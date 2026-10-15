Hledáte elektromobil do půl milionu? Těchto pět aut stojí za pozornost

- Dacia Spring láká nízkou cenou, v základní výbavě jí ale chybí i klimatizace
- Leapmotor přidává bohatou výbavu, nové Twingo zase vrací chytrý nápad svého předchůdce
- BYD Dolphin Surf získal pět hvězd Euro NCAP, s levnější verzí však budete častěji nabíjet
- Všech pět aut spojuje čínská stopa a malé rozměry; nejlépe jim sedí každodenní cesty po městě a okolí
Elektromobil měl v Česku dlouho pověst auta pro firmy a dobře zaplacené nadšence. Kdo chtěl jezdit na elektřinu levně, hledal obvykle ojetinu z Německa. Když v roce 2021 přišla Dacia Spring s cenou od 449 900 korun, byla bezkonkurenčně nejlevnějším novým elektromobilem na trhu.
Dnes Spring začíná na 419 900 Kč a za méně než půl milionu pořídíte i další čtyři nová auta. Za podobné peníze přitom dostanete docela odlišné společníky: jednoduchou Dacii, překvapivě vybavený Leapmotor, hravé Twingo nebo větší BYD. A také Wuling Bingo, který u nás zatím patří k automobilovým exotům.
Všech pět aut má podobná omezení: jsou čtyřmístná, mají malé baterie a nejvíc jim sedí město a jeho okolí. Náhradu rodinného kombíku na cestu k moři v téhle cenové hladině nenajdete. Pro každodenní dojíždění s nabíjením doma ale dostanete překvapivě hodně a každé z aut se hodí trochu jinému řidiči.
Co drží cenu nízko: menší baterie a čínská stopa
Na ceně se podepisují malé baterie i jejich složení. Všech pět aut používá články typu LFP, které se obejdou bez niklu a kobaltu a patří k levnějším řešením. Výrobci do těchto aut nedávají zásobu energie na několik set dálničních kilometrů. Při cestách do práce, na nákup a pro děti byste velkou část kapacity takové baterie nevyužili.
Druhým společným jmenovatelem je Čína. BYD, Leapmotor a Wuling jsou čínské značky a také zde porovnávaný Spring modelového roku 2026 pochází z Číny. Čínskou stopu nezapře ani nové Twingo: montuje se ve slovinském Novém Městě, ale Renault ho vyvíjel i ve svém šanghajském centru. Celý vývoj zvládl za necelé dva roky.
Pro šetřílky: Dacia Spring a Wuling Bingo
Wuling Bingo za 419 000 Kč vypadá vedle maličkého Springu lákavě. Karoserií se blíží Fabii a do kufru pobere 360 litrů zavazadel. Už základ má klimatizaci i zadní kameru. Pro někoho, kdo potřebuje hlavně odvézt nákup a párkrát za den popojet po okolí, je to zajímavá nabídka.
Základní Bingo má ale z celé pětice zdaleka nejmenší baterii a neumí rychlonabíjení. Na běžné dojíždění s nabíjením doma může stačit, na delší cestě budete čekat hodiny. Verze s větší baterií a rychlonabíjením stojí 489 000 Kč, tedy už skoro tolik jako Twingo nebo BYD. Cenový rozdíl už je malý a zbývá rozhodování, jestli vám větší kufr stojí za méně zavedené servisní zázemí.
Základní Spring stojí 419 900 Kč. Měří 3,7 metru a do kufru pobere 308 litrů zavazadel. Letošní modernizace mu přinesla silnější motory a vůbec poprvé také stabilizátor, který omezuje naklánění karoserie v zatáčkách. Dacia už mezitím představila i další generaci Springu vyráběnou ve Slovinsku. Současný Spring dává největší smysl jako druhé auto do domácnosti, které denně najede pár desítek kilometrů a přes noc se dobíjí doma.
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Spring Essential ovšem nemá klimatizaci a rychlonabíjení u něj nelze dokoupit. Výbava Expression s klimatizací stojí 464 900 Kč, s příplatkem za rychlonabíjení se dostanete na 479 900 Kč. Pro každodenní používání je to podstatně příjemnější kombinace, cenou už ale není daleko od Twinga.
Spring Extreme za 489 900 Kč přidává motor se 100 koňmi, který oceníte při zrychlování mimo město. S rychlonabíjením už ale překročí půl milionu.
Spring z roku 2021 získal v testu Euro NCAP jedinou hvězdu. Nešlo jen o chybějící asistenty. Kabina sice při čelním nárazu zůstala stabilní, testy ale odhalily i špatnou ochranu hrudníku řidiče a hlavy cestujícího vzadu.
Pro počtáře: Leapmotor T03
Jako nejlepší auto pro šetřílky mi vychází Leapmotor T03. Nový ho koupíte za 410 000 Kč, tedy levněji než Spring i Wuling. Za čínskou značkou v Evropě stojí koncern Stellantis. Leapmotor přitom nabízí klimatizaci, panoramatickou střechu, adaptivní tempomat, couvací kameru i šest airbagů. Skoro jako by zapomněl, kolik peněz za auto chce.
T03 měří jen 3,6 metru, takže s ním snáz využijete i krátká parkovací místa. Má ale největší baterii z porovnávaných verzí do půl milionu a normovaný dojezd 265 kilometrů. Pro dojíždění přes několik obcí je příjemné mít větší rezervu a nemuset auto připojovat po každé jízdě. Prodej a servis navíc zajišťují i dealeři dalších značek Stellantisu.
Slabiny T03 jsou méně nápadné. Z výroby nepodporuje Apple CarPlay ani Android Auto, takže oblíbené mapy z telefonu na displej jednoduše nepřenesete. Zbývá vestavěná navigace nebo telefon v držáku. Kufr má jen 210 litrů, nejméně z celé pětice. Pro jednoho nebo dva lidi s běžným nákupem to bude menší omezení než pro rodiče, kteří pravidelně nakládají kočárek.
Leapmotor tak vychází zajímavěji než holý Spring, pokud nepotřebujete jeho větší kufr a nedáváte přednost známější značce.
Pro ty, kdo chtějí auto s nápadem: Renault Twingo
Původní Twingo představené v roce 1992 bylo malé kulaté auto s usměvavou přídí a jedním chytrým trikem: zadní lavice jezdila po kolejnicích o 17 centimetrů. Posunutá dopředu zvětšila kufr, posunutá dozadu dala cestujícím víc místa na nohy. Nové elektrické Twingo ten nápad vrací. Místo lavice má dvě samostatná sedadla, každé se posune o 17 centimetrů a kufr se tak zvětší z 260 až na 360 litrů.
Je to jednoduchý nápad, který u malého auta oceníte častěji než další obrazovku. Oproti první generaci má navíc nové Twingo pět dveří, takže se dozadu nastupuje bez sklápění předních sedadel.
Rozpočet ale Twingo vyčerpá skoro do poslední koruny. Za 499 000 Kč dostanete základní Evolution. Klimatizace i rychlonabíjení v české výbavě jsou, stejně jako posuvná zadní sedadla. Až dražší Techno za 539 000 Kč přidává sklopné opěradlo spolujezdce, díky kterému se dovnitř vejde i dvoumetrový náklad.
Normovaným dojezdem až 263 kilometrů se Twingo blíží Leapmotoru. Připlácíte tak hlavně za nápaditější práci s prostorem a zavedenou značku. Pro člověka, který střídavě vozí lidi a objemnější věci, je to přesvědčivější důvod než pár kilometrů navíc v katalogu. Twingo už má český ceník a lze ho konfigurovat, uvedení na český trh ale Renault oznámil na konec roku 2026.
Pro rodinné dojíždění: BYD Dolphin Surf
I Dolphin Surf má jen čtyři místa, z celé pětice má ale nejblíž ke klasickému malému hatchbacku. Měří 3,99 metru, do kufru pobere 308 litrů nákladu a po sklopení zadních opěradel přes tisíc. Proti Leapmotoru tak nabídne citelně víc místa na zavazadla. Twingo sice umí nabídnout ještě větší kufr, musí kvůli tomu ale ubrat prostor cestujícím vzadu.
Obě zadní sedadla mají úchyty Isofix pro dětské autosedačky a Dolphin Surf získal v hodnocení Euro NCAP v roce 2025 pět hvězd. Pro rodiče, kteří hledají auto na každodenní rozvoz dětí, je to podstatnější argument než samotný počet displejů a asistentů ve výbavě.
BYD k tomu přidává i několik efektních prvků. Velký středový displej se dá otočit na výšku i na šířku a z baterie auta můžete přes vhodný adaptér napájet třeba rychlovarnou konvici nebo nabíječku elektrokola. Základní Active za 499 900 Kč má také klimatizaci a rychlonabíjení, takže kvůli nim nemusíte otevírat seznam příplatků jako u Springu.
Omezením je dojezd. Active podle normy ujede 220 kilometrů. Na cesty do školky, do práce a na nákup to stačí s rezervou, při delším rodinném výletu už budete častěji hledat nabíječku. Verze Boost slibuje 322 kilometrů, stojí ale 587 000 Kč. Za zhruba 87 tisíc navíc tu tak kupujete především větší volnost při cestách mimo známé okolí.
S čím počítat u všech pěti
Malá baterie vás může omezit hlavně v zimě a při jízdě po dálnici. Topení i vyšší rychlost zvyšují spotřebu, takže delší cesta vyžaduje větší rezervu a někdy i zastávku navíc. U aut s rychlonabíjením se taková pauza počítá spíš na desítky minut, u základního Springu a Binga na hodiny.
|Model
|Cena vč. DPH
|Co za ni dostanete a kde se šetřilo
|Wuling Bingo
|od 419 000 Kč
|Větší kufr a klimatizaci, základ bez rychlonabíjení
|Dacia Spring
|od 419 900 Kč
|Zavedené servisní zázemí, základ bez klimatizace i rychlonabíjení
|Leapmotor T03
|od 410 000 Kč
|Bohatou výbavu a větší baterii, ale nejmenší kufr
|Renault Twingo
|od 499 000 Kč
|Posuvná zadní sedadla, klimatizaci i rychlonabíjení
|BYD Dolphin Surf
|od 499 900 Kč
|Větší karoserii a pět hvězd Euro NCAP, ale kratší dojezd základní verze
Při každodenním používání ale víc záleží na tom, kde auto nabíjíte. Když ho večer připojíte doma a ráno odjedete, nemusíte kvůli energii nikam zvlášť jezdit. Z běžné zásuvky se úplně vybitá baterie může plnit i déle než jednu noc, energii na každodenních několik desítek kilometrů však doplníte podstatně dřív. Kdo doma ani v práci nabíjet nemůže, bude odkázaný na veřejné stanice. Tam energie obvykle vyjde dráž a na nabíjení si musí vyhradit čas.
Kdy půl milionu nestačí
Pokud má elektromobil být jediným autem v rodině a pravidelně s ním jezdíte daleko po dálnici, malé baterie vás začnou omezovat. Kolem 590 až 600 tisíc korun už jsou varianty s delším dojezdem, například Dolphin Surf Boost nebo základní Hyundai Inster. Ani větší baterie ovšem nevyřeší chybějící místo k pravidelnému nabíjení. Druhou cestou je ojetý elektromobil vyšší třídy, u kterého ale rozhoduje stav konkrétního kusu včetně baterie.
Pro domácnost, která už má větší auto na dlouhé cesty, je dnešní nabídka zajímavější. Malý elektromobil může převzít právě ty jízdy, které se opakují nejčastěji: do práce, do školy a po nákupech. Pak se rozdíl mezi malým kufrem Leapmotoru a posuvnými sedadly Twinga projeví každý týden, zatímco dojezd na cestu k moři řešit nemusíte.