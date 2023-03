Recenze Honor Band 7: nenápadný, ale přesto s jiskrou

Honor Band 7 je povedená evoluce svého předchůdce

Oproti současné konkurenci ale působí jako závan časů minulých

S cenou 1 299 Kč je sice konkurenceschopný, má to ovšem několik ale

Čínská společnost Honor se po osamostatnění od Huawei snaží navázat tam, kde přestala vinou sankcí ze strany Spojených států. To neznamená, že pokračuje pouze s výrobou chytrých telefonů s operačním systémem Android a podporou Google Play, ale také navazuje na výrobu celé řady příslušenství. Jedním z dlouhodobě oceňovaných produktů je i náramek Honor Band, který se tentokrát dočkal své již sedmé iterace.

Honor Band 7 na první pohled nevyčnívá příliš z řady. Kdo je zvyklý na používání produktů od Huawei/Honoru, bude se cítit jako ryba ve vodě. Z pohledu konkurence je ovšem situace už o trochu složitější. Rivalové totiž své produkty neustále vylepšují, avšak Honor s populárním náramkem stále přešlapuje na místě. Co Honor Band 7 umí, co by měl umět a kde jsou jeho limity? Nejen na tyto otázky odpoví naše recenze.

Design a provedení

Na poli designu žádné ceny pravděpodobně Honor Band 7 neposbírá. Jedná se totiž o vcelku nenápaditý kus hardwaru, což ale nemusí být nutně na škodu. Pokud si libujete v nenápadnosti a netoužíte, aby něco takového jako fitness náramek poutalo zbytečnou pozornost, v tom vám Band 7 poslouží velmi dobře. Pakliže ale chcete alespoň trochu vystoupit z řady, máte možnost sáhnout po stříbrné či růžové barevné variantě, která v tomto ohledu odvede o něco lepší práci. Zvlášť stříbrná varianta s dvoubarevným řemínkem na sebe pozornost jistě upoutá.

Rozměry 43 × 25,4 × 11 milimetrů a hmotnost 29 gramů i s řemínkem jsou veskrze standardní a na zápěstí Band 7 prakticky nebudete vnímat. Silikonový řemínek je rovněž vcelku příjemný i na dlouhodobé nošení a ačkoli na černé variantě jsou už po pár dnech výrazně vidět nasbírané nečistoty, alespoň v mém případě zvolený materiál nedráždil kůži, což musím ocenit. To platí i v případě materiálu těla Bandu 7, které je vyrobeno z polymeru.

K samotnému tělu zařízení toho příliš mnoho říci nelze, dominuje mu velký displej a jedno tlačítko na pravé straně. Řemínky lze od těla oddělit, avšak jejich vyjmutí jde vcelku ztuha a náhrada je možná jen za jiné řemínky se specifickým uchycením. V samotném balení toho příliš mnoho nečekejte. Kromě fitness náramku v něm najdete ještě proprietární magnetickou nabíječku a nezbytné manuály. Náhradní řemínek by sice potěšil, nicméně v této cenové kategorii to není standardem, a tak by byla chyba mu toto vyčítat.

Parametry a funkce

Honoru Band 7 dominuje 1,47″ barevný AMOLED panel s rozlišením 194 × 368 pixelů a mírně zaoblenými hranami, který má dobré pozorovací úhly, je dostatečně jemný a vytknout nemohu nic ani maximálnímu jasu či čitelnosti na přímém slunečním světle. Co trochu zamrzí, je nemožnost automatické regulace jasu a přítomnost staršího Bluetooth 5.0 pro párování s telefony s Androidem 9.0 a vyšším či iOS 11 a vyšším. Naopak potěší odolnost proti vodě do 5 BAR nebo podpora funkce Always-on. Na dýnku se ještě nachází nezbytné senzory pro měření srdečního tepu a okysličení krve.

Výdrž baterie a nabíjení

Velmi příjemně mě potěšila rychlost nabíjení 180mAh baterie. Honor Band 7 se zvládl z 0 na 85 procent dobít za přibližně půl hodiny, což je z mého pohledu úctyhodný výkon a nechybí ani varianta rychlého 5minutového dobití, které by mělo zajistit několikadenní výdrž. Do plného stavu pak dobití trvá přibližně hodinu. Pokud jde o výdrž, ta se pohybuje při běžném používání okolo 8–9 dní, méně nároční uživatelé mohou atakovat hranici až dvou týdnů. Nicméně jakmile dáte náramku trochu více zabrat, například cvičením s využitím GPS z chytrého telefonu, maximálního jasu a Always-on, výdrž značně poklesne.

Operační systém a doprovodná aplikace

Operační systém Honoru Band 7 je proprietární a není možné jej nikterak rozšířit o aplikace třetích stran. Jste tak odkázáni pouze na výchozí funkce hodinek, pokud se výrobce nerozhodne nějaké nové přidat skrze aktualizaci. Obecně se dá říci, že systém je rychlý a svižný, nikde se nic neseká a na nic nečekáte. Z dostupných funkcí lze vyjmenovat ovládání hudebního přehrávače, předpověď počasí, stopky, časovač, budík, svítilnu, vyhledávání telefonu či kontrolu došlých notifikací. Bohužel zde chybí NFC a tedy mobilní platby, což je škoda vzhledem k tomu, že Xiaomi již tuto možnost nabízí.

Zastavím se u práce s notifikacemi, která je bohužel tristní. Došlá upozornění sice mají českou diakritiku, se smajlíky si už ale neporadí. Zamrzí také jen několik málo specifických ikonek pro konkrétní aplikace, takže většina upozornění dostane uniformní vzhled a vy musíte hádat, odkud upozornění dorazilo. Po rozkliknutí notifikace si ji můžete celou přečíst, avšak ihned poté vám z hodinek zmizí. Bohužel nemůžete na příchozí upozornění reagovat, a to ani skrze přednastavené odpovědi.

Dostupných ciferníků jsou v doprovodném obchodu desítky, a ačkoli je podle mého názoru těch kvalitních jako šafránu, jistě si vyberete nějaký, který nejvíce odpovídá vašemu vkusu. Always-on režim bohužel funguje nezávisle na zvoleném ciferníku a na výběr máte z pěti různých variant – tří digitálních a dvou ručičkových. Zajímavostí je, že po aktivaci Always-on se deaktivuje probuzení displeje pohybem zápěstí a vy tak musíte náramek ručně probudit poklepáním či stisknutím tlačítka. Očekával bych, že uživatel zde dostane možnost volby.

Co se týče doprovodné aplikace, jedná se vesměs o upravenou aplikaci Huawei Zdraví. Pokud jste tedy někdy v minulosti používali nositelnou elektroniku od Huawei/Honoru, budete zde jako ryba ve vodě a povědomé vám bude také grafické znázornění plnění denních cílů v podobě uzavírání kruhů. Překlad aplikace a typografická úprava by zasloužila trochu více pozornosti, ale to jsou spíše detaily. Pro párování náramku s telefonem je potřeba se přihlásit skrze Honor ID, nicméně pokud máte již z minulosti vytvořené Huawei ID, budou vám přihlašovací údaje fungovat také.

Aplikace je rozdělena do 4 karet – zdraví, cvičení, zařízení a já. Na kartě zdraví vidíte kompletní přehled naměřených údajů, na cvičení lze zahájit cvičení či si vybrat některý z cvičebních kurzů (pouze v angličtině), na stránce zařízení lze upravovat nastavení náramku a v záložce já je poté možnost přizpůsobit si vlastní profil.

Fitness aktivity a měření

Honor Band 7 se v propagačních materiálech chlubí, že zvládne zaznamenávat 96 různých sportovních aktivit. Všechny jsem je pochopitelně netestoval, nicméně vyzkoušel jsem to nejdůležitější, tedy přesnost měření chůze a běh. V případě běhu nemám náramku co vytknout, obzvláště s asistovanou GPS je měření poměrně přesné a nikde jsem nenarazil na zásadnější problém. V případě zaznamenávání ušlých kroků už je situace o poznání horší.

Ne že by Honor Band 7 neuměl zaznamenávat kroky, avšak z mého pozorování měl mírnou tendenci kroky přidávat, obzvláště při běžném pohybu po domácnosti. Delší procházky zaznamenával Band 7 jen s menšími odchylkami, avšak v domácnosti neměl problém naměřit o 10 kroků na 100 ušlých více. Počítejte tedy s tím, že s náramkem od Honoru nachodíte více než ve skutečnosti, byť zhodnocení závažnosti odchylky už ponechám na případných zájemcích.

Náramek rovněž umí kontinuálně 24/7 měřit srdeční tep a také okysličení krve, což rozhodně vítám. Předchozí verze totiž uměla okysličení změřit jen po manuálním vyvolání měření. Společně s těmito hodnotami umí Band 7 zaznamenávat také hladinu stresu, avšak na rozdíl od měření srdečního tepu či okysličení je potřeba brát tuto hodnotu pouze orientačně, neboť se zaměřuje spíše na fyzické vyvolání stresu, než na to psychické. Pro uklidnění každopádně můžete využít dostupnou funkci dechových cvičení. Ženy jistě potěší možnost sledování menstruačního cyklu.

S náramkem Honor Band 7 můžete také spát, přičemž během noci je schopen nejen měřit délku, ale také jednotlivé fáze. Ocenil bych ještě případnou detekci spánkové apnoe, ale to už bych asi chtěl příliš. Honor v rámci aplikace poskytuje také tipy pro lepší spánek, bohužel pouze v angličtině. Velmi užitečnou funkcí je chytré buzení, kdy vás náramek probudí pokud možno v ideální fázi spánku, aby vstávání nebylo pro organismus zbytečnou zátěží. Zároveň se nemusíte obávat, že byste kvůli tomuto zaspali – náramek vás probudí v rámci zvoleného časového okna o něco dříve, avšak nejpozději v zadaný čas.

Závěrečné hodnocení

Během testování Honoru Band 7 jsem se nemohl zbavit rozpačitých dojmů. Ačkoli náramek dělá v podstatě všechno správně a sází na jistotu, konkurence je v mnoha ohledech už dále. Honor pravděpodobně na poli designu Ameriku asi neobjeví, nicméně pokud jde o funkce, v tomto případě bych očekával, že čínská společnost nebude hrát na jistotu a posune možnosti fitness náramků zase o něco dále, nebo minimálně srovná krok s konkurencí.

Za co můžu Honor Band 7 pochválit, je prvotřídní displej, dobrá výdrž na baterii, rychlé nabíjení, kontinuální měření SpO2, chytré buzení, Always-on či dostatečné množství měřených sportů. Vytknout mu musím mírně fádní design, starší verzi Bluetooth, horší práci s notifikacemi, nedostatečné softwarové odlišení od Huawei, absenci NFC a bezkontaktních plateb či subjektivně velkou odchylku v měření kroků.

Honor Band 7 rozhodně není špatný fitness náramek a celé řadě nenáročných uživatelů jistě udělá radost, obzvláště za cenu 1 299 Kč. Oproti předchozí generaci se jedná o povedenou evoluci, která opět posouvá možnosti náramků od Honoru o kousek dále. Avšak pokud vystoupíme ze srovnávání pouze s modely z vlastní stáje, konkurence Honor Bandu 7 nic zadarmo nedaruje. Pokud čínská společnost půjde do sebe a na příští generaci pořádně zapracuje, mohla by zatopit i Xiaomi. Takto ovšem zůstává konkurencí jen sama pro sebe.

Honor Band 7 7.6 Design a zpracování 5.5/10

















Funkce a výbava 7.3/10

















Pohodlnost nošení 7.9/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Měření a sportovní aktivity 8.6/10

















Klady povedený AMOLED displej s Always-on

dobrá výdrž na baterii s rychlým nabíjením

kontinuální měření okysličení krve

chytré buzení

celá plejáda měřitelných sportů Zápory fádní design

znatelná odchylka v měření kroků

omezená práce s notifikacemi

až přílišná softwarová podoba s Huawei

chybí NFC a bezkontaktní platby Koupit Honor Band 7