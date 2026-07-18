Hledáte kompaktní telefon? Na úhlopříčku pod šest palců rovnou zapomeňte

- Čtyřpalcový Galaxy S III mini byl v roce 2012 kompakt, dnes tak říkáme i telefonům s 6,3palcovým displejem
- Slabší prodeje iPhonů mini ukázaly rozdíl mezi hlasitou poptávkou a masovým zájmem
- V menším těle se o stejné místo přetahují baterie, chlazení, antény i fotoaparáty
- Skutečně kapesnou alternativou jsou spíš skládací véčka než návrat čtyř a pětipalcových mobilů
V roce 2012 Samsung představil Galaxy S III mini. Měl čtyřpalcový displej a výrobce jej bez váhání označoval za kompaktní smartphone. Dnes se stejným slovem běžně popisují telefony s úhlopříčkou 6,3 palce. Za tu dobu se změnilo používání telefonů i nabídka výrobců. Posunulo se také měřítko, podle kterého posuzujeme, co se ještě pohodlně drží v ruce.
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Malý telefon z trhu nezmizel proto, že by lidé přestali chtít zařízení do kapsy. Jen od telefonu mezitím začali čekat navigaci, placení, dokumenty, focení, videohovory, sociální sítě i možnost koukat na večerní seriál. V jednom těle se tak střetává přání po menší velikosti s očekáváním celodenní výdrže, stabilního výkonu a fotoaparátu bez viditelných ústupků. Takový souběh požadavků dělá z malé vlajky drahý konstrukční kompromis.
iPhone mini ukázal skutečnou poptávku
Milovníci malých telefonů dlouho právem namítali, že Android často nabízel model „mini“ jen jako levnější zařízení se slabší výbavou. Apple to zkusil jinak. iPhone 12 mini a iPhone 13 mini dostaly stejnou platformu jako větší základní modely, OLED displej, 5G a dvojici zadních fotoaparátů. Naposledy nabízený iPhone 13 mini měl 5,4palcový displej, zatímco běžný iPhone 13 6,1 palce.
Plnohodnotná malá vlajka však neznamenala automaticky velký obchodní úspěch. Podle agentury Reuters tvořil iPhone 12 mini v první polovině ledna 2021 pět procent amerických prodejů řady iPhone 12. Podle MacRumors připadla na iPhone 13 mini ve sledovaném čtvrtletí jen tři procenta všech v USA prodaných iPhonů.
Čísla tak dobře ukazují rozdíl mezi skupinou fanoušků, která je dobře vidět v diskusích, a poptávkou dost velkou na samostatnou pravidelně obnovovanou řadu. Apple po mini nepředstavil nástupce, u řady iPhone 14 naopak přidal větší variantu Plus s 6,7palcovým displejem.
Malá vlajka navíc není automaticky levná vlajka. Procesor, paměti, modem, antény, kvalitní displej i fotoaparáty zůstávají drahými součástmi bez ohledu na šířku šasi. Výrobce sice ušetří část materiálu, ale menší tělo mu zároveň komplikuje skládání komponent a omezuje prostor pro baterii. Zákazník pak vidí telefon s podobnou cenou, menší obrazovkou a často i kratší výdrží. Pro část lidí je ergonomie dostatečný důvod, jiní dají přednost většímu displeji nebo lepšímu fotoaparátu.
Telefon je dnes častěji obrazovka než sluchátko
Větší displeje se neprosadily jen marketingem. Telefon je místo, kde lidé čtou, sledují videa, odpovídají v chatech a rychle přeskakují mezi aplikacemi. Ericsson ve svém Mobility Reportu uvádí, že video tvořilo na konci roku 2024 74 % mobilního datového provozu. Ve vzorku čtyř evropských sítí pak krátká videa ze sociálních služeb představovala 70 až 80 % mobilního video provozu.
Ne každý chce nosit malý tablet. Pro mnoho lidí je ale důležitější, aby byla mapa, zpráva nebo aplikace banky na displeji přehledná a pracovní chat nevyžadoval neustálé posouvání, než aby telefon připomínal někdejší iPhone SE. Větší plocha tak přestala být prémiovým bonusem. Stala se očekávanou vlastností zařízení, které nahradilo několik dřívějších přístrojů.
V malém těle dochází místo dřív než nápady
Menší šasi není jen zmenšený velký telefon. Baterie zabírá podstatnou část vnitřního objemu a její kapacitu nelze zachránit jen úspornějším čipem. Když výrobce ubere prostor, musí rozhodnout, zda bude kratší výdrž, větší tloušťka, méně ambiciózní fotoaparát, nebo dražší a složitější konstrukce. I malá vlajka přitom stále potřebuje výkonný čip, modem, paměti, antény a kvalitní displej.
Stejný limit platí pro chlazení. Telefon může mít stejný čip jako větší sourozenec, jenže při hraní, natáčení videa nebo navigaci v létě je třeba odvést teplo na dostatečnou plochu. Menší zařízení proto nemusejí být pomalá, ale konstruktér má méně prostoru, kam teplo rozvést. Fotoaparáty zabírají další prostor: větší snímač, optická stabilizace a teleobjektiv s delší ohniskovou vzdáleností ukrajují z objemu, který už nelze nabídnout baterii.
Dobře to ukazuje konstrukce periskopických teleobjektivů. Samsung vysvětluje, že větší průměr čoček zvyšuje výšku modulu. Nejde ale jen o nevzhledný fotomodul na zádech. V malém telefonu se o stejné kubické milimetry přetahují baterie, chladicí vrstva, fotoaparáty, reproduktory, antény i pevnost rámu.
Kompakt dnes znamená úzký, ne drobný
Proto už nestačí vybrat telefon podle úhlopříčky. Pro držení jednou rukou je často důležitější šířka, hmotnost a tvar zad. Aktuální iPhone 17 má displej 6,3 palce a šířku 71,5 milimetru. Jeho hlavní 48Mpx fotoaparát umožňuje také 2× přiblížení, které Apple označuje jako teleobjektiv v kvalitě optiky. Galaxy S26 má také 6,3 palce, šířku 71,7 milimetru a vedle hlavního a ultraširokého fotoaparátu teleobjektiv s 3× optickým přiblížením. Pixel 10 měří na šířku 72 milimetrů, má 6,3palcový displej, 4 970mAh baterii a teleobjektiv s 5× optickým přiblížením.
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To jsou stále výrazně větší telefony než iPhone 13 mini. Zároveň to nejsou neohrabané modely, které vyžadují druhou ruku při každé odpovědi. Úzké rámečky a protáhlejší poměry stran dovolily dostat šestipalcovou obrazovku do šasi, které se šířkou drží blízko hranice pohodlného úchopu. Dnešní kompakt tedy není malý telefon. Je to telefon, který je menší než ostatní.
Véčko zmenší kapsu, ne celý telefon
Kdo nechce ustoupit z velkého displeje, ale vadí mu dlouhý telefon v kapse, má ještě jednu cestu: skládací véčko. Galaxy Z Flip7 má po otevření 6,9palcový displej. Po zavření ale měří na výšku 85,5 milimetru, zatímco jeho tloušťka naroste na 13,7 milimetru.
Je to jiný druh kompaktnosti. Véčko není užší ani lehčí, ale nepřekáží v kapse svou délkou. Nejde proto o návrat malého smartphonu v původním smyslu, spíš o náhradu pro lidi, kteří chtějí používat velký displej, jen ho nechtějí pořád cítit v kapse.
Hledáte-li dnes kompaktní smartphone, nezačínejte filtrem „do šesti palců“. Sledujte šířku, hmotnost, výšku a to, zda vám stačí menší baterie nebo fotoaparát bez teleobjektivu. Smartphone s displejem o úhlopříčce 6,3 palce může být dnes v ruce překvapivě rozumný i pro časté každodenní používání bez neustálého přehmatávání. Opravdu malé telefony se mohou jednou vrátit, v nabídkách velkých značek pro ně ale zatím není pravidelné místo.