Govee Floor Lamp 2: barevná stojací lampa, která vykouzlí atmosféru v každém pokoji

- Podlahová lampa Govee Floor Lamp 2 RGBICWW Smart je skvělým
- Nabídne celou plejádu barev a podporu standardu Matter
- Pořizovací cena se pohybuje okolo 4 400 Kč, občas se ale objeví o tisícovku levněji
Světlo hraje v našich domácnostech nepostradatelnou roli. Zatímco některá jsou ryze praktická a slouží k tomu, abychom mohli pokračovat v našich činnostech i po setmění, jiná naopak mají za úkol vytvářet skvělou atmosféru vhodnou pro relaxaci či pořádnou párty. V tomto ohledu udělají skvělou službu chytrá světla od Govee, konkrétně chytrá lampa Floor Lamp 2 RGBICWW Smart, jenž kombinuje elegantní vzhled a příkladnou funkčnost.
Podlahová lampa, která má styl
Govee Floor Lamp 2 RGBICWW Smart zaujme hned na první pohled – jedná se totiž o válcovitou základnu s tenkou tyčí z hliníku, která by mohla připomínat například mop. Ve zhasnutém stavu je podlahová lampa velmi nenápadná, což jí umožňuje se snadno stát přirozenou součástí jakéhokoli prostoru.
Ten správný dojem ale udělá ve chvíli, kdy ji zapnete – svítivost 1725 lumenů je na takovou lampu překvapivě vysoká hodnota, přičemž díky technologii RGBICWW s diodami 4 v 1 nabízí lampa více než 16 milionů barev a bílé světlo, které lze nastavit v rozmezí od 2200 do 6500 Kelvinů. Já sám jsem lampu testoval ještě v kombinaci s podsvícením televize Govee Backlight 3S a drtivou většinu času jsem měl úroveň jasu nastavenou na výrazně nižší hodnotu, zpravidla na 25 % (jak pro LED pásek za TV, tak pro samotnou lampu).
Lampu s výškou 1,52 metru (průměr základny je 14 centimetrů) lze umístit prakticky kamkoli, přičemž nejlépe vynikne v rohu místnosti, kde osvětlí okolní prostor a vytváří působivé barevné přechody na zdech. Kouzlem nechtěného se mi v obýváku na centimetr přesně vešla pod nástěnnou poličku za gauč. Chvíli jsem lampu sice používal i vedle televize, jak je vidět z fotografií, ale nakonec jsem se pro lepší dokreslení atmosféry v místnosti rozhodl ji umístit do rohu za sedací soupravu.
V mobilní aplikaci Govee si můžete vytvořit sady světel, které budou svítit stejně. Díky tomu není problém přenášet barevné efekty z LED podsvícení televize i na stojací lampu. Lampa ale samozřejmě může fungovat i zcela samostatně a její funkce a barvy si plně přizpůsobíte v mobilní aplikaci.
Ovládat jí lze přes hlasové asistenty jako Siri, Alexa nebo Assistant (je kompatibilní s chytrými domácnostmi postavenými na Apple HomeKit, Google Home a Amazon Alexa), přes aplikaci Govee Home, a také přes protokol Matter, díky kterému lze lampu používat s většinou současných systémů pro řízení chytré domácnosti.
Obavy nemusíte mít ani o životnost LED lampy Govee, která je až 50 tisíc hodin (to je zhruba 2080 dní nepřetržitého svícení). Samozřejmostí je snadné a rychlé nastavení, které zvládne i naprostý laik. Zajímavou funkcí je nejen možnost vybírat si z více než osmdesáti světelných efektů, ale také možnost synchronizovat osvětlení s hudbou díky vestavěnému mikrofonu, což vám v domácnosti připraví skvělý zážitek. Výhodou je také možnost časování vypnutí a zapnutí světla, takže na tuto eventualitu už nebudete muset myslet.
Stejně jako další produkty od Govee, i tato lampa primárně komunikuje skrze Bluetooth a Wi-Fi. To není úplně nejšťastnější řešení, mnohem příjemnější by byla ještě podpora Zigbee, ale tento čínský výrobce tuto strategii razí u všech svých produktů. Pakliže vám tato chytrá lampa padla do noty, připravte si částku 4 489 korun. Čas od času se ale u některého z prodejců objeví se slevou ve výši zhruba tisíc korun.
Součástí balení je i praktické dálkové ovládání s držákem na lampu. Na jeho těle najdete několik tlačítek – přepínání barev, regulace intenzity jasu či aktivace blikání podle hudby. Já sám dálkové ovládání používám prakticky denně. Pro základní ovládání perfektně postačí, a na složitější úpravy režimů sáhnete po mobilní aplikaci.