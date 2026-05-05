TOPlist

Harman/Kardon opět posouvá domácí audio na novou úroveň: představuje Luna 2 a novinky Aura Studio a Soundsticks nyní i s Wi-Fi

PR článek
PR článek 5. 5. 8:00
Harman/Kardon Luna 2: stylový společník na každý den

Harman/Kardon navazuje na úspěch svých nejikoničtějších reproduktorů, Aura Studio a Soundsticks. Nedávno představené modely páté generace, Aura Studio 5 a SoundSticks 5, jsou nyní dostupné i ve Wi-Fi verzích, díky čemuž je přehrávání obsahu jednodušší a kvalitnější. Překvapením je zároveň představení druhé generace oblíbeného přenosného reproduktoru Harman/Kardon Luna 2, který přichází v novém, nyní podsvíceném těle.

Harman/Kardon Luna 2: stylový společník na každý den

  • Nový Bluetooth reproduktor Luna 2 je kompaktní a navržený pro moderní životní styl doma i na cestách.
  • Čistý a vyvážený zvuk díky preciznímu akustickému ladění a technologii AI Sound Boost. Nechybí podpora mobilní aplikace ani propojení přes Auracast.
  • Elegantní design s hliníkovými detaily, příjemným textilním povrchem a ambientním podsvícením.
  • Nejde jen o domácí reproduktor, jak je u Harman/Kardon zvykem. Díky odolnosti IP67 je vhodný i pro venkovní použití.

Harman/Kardon Luna 2 pořídíte  za 4 390 Kč na harmanshop.cz nebo na stránkách autorizovaných prodejců ve barvách Black, Mint a Sand.

Harman/Kardon Luna 2: stylový společník na každý den

Harman/Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi: ikonický design, nyní ještě inteligentnější

  • Aura Studio 5 si zachovává svůj nezaměnitelný transparentní design, ale v nové Wi-Fi verzi přináší ještě více možností, kvalitnější streamování a stabilnější konektivitu.
  • 360° zvuk, který rovnoměrně zaplní celý prostor, a vylepšené světelné efekty synchronizované s hudbou se dokonale hodí do každé domácnosti.
  • Nechybí podpora Apple AirPlay, Chromecast a Spotify Connect přes mobilní aplikaci.

Harman/Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi pořídíte za 9 390 Kč na harmanshop.cz nebo na stránkách autorizovaných prodejců v barvě Black.

Harman/Kardon Aura Studio 5 WI-FI

Harman/Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi: legendární systém v moderní podobě

  • I ikonické SoundSticks, které se zapsaly do historie designu, přicházejí v rámci páté generace s Wi-Fi verzí. Nechybí podpora AirPlay, Chromecast, Spotify Connect a TIDAL Connect.
  • Tyto 2.1 stereo reproduktory lze díky HDMI ARC snadno připojit k TV nebo k PC. Představují tak univerzální systém se subwooferem vhodný do interiéru při práci i relaxaci.
  • Synchronizace více reproduktorů přes Auracast a ambientní podsvícení zajišťují intenzivnější zážitek.

Harman/Kardon Soundsticks 5 pořídíte za 9 390 Kč na harmanshop.cz nebo na stránkách autorizovaných prodejců v barvě White.

Harman/Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi: legendární systém v moderní podobě

Harman/Kardon tak přináší ucelené portfolio řešení pro každý styl poslechu, nejen doma, jak je u značky zvykem. Od přenosného reproduktoru na cesty až po designové domácí audio systémy. Novinky v podobě Wi-Fi verzí Aura Studio 5 a SoundSticks 5 spolu s modelem Luna 2 potvrzují důraz značky na kombinaci špičkového zvuku, moderních technologií a ikonického designu.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Televize TCL X11L
Televize za čtvrt milionu? Na český trh míří unikátní televize od TCL s technologií SQD-Mini LED
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
0
MacBook Neo recenze: proč je tohle nejlepší notebook právě pro vás?
Kupujte, dokud jsou. Applu hrozí, že zařízne nejlevnější MacBook Neo
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 17:00
0
Robotický vysavač Mova Z60 Ultra Roller Complete
Hledáte optimální dárek ke Dni matek? Mova vám vytrhne trn z paty nejen s chytrým vysavačem
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 14:30
5
Nintendo Switch 2
Nintendo potvrdilo zdražení konzole Switch 2! Cena poroste i v Česku
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík včera 11:18
0
Google Fitbit Air oficiálně: minimalistický fitness náramek bez displeje a s podporou Gemini
Google Fitbit Air oficiálně: minimalistický fitness náramek bez displeje a s podporou Gemini
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 10:30
2

Kapitoly článku