Hezčí než GTA 6? Záběry z nové čínské hry vás ohromí grafikou, jakou jste ještě neviděli

- Čínské studio Game Science nečekaně zveřejnilo 15 minut nových záběrů z hraní Black Myth: Zhong Kui
- Pokračování akční série Black Myth vás ohromí fantastickou grafikou, o kterou se stará Unreal Engine 5
- Fanoušci se shodují, že by se ambiciózní hra mohla objevit až na nové generaci konzolí
Dva roky po vydání nesmlouvané akční hry Black Myth: Wukong se čínské vývojářské studio Game Science chlubí velkorysou ukázkou z chystaného druhého dílu, který ponese název Black Myth: Zhong Kui. Autoři nyní nečekaně zveřejnili velkorysé – přibližně 15minutové – video, které zachycuje souvislý průchod jednou z úrovní. Ze záběrů je na první pohled patrné dechberoucí grafické zpracování včetně komplexních animací a pokročilých částicových efektů.
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Podle prvotních ohlasů jde o jednu z nejlépe vypadajících her na Unreal Engine 5. Možná právě proto není až takovým překvapením, že tvůrci druhého dílu Black Myth zatím nezveřejnili ani rámcové datum vydání. Dost možná se totiž právě díváte na záběry ze hry, která míří na nadcházející generaci konzolí. K oficiálnímu představení hry přitom došlo už v závěru loňského ročníku konference Opening Night Live, tedy na tradičním zahajovacím večeru herního veletrhu gamescom, který se každoročně koná v německém Kolíně nad Rýnem.
Mezi Zemí a peklem
Hlavním hrdinou tentokrát nebude opičí bojovník přezdívaný Destined One. Hráči se však zhostí role jiné významné postavy z čínského folklóru. Bude jí Zhong Kui, jehož jméno se objevuje i v podtitulu hry. V čínské mytologii je popisován jako božská entita, která putuje mezi světem živých a peklem a utkává se s duchy a dalšími zlými bytostmi.
Zatímco soubojový systém prvního dílu se vyznačoval důrazem na akrobacii s dřevěnou holí, Zhong Kui si rozumí s mečem, jehož čepel navíc dokáže zažehnout ohněm. K tomu ovládá bojová umění, přičemž upřednostňuje silnější údery, úhyby a protiútoky.
Black Myth: Wukong se stal první AAA hrou, které se podařilo prorazit na globálním trhu. V červnu loňského roku měla hra na kontě přes 30 milionů prodaných kopií, stihla to za méně než dva roky. Předstihla tím dokonce i takový Elden Ring od FromSoftware, který stejnou hranici pokořil přibližně za tři roky.