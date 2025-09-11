Honor 400 Smart míří na český trh. Za pět tisíc nabídne zvýšenou odolnost, obří baterii a umělou inteligenci

- Na český trh míří smartphone Honor 400 Smart
- Oslní velkou výdrží, zvýšenou odolností a integrací umělé inteligence
- Zklamáním je naopak nízké rozlišení displeje a pouze jeden použitelný fotoaparát
- Cena je stanovena na 4 999 korun
Značka Honor přichází na český trh se svým nejnovějším smartphonem Honor 400 Smart. Patří k těm nejlevnějším telefonům na českém trhu, tudíž je nutné počítat s několika kompromisy. Nenáročnému uživateli jeho výbava postačí, v některých oblastech dokonce telefon příjemně překvapí.
Honor 400 Smart: základ s několika zajímavými funkcemi
Honor 400 Smart má poměrně moderní design, jeho výrobce vsadil na moderní rovné boky, plochý displej a střídmý design fotomodulu na zádech. Potěší i zvýšená odolnost splňující krytí IP54 – výrobce deklaruje, že telefon ustojí pád z výšky 2 metrů, a dokonce ho nepřekvapí ani stříkající voda. Podle interních testů dokonce vydržel ponoření v hloubce 0,5 metru po dobu jedné minuty.
Že se jedná o zařízení z nižších cenových pater prozradí širší rámečky okolo displeje a falešné čočky fotoaparátu – ze čtyř „očí“ na zádech lze jako fotoaparát použít pouze jednu. K hlavnímu 50Mpx fotoaparátu se světelností f/1.8 totiž výrobce přibalil pouze 2Mpx hloubkový senzor. Selfie kamerka v kruhovém otvoru displeje pak disponuje skromným rozlišením 5 megapixelů.
Ani samotný displej se nepyšní zvlášť oslňujícími parametry, jedná se o základní TFT LCD panel s úhlopříčkou 6,77″, rozlišením 720 × 1 610 pixelů a maximálním jasem 700 nitů. Z podprůměru vybočuje alespoň zvýšená obnovovací frekvence 120 Hz a možnost ovládat displej s mokrými prsty. Čtečka otisků do obrazovky integrována nebyla, výrobce ji umístil do zamykacího tlačítka.
Umělá inteligence na palubě
Honor 400 Smart pohání čipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, který oproti minulé generaci nabízí 84% nárůst grafického výkonu. Čip „utáhne“ i vybrané funkce využívající umělou inteligenci, výrobce konkrétně jmenuje AI Translation, AI Creation, Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search, Google Gemini, AI Outpainting, AI Upscale a AI Cutout. Telefon je dokonce vybaven fyzických tlačítkem Instant AI, které lze nastavit na spuštění vybrané aplikace, aktivovat vybrané AI funkce nebo provést čištění paměti na pozadí. Poslední položka se může hodit, protože Honor 400 Smart disponuje pouze 4 GB RAM.
Nadstandardní by měla být alespoň výdrž, a to nejen díky horšímu rozlišení displeje, ale hlavně díky obřímu akumulátoru s kapacitou 6 500 mAh, který lze nabíjet výkonem až 35 wattů. Akumulátor by měl navíc ustát i extrémní výkyvy teplot od -20°C do 55°C.
Cena a dostupnost
Honor 400 Smart bude dostupný v průběhu září i vybraných operátorů, přesný termín ale zatím neznáme. K dispozici budou dvě barvy – stříbrná a černá, a pouze jedna paměťová varianta 4/128 GB. Cena činí 4 999 korun.