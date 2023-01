Hodinky s Wear OS už pro navigaci nepotřebují telefon. Má to ale jeden háček

Navigace na chytrých hodinkách s Wear OS konečně funguje i bez chytrého telefonu

V rámci aktualizace je k dispozici na hodinkách s LTE i Wi-Fi

Bohužel u Wi-Fi variant je stále potřeba udržovat internetové připojení

Jednou z nejužitečnějších funkcí chytrých hodinek je možnost nechat se navigovat ať už při chůzi pěšky, na kole nebo i v autě. Hodinky s Wear OS umí na mapových podkladech od Googlu nejen ukázat přesnou trasu, ale s pomocí vibrací vás také upozornit, kdy je potřeba zahnout, díky čemuž nemusíte neustále koukat do displeje. Tento způsob navigace měl až doposud jednu zásadní limitaci – bylo potřeba, aby hodinky byly připojeny ke smartphonu.

V rámci nové aktualizace toto omezení konečně padá a vy tak můžete vyrazit objevovat svět bez nutnosti mít v kapse telefon. Funkce je k dispozici jak pro hodinky s podporou LTE, tak pro modely spoléhající se pouze na Wi-Fi. V jejich případě to má ale jeden háček – musí být neustále připojeny k síti, což výslednou radost trochu kazí. Google by přeci jen mohl umožnit stáhnout mapové podklady do hodinek, aby nebylo třeba připojení k internetu.

I přes to se jedná o vítané vylepšení chytrých hodinek s Wear OS. Google sice slíbil přidat tuto funkci už v srpnu loňského roku, nicméně jak se říká „lepší pozdě než nikdy.“