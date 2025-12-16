Honor 400 Lite není žádné ořezávátko. Vybrali jsme TOP 5 funkcí, které byste měli znát

- Honor 400 Lite patří mezi nejzajímavější chytré telefony v cenově dostupné hladině
- Vybrali jsme pět vlastností, kvůli kterým se vyplatí tento model seriózně zvážit
- Za cenu 5 990 Kč toho totiž nabízí překvapivě hodně, v akci se dá dokonce sehnat za 4 990 Kč
Rozpovídat se o těch nejvybavenějších modelech chytrých telefonů je poměrně snadné. Jsou totiž prošpikovány funkcemi, které stojí za pozornost. Jenže ne každý chce či potřebuje mít v kapse to nejlepší, a často raději sáhne po skromnějším zařízení, jako je kupříkladu Honor 400 Lite. Jaké jsou jeho přednosti a má vůbec šanci v nabité konkurenci něčím potenciální zájemce přilákat na svou stranu? Vybrali jsme pět vlastností, díky kterým stojí Honor 400 Lite za zvážení.
Nenucený design, který nepůsobí lacině
Nebudeme si nic nalhávat, to jak telefon vypadá, hraje poměrně velkou roli v tom, jestli si ho nakonec pořídíme či nikoli. Výkon a funkce jsou sice také poměrně důležité, nicméně kdo by chtěl mít prakticky každý den v ruce zařízení, které se mu po vizuální stránce nelíbí. V tomto ohledu má Honor 400 Lite co nabídnout, především pokud patříte mezi konzervativnější uživatele. Smartphone se totiž nepouští do žádných velkých experimentů a zkrátka vypadá dobře.
Dostupný Honor si ale nemusíte pořizovat jen v decentní černé barvě, ale můžete vsadit také na neméně elegantní stříbrnou variantu a pokud vám nevadí výraznější barvy, taková světle zelená rozhodně zaujme nejednoho kolemjdoucího.
Ve své třídě skvělý displej
Design je jedna věc, jenže pro samotného uživatele je naprosto stěžejní součástí každého chytrého telefonu displej, ostatně právě skrze něj konzumujeme veškerý obsah. V tomto ohledu se nemá Honor 400 Lite rozhodně za co stydět – 6,7″ AMOLED panel s rozlišením Full HD+ (1080 × 2412 pixelů), obnovovací frekvencí 120 Hz či maximálním jasem 3500 nitů je zkrátka špička ve své kategorii. Ostatně není to tak dávno, kdy jsme displeje s těmito parametry vídali u zařízení s dvojnásobnou cenou.
To nicméně není vše, neboť Honor 400 Lite se může pochlubit také malým pilulkovým výřezem, který neruší, možností rozsvítit displej při pořizování selfie fotografií nebo relativně rychlou a přesnou čtečkou otisků prstů, která je ukrytá v displeji.
Fotoaparát za dobrého světla příjemně překvapí
Fotoaparáty jsou pro mnohé uživatele velmi důležité a ani v nižších cenových hladinách tomu není jinak. V tomto ohledu Honor 400 Lite umí překvapit.
Nechme stranou 5Mpx širokoúhlý snímač s clonou f/2.2, který je spíše do počtu, a zaměřme se na hlavní 108Mpx snímač o velikosti 1/1.67″, světelností f/1.8 a PDAF, jež v rámci své kategorie poskytuje poměrně ucházející snímky, alespoň pokud máte k dispozici dostatek světla. Pro většinu běžných situací, kdy sáhnete po fotoaparátu v telefonu, je Honor 400 Lite naprosto dostačující.
Za snížených světelných podmínek už to, přiznejme si, taková paráda není, avšak pokud byste čekali tragédii, mýlili byste se. Honor 400 Lite i za šera a v noci umí překvapit a tu a tam pořídit snímek, za který se nebudete stydět.
Tlačítko Camera Control i v dostupném zařízení
Při zběžném pohledu na tělo Honor 400 Lite si na pravé hraně můžeme povšimnout jednoho tlačítka navíc. Že by čtečka otisků prstů? Ne, tak je přece v displeji. Ve skutečnosti se jedná o spoušť fotoaparátu, a to ne jen tak ledajakou, ale o spoušť inspirovanou tlačítkem Camera Control od Applu. Ta sice není tak sofistikovaná, nereaguje na různé stupně tlaku a nemůžete s ní fotoaparát ovládat totožným způsobem, přesto si ale bere z tohoto tlačítka to nejlepší.
Konkrétně můžete nejen skrze tlačítko pořizovat fotografie, ale díky dotykové plošce lze také přibližovat či oddalovat zoom fotoaparátu. Poměrně praktická vychytávka, kterou nejeden uživatel jistě ocení.
Nadstandardně dlouhá softwarová podpora
Hardware je daný, ale software se neustále vyvíjí a lze takto relativně snadno přidat nové funkce, které mohou posunout zařízení zase o kousek dále. Navíc díky tomu zařízení i pomaleji morálně zastarává a prodlužuje se mu životnost. Nemluvě také o tom, že součástí aktualizací jsou i bezpečnostní záplaty, díky kterým jsou uživatelé v bezpečí před kybernetickými hrozbami, jež v dnešním světě stále více přibývají.
V tomto ohledu je Honor 400 Lite premiantem, jelikož má přislíbenou minimálně šestiletou podporu. V praxi to znamená, že aktuální software budete mít až do roku 2031. To u této cenové kategorie nebývá standardem.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161 × 74,55 × 7,29 mm, hmotnost: 171 g, zvýšená odolnost: IP64
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5230 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
A cena?
Teď pojďme k tomu nejdůležitějšímu, což je cena samotného zařízení. Honor si za svůj nejlevnější model s označením 400 Lite řekne o překvapivě příznivou částku, konkrétně 5 990 Kč za paměťovou variantu s 8 GB RAM a 256 GB interní paměti, přičemž v rámci aktuální slevové akce jej lze pořídit dokonce za 4 990 Kč. Pokud tedy zvažujete cenově dostupný smartphone, tenhle by ve vašem hledáčku rozhodně neměl chybět nejen díky dlouhé softwarové podpoře, ale i velmi dobrému poměru ceny a výkonu. Za pět tisíc korun toho totiž nabízí nečekaně hodně.