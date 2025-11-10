Govee Floor Lamp 2: barevná stojací lampa, která vykouzlí atmosféru v každém pokoji

TOPlist

Světlo hraje v našich domácnostech nepostradatelnou roli. Zatímco některá jsou ryze praktická a slouží k tomu, abychom mohli pokračovat v našich činnostech i po setmění, jiná naopak mají za úkol vytvářet skvělou atmosféru vhodnou pro relaxaci či pořádnou párty. V tomto ohledu udělají skvělou službu chytrá světla od Govee, konkrétně chytrá lampa Floor Lamp 2 RGBICWW Smart, jenž kombinuje elegantní vzhled a příkladnou funkčnost.

Podlahová lampa, která má styl

Govee Floor Lamp 2 RGBICWW Smart zaujme hned na první pohled – jedná se totiž o válcovitou základnu s tenkou tyčí z hliníku, která by mohla připomínat například mop. Ve zhasnutém stavu je podlahová lampa velmi nenápadná, což jí umožňuje se snadno stát přirozenou součástí jakéhokoli prostoru.

Podsvícení TV Govee Backlight 3S + Govee Floor Lamp 2
Podsvícení TV Govee Backlight 3S + Govee Floor Lamp 2

Ten správný dojem ale udělá ve chvíli, kdy ji zapnete – svítivost 1725 lumenů je na takovou lampu překvapivě vysoká hodnota, přičemž díky technologii RGBICWW s diodami 4 v 1 nabízí lampa více než 16 milionů barev a bílé světlo, které lze nastavit v rozmezí od 2200 do 6500 Kelvinů. Já sám jsem lampu testoval ještě v kombinaci s podsvícením televize Govee Backlight 3S a drtivou většinu času jsem měl úroveň jasu nastavenou na výrazně nižší hodnotu, zpravidla na 25 % (jak pro LED pásek za TV, tak pro samotnou lampu).

Lampu s výškou 1,52 metru (průměr základny je 14 centimetrů) lze umístit prakticky kamkoli, přičemž nejlépe vynikne v rohu místnosti, kde osvětlí okolní prostor a vytváří působivé barevné přechody na zdech. Kouzlem nechtěného se mi v obýváku na centimetr přesně vešla pod nástěnnou poličku za gauč. Chvíli jsem lampu sice používal i vedle televize, jak je vidět z fotografií, ale nakonec jsem se pro lepší dokreslení atmosféry v místnosti rozhodl ji umístit do rohu za sedací soupravu.

V mobilní aplikaci Govee si můžete vytvořit sady světel, které budou svítit stejně. Díky tomu není problém přenášet barevné efekty z LED podsvícení televize i na stojací lampu. Lampa ale samozřejmě může fungovat i zcela samostatně a její funkce a barvy si plně přizpůsobíte v mobilní aplikaci.

Ovládat jí lze přes hlasové asistenty jako Siri, Alexa nebo Assistant (je kompatibilní s chytrými domácnostmi postavenými na Apple HomeKit, Google Home a Amazon Alexa), přes aplikaci Govee Home, a také přes protokol Matter, díky kterému lze lampu používat s většinou současných systémů pro řízení chytré domácnosti.

Obavy nemusíte mít ani o životnost LED lampy Govee, která je až 50 tisíc hodin (to je zhruba 2080 dní nepřetržitého svícení). Samozřejmostí je snadné a rychlé nastavení, které zvládne i naprostý laik. Zajímavou funkcí je nejen možnost vybírat si z více než osmdesáti světelných efektů, ale také možnost synchronizovat osvětlení s hudbou díky vestavěnému mikrofonu, což vám v domácnosti připraví skvělý zážitek. Výhodou je také možnost časování vypnutí a zapnutí světla, takže na tuto eventualitu už nebudete muset myslet.

Stejně jako další produkty od Govee, i tato lampa primárně komunikuje skrze Bluetooth a Wi-Fi. To není úplně nejšťastnější řešení, mnohem příjemnější by byla ještě podpora Zigbee, ale tento čínský výrobce tuto strategii razí u všech svých produktů. Pakliže vám tato chytrá lampa padla do noty, připravte si částku 4 489 korun. Čas od času se ale u některého z prodejců objeví se slevou ve výši zhruba tisíc korun.



Součástí balení je i praktické dálkové ovládání s držákem na lampu. Na jeho těle najdete několik tlačítek – přepínání barev, regulace intenzity jasu či aktivace blikání podle hudby. Já sám dálkové ovládání používám prakticky denně. Pro základní ovládání perfektně postačí, a na složitější úpravy režimů sáhnete po mobilní aplikaci.

