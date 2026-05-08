Hledáte optimální dárek ke Dni matek? Mova vám vytrhne trn z paty nejen s chytrým vysavačem

- Značka Mova v rámci blížícího se Dne matek připravila speciální akční nabídku
- Pokud nevíte, čím mamince udělat radost, skvělou volbou je Mova Z60 Ultra Roller Complete
- Mova má ale v nabídce i další zajímavosti, třeba fén či kávovar, při jejichž koupi také můžete ušetřit
Desátý květen by měl mít každý povinně zakroužkovaný v kalendáři. Proč? Je přeci Den matek – svátek, při kterém bychom měli myslet na naše maminky a obdarovat je něčím, co jim udělá opravdovou radost. Kytice či bonboniéra jsou samozřejmě nestárnoucí klasiky, jenže co každou maminku opravdu potěší? Přece nějaký ten pomocník do domácnosti, protože přiznejme si to: bez úsilí našich maminek by domov vypadal o poznání jinak a nebyl by to zrovna příliš vábný pohled. Pokud ještě nevíte, co by vaší mamince udělalo radost, Mova má ve své nabídce něco, co ji zaručeně potěší.
Mova Z60 Ultra Roller Complete: spolehlivý parťák pro úklid
Robotický vysavač Mova Z60 Ultra Roller Complete je skvělým pomocníkem do každé domácnosti. Při úklidu mu nedělají problém nejrůznější povrchy, na kterých zvládá vysávání, mokré a suché čištění. Poradí si i s chlupy domácích mazlíčků, což ocení především alergici. Samozřejmostí je elegantní a minimalistický vzhled, který zapadne prakticky do každé domácnosti, a rozhodně se nestane, že byste se za něj styděli.
Úklid zvládá Mova Z60 Ultra Roller Complete na jedničku, což můžeme potvrdit i z vlastního redakčního testování. Ostatně pro orientaci v prostoru mu pomáhá navigace založená na senzoru LiDAR. Ta zajišťuje nejen to, aby se vysavač neztratil v prostoru, ale v průběhu úklidu si vytváří 2D mapu prostoru, která vysavači pomáhá s efektivním úklidem. Robotický vysavač zvládá také rozpoznávat objekty, jako je nábytek, dveře a podobně, což mu umožňuje se efektivně a bezpečně vyhýbat překážkám.
LiDAR navigace, kvalitní vysávání a precizní mopování
Překážkou není ani větší domácnost, a to díky baterii s kapacitou 6400 mAh, která udrží vysavač v úklidovém režimu zhruba 220 minut, přičemž do plného stavu se dobije za přibližně 4 a půl hodiny. Pokud by náhodou nestačil uklidit celou domácnost, po dobití se přirozeně vrátí tam, kde přestal, a bude pokračovat v úklidu. Samozřejmostí je automatické vyprázdnění nádobky do připraveného sáčku o objemu 0,21 l v dokovací stanici.
Péči o domácnost bude mít vaše maminka s robotickým vysavačem Mova Z60 Ultra Roller Complete hezky na povel, a to díky mobilní aplikaci. V ní lze nastavit plánování úklidu a jeho intenzitu, či v případě potřeby nechat uklidit jen vybrané místnosti. Vzhledem ke své konstrukci zvládá Mova překonávat překážky až do výšky 8 centimetrů (v součtu dvou prahů 4,5 cm & 3,5 cm). V případě, že detekuje koberec, automaticky zvýší svůj sací výkon, aby náhodou nějakou nečistotu nezanechal za sebou. Kromě hlavního kartáče na spodní straně mu pochopitelně sekunduje i boční rotující kartářek, aby se vysavač dostal až k samotné hraně stěny. Maximální hodnota sacího výkonu je mimochodem skvělých 28 000 Pa. Celková výška vysavače je 96 mm.
Samotná údržba vysavače Mova Z60 Ultra Roller Complete je taktéž velice snadná. Kromě již zmíněného automatického vyprazdňování nádobky na nečistoty si umí robotický vysavač rovněž vyměnit špinavou vodu za čistou a také si automaticky vyčistit mopovací návleky. Díky tomu je Mova Z60 Ultra Roller Complete téměř bezúdržbová, což bývá častý nešvar robotických vysavačů.
- Maximální výkon: 28 000 Pa
- Síla přítlaku při mopování: 4 100 Pa
- Překonání překážek: 8 cm (4,5 cm a 3,5 cm)
- Baterie: 6 400 mAh
- Objem prachového sáčku: 3,2 l
- Objem nádobky na prach: 210 ml
- Objem nádržky na čistou vodu: 4 l
- Objem nádržky na špinavou vodu: 3,5 l
- Rozměry (se zasunutým senzorem): 350 × 350 × 96 mm (zasunutý Lidar), s vysunutým je výška 119,6 mm
- Dokovací stanice: 463 × 390 × 545 mm
- Hmotnost vysavče: 4,6 kg
- Celková hmotnost (včetně stanice): 16,68 kg
Prémiový vysavač za přijatelnou cenu
Přiznejme si to – robotické vysavače umí být pěkně drahé, pokud jde o prémiové funkce. To ale není případ Mova Z60 Ultra Roller Complete. Vysavač můžete pořídit za sympatických 19 990 korun, což je vzhledem k jeho schopnostem vcelku adekvátní částka. Za tu zvládne Mova Z60 Ultra Roller Complete pomoci vaší mamince s každodenním úklidem, a to je k nezaplacení.
Pokud byste ale přeci jen chtěli něco cenově dostupnějšího, co také udělá radost, má Mova ve své nabídce kupříkladu plně automatický espressovač, který je nyní v akci za 7 499 Kč (původně 11 475 Kč). Za zmínku stojí i nová generace fénu Mova Master 10, jehož cena nyní spadla z 6 225 Kč na podstatně zajímavějších 3 699 Kč.
Ve slevě je i ruční vysavač s mopovačem Mova M50, který se pyšní vysokým sacím výkonem 22 000 Pa. Ten se standardně prodává za 7 299 Kč, nyní je ve slevě za 6 199 Kč. Kompletní nabídku novinek v portfoliu značky Mova (včetně aktuálních slev) si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách výrobce.