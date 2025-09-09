TOPlist

Google to schytal. Prohraný spor s EU ho bude stát přes 70 miliard

Michael Chrobok
Michael Chrobok 9. 9. 6:30
0
Spor mezi Googlem a Evropskou Unií před soudem
  • Gigant z Mountain View obdržel pokutu ve výši 2,95 miliard eur, tedy něco přes 70 miliard korun
  • Evropské unii se totiž nelíbí zneužití dominantního postavení na trhu v oblasti reklamy
  • Obdobným obviněním čelí Google také v domovských Spojených státech

Evropská unie není USA, což je nejvíce vidět například na legislativě a přístupu k technologickým gigantům. Zatímco za velkou louží mají velké korporace často velmi silné slovo, v Evropě jim naopak „pšenka nekvete“. EU si totiž společný trh velmi střeží a nehodlá tolerovat monopolní praktiky, o čemž se v minulosti přesvědčila nejedna velká firma, jako třeba Microsoft. Nyní si černého Petra vytáhnul Google, který ve sporu s Evropskou komisí prohrál ve věci zneužívání dominantního postavení v reklamním odvětví.

Pokuta, kterou Google pocítí

Právě reklama je hlavním zdrojem příjmů Googlu a s trochou nadsázky se dá říci, že všechny produkty a služby giganta z Mountain View slouží jen k tomu, aby vám skrze ně mohl prodat reklamní sdělení inzerentů. V tomto odvětví je Google už delší dobu dominantním hráčem, což často svádí k možnému zneužití této pozice. To se pochopitelně nelíbí Evropské komisi, která nyní Googlu uložila pokutu ve výši 2,95 miliard eur (cca 72 miliard korun), neboť dle jejich závěrů Google svou pozici na trhu zneužil ve svůj prospěch. Komise tvrdí, že údajné protisoutěžní praktiky Googlu zvýšily náklady inzerentů a vydavatelů, což může vést ke zvýšení cen pro spotřebitele.

Jen samotnou pokutou to ale nekončí. Komise nařídila Googlu, aby do 60 dnů předložila plán na ukončení těchto praktik. „Pokud Google nenavrhne životaschopný plán, Komise nebude váhat s uložením vhodného nápravného opatření,“ uvádí Komise a dodává, že řešení může zahrnovat donucení Googlu prodat části svého podnikání v oblasti reklamy. Nutno podotknout, že na Google nemá spadeno jen Evropská unie, ale také ministerstvo spravedlnosti Spojených států. To už dříve požádalo federální soud o nařízení rozdělení Googlu v oblasti reklamy, protože i podle něj porušuje antimonopolní zákony.



Telefon s vyhledávačem Google (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Tlak USA na Google sílí. Technologický gigant může přijít o prohlížeč Chrome

Google pochopitelně z tohoto rozhodnutí velkou radost nemá. Lee-Anne Mulholland, viceprezidentka společnosti Google a globální šéfka regulačních záležitostí, se pro server The Verge k celé záležitosti vyjádřila v duchu, že kalifornský gigant považuje rozhodnutí za „nesprávné“ a hodlá se proti němu odvolat. „Rozhodnutí nám ukládá neoprávněnou pokutu a požaduje po nás změny, které poškodí tisíce evropských firem a ztíží jim vydělávání peněz,“ uvádí Mulholland. Jestli se Googlu podaří odvrátit obvinění ze strany EU a USA se ukáže v následujících měsících.

Kapitoly článku