Hodinky TAG Heuer daly sbohem Wear OS! Vsadily na vlastní systém s podporou iOS

- TAG Heuer představil po třech letech nový model chytrých hodinek Connected Calibre E5
- Ten opouští operační systém Wear OS ve prospěch vlastního řešení
- S cenou začínající na 40 tisících korun to ale nebudou mít jednoduché
Švýcarský výrobce hodinek TAG Heuer, který je součástí skupiny Moët Hennessy Louis Vuitton, je známý nejen pro své prémiové hodinky, ale také jako sponzor časomíry řady sportovních událostí. Stejně jako jiné tradiční hodinářské firmy, také TAG Heuer experimentuje s chytrou variantou hodinek, nicméně v porovnání například s Apple Watch velkého úspěchu v tomto segmentu nedosahuje.
V alpské zemi se patrně domnívají, že za neúspěch mohla sázka na operační systém Wear OS od Googlu a tak se rozhodli jednat – jejich nové hodinky Connected Calibre E5 vsází na vlastní systém a podporu iPhonu.
TAG Heuer to opět zkouší s chytrými hodinkami
Tři roky po uvedení modelu Calibre E4 na trh přichází nástupce v podobě Connected Calibre E5, a to rovnou se dvěma velikostmi pouzdra: větším 45mm a nově také kompaktnějším 40mm. Oba modely jsou vybaveny čipsetem Qualcomm Snapdragon 5100+, který se stará o dostatek výkonu.
Větší 45mm model má 1,39″ AMOLED displej, zatímco menší 40mm disponuje 1,2″ AMOLED panelem. Obě varianty se pyšní haptickou odezvou, vylepšeným jasem a citlivostí na dotek.
Hodinky si zachovávají řadu fitness funkcí a monitoringu, mezi kterými nechybí monitorování srdečního tepu, hladiny kyslíku v krvi, variability srdečního tepu, sledování spánku, frekvence dýchání a počítání kalorií. Zařízení také obsahuje kompas, akcelerometr, gyroskop, barometr a dvoupásmový GNSS pro zvýšenou přesnost GPS.
Calibre E5 nicméně bohužel nepodporuje aplikace třetích stran, Google Pay ani připojení LTE. Co se týče výdrže, TAG Heuer tvrdí, že 45mm model vydrží až tři dny v úsporném režimu nebo přibližně dva celé dny při běžném používání, zatímco 40mm verze vydrží až dva dny nebo 1,5 dne s aktivním displejem Always-On. Rychlé nabíjení poskytne energii na celý den za přibližně 30 až 40 minut, přičemž na plný stav se hodinky mají dostat za 90 minut skrze nabíjecí dokovací stanici s USB-C.
V hlavní roli je tentokrát vlastní operační systém
To nejdůležitější se ale ukrývá v softwaru. Od uvedení svých prvních chytrých hodinek v roce 2015 se TAG Heuer spoléhal na operační systém Wear OS od Googlu, ale nyní přechází na vlastní interní platformu. Operační systém TAG Heuer OS, vyvinutý týmem 60 inženýrů v Paříži, přináší vylepšené rozhraní, nové animace a zjednodušené nabídky navržené pro rychlejší navigaci pomocí dotykové obrazovky i mechanických tlačítek.
Slibuje také lepší podporu chytrých zařízení od Applu skrze standard Made for iPhone. Tato certifikace zaručuje lepší integraci s iPhony, včetně rychlejšího párování, spolehlivějšího připojení Bluetooth a Wi-Fi a konzistentních aktualizací spolu s iOS.
Zajišťuje také, že klíčové funkce, jako jsou oznámení, zpracování hovorů a synchronizace zdravotních údajů, fungují hladce s iPhonem, což byla oblast, ve které předchozí modely Wear OS měly potíže. Podle společnosti TAG Heuer páruje přibližně 70 % uživatelů jejích chytrých hodinek svá zařízení s iPhony.
Za novinku TAG Heuer Connected Calibre E5 si nicméně pořádně zaplatíte, avšak to příznivce této značky nejspíše příliš nepřekvapí. Chytré hodinky začínají na částce 1600 dolarů (cca 40 tisíc korun s daní) a jsou k dispozici jak online, tak v buticích TAG Heuer a u autorizovaných partnerů.