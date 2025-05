Hej, Copilote! Umělou inteligenci ve Windows 11 půjde vyvolat hlasem

Microsoft chystá pro Windows 11 další novinku

Tentokráte se bude týkat AI asistenta Copilot

Konverzaci půjde zahájit jednoduchým hlasovým příkazem

Umělá inteligence hraje u technologických společností klíčovou roli – kdo ji nemá, jako by nebyl. Microsoft do této oblasti naskočil poměrně brzy, díky velkým investicím do startupu OpenAI je nyní jedním z největších hráčů. Redmondští svoji umělou inteligenci pojmenovali Copilot a snaží se ji propašovat všude, kde se dá – do operačního systému Windows 11, do kancelářského balíku Microsoft Office, do služby Dynamics 365 nebo do repozitáře GitHub.

Copilot půjde ve Windows 11 spustit hlasem

Běžní uživatelé se s Copilotem setkávají nejčastěji v operačním systému Windows, kde plní funkci inteligentního chatbota. U novějších počítačů je pro spuštění této funkce vyhrazena speciální klávesa na klávesnici, nicméně brzy se obejdeme i bez ní – Microsoft totiž připravuje ještě intuitivnější způsob, jak Copilot spustit.

Digitální asistenti existovali ještě před umělou inteligencí, jejich schopnosti však byly o něco omezenější. Pro jejich rychlou aktivaci se vžily hlasové povely jako Hey Google, Hey Siri, Hey Alexa nebo Hey Cortana, tudíž je logické, že Microsoft plánuje stejný způsob spouštění i pro Copilota.

Microsoft oznámil hlasové spouštění Copilota na svém blogu a rovnou tuto funkci do Windows 11 nasadil v rámci programu Windows Insider. Aktivace probíhá přesně, jak byste očekávali – bez nutnosti použít myš nebo klávesnici stačí jednoduše říci „Hey, Copilot“, načež se otevře mini okno s ikonou pulzujícího mikrofonu – od této chvíle lze asistentovi pokládat dotazy nebo zadávat příkazy. Součástí nabídky jsou ještě ikony pro přerušení konverzace a pro vstup do nastavení.

Hlasové vyvolávání funkce Copilot je ve výchozím stavu vypnuté, v případě potřeby je možné jej aktivovat v nastavení. Od té chvíle pak bude systém Windows u hodin indikovat, že je používán mikrofon, Microsoft však ujišťuje, že žádné hlasové nahrávky se nikam neukládají, mikrofon má pouze detekovat frázi Hey, Copilot. Hlasový asistent funguje pouze online, bez přístupu k internetu nebude schopen odpovídat na dotazy, čímž se konverzace ukončí.

Aktivace funkce Copilot zatím funguje pouze v angličtině, a zatím jen v testovacích verzích systému Windows 11 v programu Insider. K ostrému nasazení dojde pravděpodobně někdy na podzim.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.