 90 Lite zastavil na 7 290 Kč s daní, avšak pokud jej u vybraných prodejců pořídíte do 9. července, dostanete navíc k nákupu chytrý fitness náramek Honor Band 7.