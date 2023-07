Hollywoodští herci se bouří. Filmová studia chtějí jejich digitální dvojníky využívat zdarma

V Hollywoodu zuří spor mezi zástupci herců a filmových studií

Umělci tvrdí, že studia chtějí jejich digitální dvojníky používat neomezeně bez nároku na odměnu

Zástupci filmařů a televize podle jejich tvrzení chtějí naopak stanovit jasné podmínky

Rapidní rozvoj moderních technologií se nevyhýbá ani filmovému průmyslu. Hitem posledních let jsou počítačově generovaní herci, kteří jsou buďto mladší verzí žijícího velikána (jako například Will Smith ve filmu Blíženec), nebo ztělesněním herce, který již není mezi námi (kupříkladu Peter Cushing jakožto Grand Moff Tarkin ve snímku Rogue One: Star Wars Story). Tato technika se v některých filmech povedla na výbornou, avšak v některých snímcích už výsledek budil spíše rozpaky. Nyní se okolo digitálních dvojníků rozhořela nová kontroverze.

Herci zahájili stávku kvůli digitálním dvojníkům

Odborové sdružení herců s názvem Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (zkráceně SAG-AFTRA) se totiž nelíbí idea aliance filmových a televizních producentů, kteří navrhují revoluční využití umělé inteligence ve spolupráci s herci. Zástupce SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland tvrdí, že návrh televizních producentů je jen způsob, jak zneužít herce za minimální náklady.

„Tento ‚průlomový’ návrh týkající se umělé inteligence, který nám včera předložili navrhuje, aby herci mohli být naskenováni za jednodenní plat, přičemž jejich společnosti by vlastnily tento sken, jejich obraz, jejich podobu a měly by mít možnost použít ho po neomezenou dobu na jakýkoli projekt bez souhlasu a bez kompenzace. Takže pokud si myslíte, že je to převratný návrh, doporučuji vám, abyste se zamysleli znovu,“ pronesl Crabtree-Ireland.

K tvrzení se vyjádřil také mluvčí filmových a televizních producentů Scott Rowe: „Tvrzení vedení SAG-AFTRA, že digitální repliky herců mohou být používány neomezeně a bez souhlasu či náhrady, je nepravdivé. Současný návrh ve skutečnosti umožňuje společnosti používat digitální repliku herce v pozadí pouze ve filmu, pro který je herec zaměstnán. Jakékoli jiné použití vyžaduje souhlas herce a vyjednávání o použití za alespoň minimální odměnu.“

Vzhledem ke komplexnosti návrhu je obtížné říci, na čí straně je pravda. Faktem ovšem zůstává, že členové SAG-AFTRA vyhlásili stávku, která vzhledem k počtu přibližně 160 tisíc členů může mít široký dopad na filmový a televizní průmysl.