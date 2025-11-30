TOPlist

HMD se pouští do odvážného projektu. Údajně pracuje na konvertibilním notebooku

Jakub Karásek
Jakub Karásek 30. 11. 19:00
0
Notebook s logem HMD
  • Společnost HMD prý připravuje svůj první počítač
  • Má se jednat o konvertibilní Chromebook s procesorem od Intelu
  • Teoreticky by ale tento stroj mohl jít do světa s připravovanou platformou Aluminium OS

Finská společnost HMD přestala v loňském roce vyrábět smartphony Nokia a začala produkovat nová zařízení pod vlastní značkou. Namísto tuctových telefonů, kterých čínské firmy chrlí stovky ročně, jde HMD vlastní cestou – její telefony jsou vysoce odolné, modulární nebo snadno opravitelné. V příštím roce se finská firma patrně pustí do neprobádaných vod, podle dvorního leakera HMD_MEME’S (@smashx_60) aktuálně připravuje svůj první notebook.

HMD prý bude vyrábět notebooky

První notebook od HMD má být plný překvapení – nemá se totiž jednat o obyčejný přenosný počítač, ale o konvertibilní zařízení s dotykovou obrazovkou a 360° kloubem. Počítač se má jmenovat HMD (Chrome)Book CS-1 Flip, z čehož vyplývá, že se bude jednat o Chromebook. To je poměrně překvapivé rozhodnutí vzhledem k tomu, že Google má v plánu platformu Chrome OS postupně nahrazovat počítačovou odnoží Androidu.

Je docela možné, že HMD zatím tento počítač interně připravuje jako Chromebook, avšak na trh by mohl jít již s novou platformou Aluminium OS. Ta by měla být představena někdy v průběhu příštího roku, teoreticky by tak mohl být chystaný konvertibl od HMD jedním z prvních strojů s tímto systémem. Koneckonců sám leaker tvrdí, že informace o tomto počítači má již z poloviny letošního roku a na renderu, který viděl, je patrný multitasking a obchod Play Store. Zdroj zatím ani nemůže potvrdit, zda se počítač bude jmenovat Chromebook CS-1 Flip, nebo jen Book CS-1 Flip.

Kromě konstrukce 2 v 1 má být u tohoto stroje zajímavá i volba procesoru, HMD údajně nasadí blíže nespecifikovaný procesor od Intelu – většinu dosavadních Chromebooků přitom pohání ARMové čipsety.

Žádné další detaily o výbavě bohužel neznáme, stejně tak netušíme, kdy má být první počítač od HMD představen (jestli vůbec).

