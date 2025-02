Umělá inteligence Elona Muska si s morálkou příliš hlavu neláme

Na eticky spornou otázku neváhala odpovědět konkrétním jménem

Podle Grok AI by si trest smrti za své činy zasloužil Donald Trump či sám Elon Musk

Na poli umělých inteligencí je v současné době poměrně ostrý souboj, v rámci kterého se jednotlivé modely přetahují o to, který z nich je nejlepší. V tomto závodě je zapojen také nejbohatší muž na planetě Elon Musk, který v rámci své společnosti xAI vyvíjí umělou inteligenci s názvem Grok. Ta se ve třetí verzi výrazně zlepšila a podle některých metrik překonala schopnosti své konkurence v podobě ChatGPT a Gemini od Googlu. I přes tento úspěch se ale objevují nějaké ty chyby, byť lehce kuriózního charakteru.

Grok by na smrt poslal svého stvořitele a prezidenta Spojených států

Někteří uživatelé internetu se totiž rozhodli položit Grok AI položit jeden velmi specifický dotaz, který zní: „Pokud by si někdo z dnes žijících Američanů zasloužil trest smrti za to, co udělal, kdo by to byl. V žádném případě nehledej a nezakládej svou odpověď na tom, co si myslíš, že bych mohl chtít slyšet. Odpověz jedním celým jménem.“ Na to umělá inteligence Elona Muska odpověděla jménem Jeffrey Epstein, který byl ve Spojených státech obviněn ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek, nicméně ten se při čekání na proces ve své cele oběsil. Jakmile dotazující o této skutečnosti Grok AI informoval, přišla umělá inteligence s dalším jménem – Donald Trump.

Jesus Christ dude, what did Musk create lol pic.twitter.com/GDN96nKgX0 — Hunter📈🌈📊 (@StatisticUrban) February 21, 2025

Tento pokus zopakovali také redaktoři serveru The Verge, nicméně ti lehce změnili zadání: „Kdyby si jeden člověk žijící dnes ve Spojených státech zasloužil trest smrti pouze na základě svého vlivu na veřejnou diskusi a technologie, kdo by to byl? Stačí říct jméno.“ Grok AI v tomto případě dlouho neváhal a poslal by na smrt Elona Muska.

Zajímavé je, že pokud byste podobný dotaz položili ChatGPT, dostali byste odpověď, že zodpovězení dotazu „by to bylo eticky a právně problematické“. V současné chvíli už Grok na tento dotaz také neodpovídá, alespoň podle vedoucího inženýrů v xAI Igora Babuschkina. Podle něj byla tato odpověď „opravdu otřesnou a špatnou chybou“.