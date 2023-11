Honor 100 a 100 Pro: stylovky s odvážným designem a solidní výbavou

Honor představil dva nové smartphony vyšší střední třídy

Lákají na tenká těla a neotřelý design zad

Špatná není ani hardwarová výbava

Honor rovněž oznámil, že do tří let chce vstoupit na burzu

Společnost Honor v noci na dnešek představila dva nové smartphony Honor 100 a 100 Pro. V portfoliu čínské značky se bude jednat o telefony vyšší střední třídy, které budou zájemce lákat na neotřelý design. Nenechají se ale zahanbit ani hardwarovou výbavou.

Honor 100 Pro: vzhled až na prvním místě

Přijít dnes s originálním designem smartphonu není nic jednoduchého – přes čelní stranu se rozprostírají protáhlé displeje, jediný prostor pro kreativitu se tak nabízí na zádech. Honor této nabídky využil dosyta, tvar fotomodulů obou představených novinek je všechno, jen ne konzervativní. Honor tvrdí, že se při návrhu nechal inspirovat secesí a architekturou Antoniho Gaudího.

V případě Honoru 100 Pro výrobce použil jakýsi hybrid oválu a elipsy s proměnlivou tloušťkou kovového ohraničení – toto řešení má prý připomínat fáze měsíce. Ve středu modulu se nacházejí následující tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.95

12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 112°, světelností f2.2 a podporou makro režimu

32Mpx s 2,5× přiblížením (až 50× digitálním), optickou stabilizací a světelností f/2.0

Honor tvrdí, že díky primárnímu snímači Sony IMX906 bude novinka pořizovat fotografie v kvalitě srovnatelné se zrcadlovkami, avšak tyto marketingové proklamace jsme v historii slyšeli mnohokrát, avšak výsledek se realitě vzdaloval na hony.

Honor 100 Pro se pyšní duální selfie kamerkou, kterou tvoří hlavní 50Mpx snímač, který doprovází 2Mpx hloubkový senzor. Z tohoto důvodu selfie kamerka „bydlí“ v oválném otvoru displeje, který může zdánlivě připomínat iPhony. Žádné dynamické legrácky však Honor nepřináší. Displej Honoru 100 Pro láká na zakřivené strany (všechny čtyři) a velmi tenké okolní rámečky. Použitý OLED panel má úhlopříčku 6,78″, rozlišení 1 224 × 2 700 pixelů, maximální obnovovací frekvenci 120 Hz a špičkový jas až 2 600 nitů. Součástí displeje je i čtečka otisků prstů.

Hardwarové parametry Honor 100 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,7 × 74,7 × 8,2 - 8,5 mm, hmotnost: 195 g, zvýšená odolnost: ne Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510,Adreno 740,12/16 GB,256/512/1024 GB,163,7 × 74,7 × 8,2 - 8,5 mm,195 g,ne Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1224 × 2700 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/2.0, 27mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 32 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, PDAF, OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, AF, selfie kamera: 50 (f/2.0,širokoúhlý) + 2 (f/2.4, portrétový) Mpx, HDR, 4K video Kompletní specifikace

Honor 100 Pro pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, tedy loňský vrcholný model s grafickým čipem Adreno 740. Jeho oporou může být až 16 GB RAM, pro ukládání dat bude připraveno až 1TB úložiště bez možnosti dalšího rozšíření. Do telefonu se alespoň vejdou dvě SIM karty formátu nano. Akumulátor v těle má kapacitu 5 000 mAh a je schopný se nabíjet výkonem až 100 wattů, popř. 66 wattů bezdrátově.

Konektivita telefonu je příkladná, nechybí 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, ani NFC. Specialitou Honoru je vlastní čip Honor C1, který má zlepšovat mobilní připojení, což čínští zákazníci ocení především při cestování vysokorychlostními vlaky nebo výtahy ve vysokopodlažních budovách. Na telefonu běží operační systém Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.2, která přináší několik zajímavých AI funkcí pro interakci s člověkem, například probuzení dechem nebo skenování dokumentů otočením.

Honor 100: odlehčený, ale stále zajímavý

Kreativní byl Honor i u návrhu základního modelu Honor 100, který rovněž láká na tenké tělo a zakřivený displej se zaoblenými boky. Výrobce použil OLED zobrazovač s úhlopříčkou 6,7″, Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 2 600 nitů. U tohoto modelu Honor do displeje nevyvrtal ovál, nýbrž kruh – selfie kamerku tvoří jediný 50Mpx snímač.

I na zádech jeden fotoaparát ubyl, a to teleobjektiv. Zbylé dva fotoaparáty ale zůstaly stejné jako u modelu Pro – 50Mpx hlavní a 12Mpx širokoúhlý. U návrhu fotomodulu zůstal Honor při zemi a použil konzervativnější tvary – vystouplého zaobleného obdélníku a do něj vepsaného stříbrného (polo) prstence.

Honor 100 pohání nedávno představený čipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, který nabízí vysoký výkon i funkce známé ze starších vlajek. V maximální paměťové konfiguraci lze získat až 16 GB RAM a 512GB úložiště. Bezdrátová konektivita je stejná jako u Honoru 100 Pro, totožná je i kapacita akumulátoru s podporou 100W nabíjení. Bezdrátové nabíjení u tohoto modelu bohužel chybí.

Hardwarové parametry Honor 100 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: iOS 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, octa-core, 1× 2,63 GHz Cortex-A715 + 3× 2,4 GHz Cortex-A715 + 4× 1,8GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 720, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,9 × 74,1 × 7,8 mm, hmotnost: 183 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,7", OLED, rozlišení: Full HD+, 1200 × 2664 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/2.0, 27mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, selfie kamera: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.1, HDR, 4K video Kompletní specifikace

Ceny a dostupnost

Honor 100 a 100 Pro budou dostupné ve čtyřech barevných variantách – černé, bílé, modré a fialové. Do prodeje půjdou v několika barevných variantách za následující ceny:

Model Paměťová varinta Cena v CNY Cena v CZK Honor 100 12/256 GB 2 499 CNY asi 9 500 korun s DPH Honor 100 16/256 GB 2 799 CNY asi 10 600 korun s DPH Honor 100 16/512 GB 2 999 CNY asi 11 400 korun s DPH Honor 100 Pro 12/256 GB 3 399 CNY asi 12 900 korun s DPH Honor 100 Pro 16/256 GB 3 699 CNY asi 14 tisíc korun s DPH Honor 100 Pro 16/512 GB 3 999 CNY asi 14 200 korun s DPH Honor 100 Pro 16 GB/1 TB 4 399 CNY asi 16 600 korun s DPH

Oba Honory půjdou do prodeje v Číně 1. prosince, o dostupnosti na globálním trhu nemáme zatím žádné informace.

Honor vstupuje na burzu

Značka Honor se před třemi lety odštěpila od mateřské firmy Huawei, a díky tomuto kroku se vymanila ze zákazu používat americké technologie a komponenty. S novým portfoliem Honor oslovil spoustu zájemců o nový telefon, a díky tomu eviduje stále vyšší prodeje, a to i přesto, že trh se smartphony jako celek klesá. Nyní se Honor chystá na další etapu svého fungování, její vedení oznámilo, že do tří let chce firma vstoupit na burzu. Detaily této změny zatím ještě oznámeny nebyly.