Google zdigitalizoval české umění a představuje ho v rámci aplikace Arts & Culture

Google převedl do digitální formy díla předních českých umělců

Prohlédnout si je mohou zájemci zcela zdarma

Digitální výstava se koná u příležitosti českého předsednictví EU

Česká republika se pro Google dostala do popředí zájmu, alespoň v oblasti umění. Vůbec poprvé na Google Arts & Culture vznikla digitální výstava, díky které se lidé na jednom místě mohou seznámit s rozsáhlým souborem umění, architektury a designu naší vlasti. Bohatá digitální sbírka s názvem „The HeART of Czechia“ byla představena pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie.

Projekt představuje více než 2 500 různých děl a artefaktů včetně těch digitalizovaných ve vysokém rozlišení. Lidé si mohou prohlížet díla velkých českých umělců, jako jsou František Kupka, Toyen, Emil Filla, Josef Čapek či Jan Preisler. K dispozici je také více než 20 Street View sbírek ze zajímavých míst spojených s kulturním životem, například budova Národního divadla, vzducholoď Gulliver, která je součásti Centra současného umění DOX, ikonická kubistická stavba Dům U Černé Matky Boží od architekta Josefa Gočára nebo výstava Mucha ve Valdštejnské jízdárně.

„Jsme hrdí na to, že se nám ve spolupráci s lokálními institucemi podařilo přiblížit kulturní dědictví České republiky lidem po celém světě. Jedná se o první sbírku věnovanou umění, architektuře a designu, kterou přinášíme do Google Arts & Culture v rámci českého předsednictví v Evropské unii. Doufáme, že spojení nových technologií a bohaté české kultury poskytne lidem mnoho příležitostí k objevování poutavých příběhů, exponátů a zážitků, které si může vychutnat každý, ať už se nachází kdekoli. Našim partnerům, kteří všechny tyto poklady virtuálně zpřístupnili, patří obrovský dík,“ řekl Amit Sood, ředitel Google Arts & Culture.

K vrcholům sbírky patří životní dílo malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej ve velmi vysokém rozlišení, které si lidé budou moci přiblížit na úroveň jednotlivých tahů štětcem nebo nerovností plátna. Soubor obrazů, z nichž nejrozsáhlejší má rozměry přes 6 × 8 metrů, patří k největším, které kdy byly na Google Arts & Culture v takovém rozlišení nasnímány.

Unikátní sbírka vznikla ve spolupráci s 19 kulturními institucemi, mezi něž patří například Národní galerie, Národní muzeum, Národní divadlo, Galerie hlavního města Prahy, Centrum současného umění DOX, Uměleckoprůmyslové muzeum, Vila Tugendhat, Nadace Mucha, Muzeum umění Olomouc a mnoho dalších.