Výroba elektromobilu Dacia Spring se přesouvá do Evropy, cenou se má držet pod půl milionu

- Druhá generace elektromobilu Dacia Spring se z Číny přesouvá do Slovinska
- Nabídne zajímavý dojezd, sympatickou výbavu a příznivou cenu
- Na trh by se měla dostat do roku 2030 za cenu začínající pod půl milionem korun
Téma elektromobility je poměrně široké, nicméně ve finále se vždy smrskne na několik klíčových bodů, přičemž tím prominentním je pořizovací cena. Ta je v případě elektromobilu často výrazně vyšší oproti spalovací alternativě, což brání masivnějšímu rozšiřování elektrických vozidel. V posledních letech ale šly firmy do sebe a na trh se chystá nejeden elektromobil s cenou pod psychologickou hranicí půl milionu korun, přičemž v tomto segmentu chce dominovat i rumunská Dacia se svým omlazeným modelem Spring.
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Malá elektrická Dacia vyrobená v Evropě
Pozitivní zprávou na úvod je, že výroba druhé generace Dacie Spring se přesouvá z Číny do Evropy, konkrétně do města Novo Mesto ve Slovinsku, které se nachází kousek od hranic s Chorvatskem. Vozidla z nové továrny také budou mít na co navazovat – první generace se od roku 2021 prodalo přes 210 tisíc kusů napříč čtyřiceti zeměmi. Relokace z Číny do Evropy dává z hlediska Dacie smysl, neboť Evropská unie penalizuje elektromobily vyrobené v říši středu, naopak nabízí štědré pobídky pro podniky, které se rozhodly vyrábět eletromobily na starém kontinentu.
Model Spring je prvním vozem značky Dacia postaveným na malé platformě RG-EV od Renaultu a prvním, který prošel novým vývojovým programem skupiny, jenž podle společnosti zkrátil vývojový cyklus na méně než dva roky a zároveň snížil náklady na vývoj. Vůz je o 15 cm delší a o 18 cm širší než jeho předchůdce, měří 3,85 m na délku a 1,74 m na šířku, a disponuje zavazadlovým prostorem o objemu 337 litrů, což je poměrně solidní hodnota na malý městský elektromobil.
Motor o výkonu 60 kW nabízí točivý moment 175 Nm, což stačí na zrychlení z 0 na 100 km/h za 12,1 sekundy a na maximální rychlost 130 km/h. Baterie LFP má užitnou kapacitu 27,5 kWh, v kombinovaném cyklu WLTP dosáhne na dojezd okolo 250 km. Pokud jde o hmotnost vozu, tak ta se pohybuje okolo 1 200 kg. Spotřeba je poté 12,7 kWh na 100 km, což patří k nejnižším hodnotám na trhu. Zajímavá je i volba chemického složení baterie – technologie LFP využívá železo a fosfát namísto niklu a kobaltu, které se používají v článcích s vyšší hustotou. Tyto materiály jsou nejen dražší, ale také více závislé na dodavatelských řetězcích, nad nimiž Evropa nemá kontrolu.
Dojezd až 250 kilometrů, stejnosměrné nabíjení s výkonem až 50 kW
Právě při nabíjení se ale naplno odhalí kompromisy malé elektrické Dacie. Součástí standardní výbavy je palubní střídavá nabíječka o výkonu 6,6 kW, což znamená, že nabití z 15 % na 80 % bude trvat přibližně devět hodin z domácí zásuvky, pět hodin a 40 minut z průmyslové zásuvky nebo dvě hodiny a 55 minut z wallboxu o výkonu 7 kW. Volitelný balíček Charge Pack přidává střídavou nabíječku o výkonu 11 kW a stejnosměrnou nabíječku o výkonu 50 kW, díky čemuž se doba nabíjení stejnosměrným proudem zkrátí na 28 minut, a přináší také funkci Vehicle-to-Load, takže z vozu lze napájet třeba kávovar nebo nabíjet elektrokolo.
Obě výbavové verze, Expression a Journey, mají stejný motor, baterii i nabíječku – obě jsou rovněž vybaveny 7palcovým digitálním přístrojovým panelem, přičemž verze Journey navíc nabízí 10,1palcový dotykový displej s bezdrátovým připojením k CarPlay a Android Auto a osmiletým předplatným online navigace. Model Spring je prvním ze čtyř plně elektrických vozů značky Dacia, jejichž uvedení na trh bylo slíbeno do roku 2030, přičemž cena by neměla přesáhnout 20000 eur, tedy přibližně 480 tisíc korun.